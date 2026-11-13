Mercado Libre listo para El Buen Fin 2026

Con descuentos de hasta 65%, millones de ofertas y entregas el mismo día en 37 ciudades, Mercado Libre prepara su operación para El Buen Fin, que se realizará del 13 al 17 de noviembre. El marketplace ofrecerá promociones en más de 20 categorías, reforzará su logística con tecnología robótica y sumará alternativas de pago a través de Mercado Pago.

La estrategia responde al crecimiento del comercio electrónico en México y a las nuevas expectativas de los consumidores, quienes buscan precios competitivos, variedad, facilidades de financiamiento, compras protegidas y entregas rápidas.

De acuerdo con el Estudio de Venta Online 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el país alcanzó 77.2 millones de compradores digitales durante 2025, el doble que hace siete años. Este crecimiento confirma la relevancia del canal digital y la oportunidad que representan las temporadas comerciales para fortalecer la oferta.

Dará descuentos de hasta 15% y meses sin intereses para facilitar las compras durante El Buen Fin. Cortesía

Más de 20 categorías para aprovechar la temporada

Durante los cinco días de promociones, Mercado Libre ofrecerá descuentos de hasta 65%, cupones y millones de productos en más de 20 categorías, entre ellas belleza, tecnología, hogar, ropa y calzado.

La experiencia contempla compras protegidas, devoluciones fáciles y gratuitas, envíos sin costo en productos participantes y beneficios para los usuarios de Meli+. Con ello, la plataforma busca acompañar a los consumidores durante todo el proceso de compra.

De acuerdo con datos de Mercado Libre, aproximadamente dos millones de usuarios preparan sus carritos entre cuatro y siete días antes de las grandes temporadas comerciales, principalmente con productos de hogar, tecnología y belleza.

“Sabemos que durante El Buen Fin los mexicanos buscan buenos precios, pero también quieren encontrar lo que necesitan y comprar con confianza. Por eso reunimos descuentos, variedad y herramientas que facilitan la elección de productos, junto con beneficios que acompañan al usuario en toda su compra”, señaló José Gurméndez, director senior de Marketplace de Mercado Libre México.

Tecnología y entregas rápidas para El Buen Fin

Uno de los principales componentes de la estrategia será la operación logística. Mercado Libre llega a esta edición con su primer centro de distribución en México equipado con robots autónomos, ubicado en Hidalgo. La instalación cuenta con 240 robots y alcanzará mil cuando opere a su máxima capacidad.

Junto con las otras dos naves de la compañía en el estado, moviliza más de 6.8 millones de paquetes al mes. La expectativa es superar los 15 millones de despachos mensuales para 2027.

A esta infraestructura se suma una red de más de 140 instalaciones logísticas y de última milla, que superan los dos millones de metros cuadrados. Con este respaldo, la compañía ofrecerá entregas el mismo día en 37 ciudades del país, una cobertura 40% mayor respecto a 2025.

La ampliación busca responder al incremento de pedidos durante las jornadas de descuentos y agilizar la preparación y distribución de los productos.

“Llegamos a este Buen Fin con tecnología que nos permite preparar pedidos de manera más eficiente y una red que acerca las compras a más ciudades. Nuestro objetivo es que, incluso en los días de mayor demanda, los usuarios reciban sus productos de forma rápida y segura”, destacó Omar Ramírez, director senior de Logística de Mercado Libre México.

Los usuarios podrán aprovechar promociones con tarjeta, bonificaciones y opciones de crédito. Cortesía

Mercado Pago amplía las alternativas de financiamiento

La estrategia también contempla opciones de pago. Mercado Pago, que durante el tercer trimestre de 2026 superó los 18 millones de usuarios activos mensuales en México, participará con descuentos, bonificaciones y alternativas de financiamiento para consumidores y negocios.

Los usuarios de su Tarjeta de Crédito podrán acceder a hasta 24 meses sin intereses en Mercado Libre y a 15% de descuento en compras, promociones sujetas a términos y condiciones.

También habrá una bonificación de 15% en compras realizadas con la tarjeta física y en más de 100 comercios digitales participantes a través de Checkout de Mercado Pago. Para obtenerla será necesario activar previamente la promoción desde la aplicación.

Como parte de su estrategia de acceso al crédito, la compañía anticipará los incrementos habituales en las líneas de cientos de miles de usuarios. Asimismo, ofrecerá promociones con Mercado Crédito, que se darán a conocer durante la temporada, y 40% de descuento en la primera compra con esta solución.

Para las pequeñas y medianas empresas, habrá tasas preferenciales para ofrecer meses sin intereses mediante Checkout y Link de Pago, además de una tasa de 0% en los primeros cobros con esta última herramienta. También se ofrecerán cupones de descuento para compradores que utilicen Checkout, con bancos participantes.

Adicionalmente, los negocios que adquieran una terminal Point podrán obtener el reembolso de su costo al cumplir con los requisitos de ventas establecidos en los términos y condiciones de la aplicación.

Con esta oferta, Mercado Libre busca fortalecer su participación en una de las principales temporadas comerciales del país, mediante promociones, infraestructura tecnológica y soluciones financieras para consumidores y negocios.