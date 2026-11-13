Saber cuánto cuesta mantener una moto y qué seguro conviene es parte de la decisión de compra, no un detalle posterior. El precio de la unidad es sólo el primer pago, después llegan el seguro, el mantenimiento, el combustible, los trámites y el equipo de protección, que en conjunto determinan si la moto realmente resulta económica.

Con el Buen Fin entre el 13 y el 17 de noviembre, muchas personas valoran comprar una moto por primera vez para trabajar, repartir o evitar el tráfico. Esta guía ayuda a estimar el costo completo antes de firmar.

Los cuatro tipos de gasto de una moto

Para calcular el costo de tener una moto conviene separar los gastos por naturaleza:

● Gastos de adquisición: enganche, mensualidades si financias, trámite de placas y tarjeta de circulación.

● Gastos fijos anuales: seguro, refrendo o derechos vehiculares que aplique en tu entidad y, cuando corresponda, la licencia de conducir para motocicleta.

● Gastos por uso: combustible, aceite, llantas, cadena y frenos. Aumentan con cada kilómetro.

● Gastos de equipo: casco certificado, guantes, chamarra con protecciones, candado o cadena antirrobo.

La cadena, las llantas y los frenos forman parte de los componentes que requieren revisión y mantenimiento periódico. Shutterstock

Cómo se calcula el mantenimiento de una moto

El mantenimiento de una moto depende sobre todo de cuántos kilómetros recorres. El manual del fabricante marca cada cuántos kilómetros toca cambiar aceite y filtro, revisar bujía, ajustar o lubricar la cadena y revisar frenos y llantas. Como ejemplo, quien recorre 40 kilómetros al día suma más de mil al mes, un servicio que el manual pide cada 3,000 kilómetros llega, en ese ritmo, aproximadamente cada tres meses.

Por eso conviene dividir el presupuesto en dos partes: un servicio programado que se repite y una reserva para piezas de desgaste, como llantas, kit de arrastre, balatas o batería, que se cambian cada cierto tiempo y pueden aparecer de golpe. Preguntar antes de comprar si hay talleres y refacciones cerca de donde vives también evita sorpresas, porque una moto detenida por falta de piezas deja de ser una herramienta de trabajo.

Qué seguro para moto conviene

El seguro para moto no es igual para todos los usos. Las coberturas más comunes son:

● Responsabilidad civil: cubre daños a terceros en personas o bienes. Es la protección básica y la más económica.

● Cobertura limitada: suele sumar robo total, de modo que protege la inversión si la moto te la quitan.

● Cobertura amplia: agrega daños materiales a tu propia moto, incluso en accidentes en los que seas responsable. Es la más completa y la más cara.

Para decidir, considera cuánto cuesta tu moto, en qué zona la dejas por la noche y si tu entidad o las vías que recorres exigen contar con un seguro. El robo es uno de los principales riesgos de las motos en las ciudades, así que si la usarás todos los días y la estacionarás en la calle, una cobertura que incluya robo suele valer la pena.

Como referencia, hay cotizaciones en las que una póliza para una moto pequeña puede rondar los siete mil pesos al año y superar los 25 mil en cilindradas grandes, por lo que conviene cotizar con al menos tres aseguradoras antes de decidir.

Motos para trabajo y moto para repartidor

Quien compra una moto para trabajar tiene que mirar los costos con otra lógica. Entre las motos para trabajo, la prioridad suele ser un consumo moderado, refacciones accesibles y un mantenimiento sencillo, porque la moto debe estar disponible todos los días.

Una moto para repartidor acumula kilómetros más rápido, por lo que el cálculo del mantenimiento y del desgaste de llantas y frenos debe hacerse con el recorrido real de las jornadas.

Un punto que no se debe pasar por alto: algunas pólizas distinguen entre uso particular y uso comercial o de reparto. Antes de contratar, confirma por escrito si tu seguro cubre el uso que le darás a la moto, porque una cobertura que no aplica al trabajo real solo da una falsa sensación de protección.

Cómo elegir la moto según lo que gastarás

Una moto de menor cilindrada tiende a gastar menos combustible y a tener un seguro y un mantenimiento más económicos. Una de mayor potencia ofrece más desempeño en carretera, pero eleva todos los costos recurrentes.

Si el uso principal es la ciudad o el reparto, la unidad más pequeña que cumpla con la ruta y la carga suele ser la más conveniente. Para trayectos largos en carretera, vale la pena pagar más por estabilidad y potencia.

Si estás comparando alternativas dentro del evento, puedes revisar las motos Buen Fin de Coppel y calcular, para cada modelo, no solo el precio sino el gasto mensual que implicará.

Contar con talleres y refacciones accesibles facilita el mantenimiento de la moto y evita gastos imprevistos. Shutterstock

Financiar la compra sin descuidar el costo de uso

Muchas personas compran su moto a pagos. Si eliges Crédito Coppel, revisa el monto mensual, el plazo y el costo total, y súmale lo que gastarás al mes en combustible, seguro y mantenimiento. Así sabrás si la moto cabe de verdad en tu presupuesto o si conviene elegir un modelo más económico de operar.

Una fórmula sencilla para decidir

Suma el pago mensual de la moto, una doceava parte del seguro anual, el combustible de un mes, una reserva para mantenimiento y el equipo de protección repartido en varios meses. Ese resultado es el costo real mensual de tener una moto. Si cabe sin tensión en tus ingresos, la compra tiene sentido. Si no, es mejor ajustar el modelo o el plazo antes de aprovechar una oferta.