No hay discusión: Esta es la mejor marca de pilas según la Profeco

Comprar pilas parece una decisión menor, casi automática: se elige la marca de siempre o la que está más barata en el anaquel. Sin embargo, cuando se trata de alimentar un control remoto, una cámara o, sobre todo, un juguete motorizado que un niño usará durante horas, la diferencia entre una pila y otra puede notarse antes de lo esperado.

Para despejar esa duda, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor sometió a pilas alcalinas y recargables tamaño AA de distintas marcas a ciclos de descarga graduales que simulan el consumo de un juguete con motor, el escenario más exigente para este tipo de producto.

Los resultados se publicaron en la Revista del Consumidor y compararon tanto la duración real de cada pila como su precio en el mercado.

Entre cuatro marcas, solo una superó a todas las demás en ambas pruebas

El estudio evaluó ocho modelos de pilas tamaño AA, cuatro alcalinas y cuatro recargables, de las marcas Duracell, Energizer, RadioShack y Steren.

En la categoría alcalina, Duracell promedió 6 horas con 8 minutos de funcionamiento continuo, por encima de Energizer, que alcanzó 6 horas con 4 minutos; RadioShack, con 5 horas 52 minutos, y Steren, con 5 horas 35 minutos.

La diferencia entre la primera y la última marca fue de apenas 33 minutos, pero bastó para que únicamente Duracell encabezara la tabla en ambas modalidades evaluadas.

En las pilas recargables ocurrió algo similar: el modelo DX1500 HR6 de Duracell alcanzó 6 horas con 5 minutos de uso continuo, 25 minutos más que Energizer y 15 minutos más que RadioShack, que se mantuvo en 5 horas 50 minutos. Steren cerró la tabla con 5 horas 16 minutos.

Profeco destacó que, a diferencia de las alcalinas, las recargables de Duracell se venden junto con un cargador, lo que eleva su precio a cerca de 480 pesos por un paquete de cuatro piezas, frente a los 329 pesos que cuesta un paquete equivalente de RadioShack, aunque este último no incluye cargador.

En el segmento de pilas alcalinas, los precios observados por la dependencia oscilaron entre 70 y 186 pesos según la marca y el número de piezas por paquete, una diferencia que no siempre se tradujo en mayor duración: algunas de las opciones más económicas rindieron de forma similar a las más costosas.

La propia Profeco advirtió que los resultados de estos ciclos de descarga son una referencia de laboratorio y que, en la práctica, la duración de cualquier pila depende del tipo de dispositivo, la temperatura y la frecuencia de uso.

Aun así, el ejercicio deja una conclusión clara para quien compara relación calidad-precio antes de llenar el carrito: la marca con mejor desempeño en ambas pruebas no fue necesariamente la más cara, y la segunda posición, ocupada por Energizer, quedó a solo minutos de distancia en cada categoría.