La Profeco revela cual es la mejor marca de arroz en los supermercados

Durante meses circuló en redes sociales la alarma de que algunas bolsas de arroz vendidas en los supermercados del país contenían, en realidad, granos de plástico disfrazados de cereal. La versión, difundida sobre todo en videos virales que mostraban a comensales “quemando” granos de arroz, generó suficiente inquietud como para que la Procuraduría Federal del Consumidor decidiera llevar la pregunta al laboratorio.

El resultado de ese ejercicio, publicado a través de la Revista del Consumidor, no solo desmintió el rumor: también permitió comparar, grano por grano, la calidad real de las marcas que compiten en los anaqueles mexicanos.

El estudio analizó 38 marcas de arroz comercializadas en el país, evaluando desde el contenido de proteína hasta la proporción de granos quebrados o dañados, y ninguna arrojó evidencia de materiales plásticos o mezclas ajenas al cereal.

Una calificación que separó a un solo producto del resto

Entre las decenas de marcas puestas a prueba por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, bajo criterios que incluyeron el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, la información comercial en el empaque y el desempeño físico del grano, SOS fue la única marca que alcanzó la calificación de Excelente en el promedio general. Su presentación de arroz pulido Súper Extra registró un aporte de 7.53 % de proteína por cada 100 gramos de producto, una proporción alta de granos enteros y una presencia mínima de impurezas, además de no mostrar rastros de almidón añadido ni de otros materiales usados para simular el cereal.

El organismo recordó que la calidad de un producto no depende únicamente de su precio: en los puntos de venta revisados, una bolsa de un kilogramo de SOS Súper Extra se encontró en alrededor de 32 pesos, un costo similar al de otras marcas con desempeño más discreto.

Verde Valle, por ejemplo, se ubicó cerca de los 25 pesos por kilogramo y también recibió una evaluación positiva, aunque sin alcanzar el mismo nivel en proteína ni en proporción de grano entero, mientras que Aires de Campo llegó a cotizarse hasta en 69 pesos por kilogramo sin que ello se tradujera en una calificación superior.

Para Profeco, el hallazgo confirma que pagar más no garantiza automáticamente un mejor producto, y que la relación calidad-precio sigue siendo el criterio más confiable al momento de elegir.

El estudio también sirvió para tranquilizar a los consumidores sobre el llamado arroz de plástico: de las 38 marcas analizadas, ninguna presentó componentes sintéticos, y las variaciones detectadas se limitaron a diferencias en grano quebrado, humedad y contenido proteico, todas dentro de los márgenes que marca la normatividad vigente.

La recomendación de la dependencia para quienes buscan optimizar su compra es sencilla: revisar la información nutrimental en la etiqueta, preferir presentaciones con mayor proporción de grano entero y comparar precios entre puntos de venta antes de decidir, ya que, como mostró este ejercicio, la marca con la nota más alta del estudio no fue la más cara del mercado.