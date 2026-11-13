GICSA fortalece su presencia en el sureste con la expansión de La Isla Mérida

Grupo GICSA (BMV: GICSA) expande La Isla Mérida, sumando 14,794 m² de área bruta rentable (ABR) y 31 marcas, 16 de ellas inéditas en la ciudad. Con esta obra, el centro comercial alcanza 74,694 m² de ABR, fortaleciendo su oferta de compras, gastronomía y servicios.

Esta evolución responde a la consolidación de La Isla como destino comercial clave en Mérida. Las nuevas incorporaciones incluyen marcas como Lefties, Victoria's Secret, Brownie y Petco (con más de 900 m²). Asimismo, la oferta de entretenimiento se amplía con Inflalandia Quack, un parque familiar con más de 20 atracciones inflables.

La ampliación requirió 300 millones de pesos y 270 días de ejecución. Genera 1,500 empleos (400 directos, 1,100 indirectos) y se estima una derrama económica anual superior a los 500 millones de pesos para Mérida y Yucatán.

"En GICSA seguimos apostando por el desarrollo de nuestros activos y por la generación de valor a largo plazo. La Isla Mérida es un ejemplo de cómo evolucionamos nuestros centros comerciales a partir de las necesidades de los visitantes y de las oportunidades que identificamos en cada mercado. Esta nueva etapa fortalecerá nuestra oferta, atraerá marcas relevantes y contribuirá al dinamismo económico de la región", señaló Isaac Cababie Kibrit, director general adjunto de Grupo GICSA.

La inauguración contará con Isaac Cababie Kibrit (director general adjunto), Josué González Carreto (director ejecutivo de Comercialización), Alejandro Morfín (director ejecutivo de Operaciones) y directivos de las nuevas marcas.

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Este crecimiento potencia el concepto Malltertainment, integrando comercio, gastronomía y ocio en La Isla. El centro forma parte de Cabo Norte, desarrollo de usos mixtos con residencias, oficinas, servicios, Sports World y un colegio, conectado a la dinámica cotidiana del norte de Mérida.

La Isla recibe 6.3 millones de visitantes anuales. Su oferta de entretenimiento incluye un auditorio para 3,496 personas, con una programación de eventos que complementa al centro comercial.

El proyecto mantiene su identidad arquitectónica original con interiores renovados y espacios exteriores integrados. Destaca su cubierta de ETFE, formada por más de 120 cojines inflables que ofrecen luz natural y aislamiento térmico, galardonada con el Award of Excellence de IFAI. Además, se instalaron luminarias solares en el estacionamiento.

La expansión de La Isla Mérida refuerza la estrategia de crecimiento de Grupo GICSA. En el 3T26, la compañía reportó ingresos por 1,337 millones de pesos (+8 %) y un EBITDA de 948 millones (+6 %). La deuda consolidada se redujo 19 % interanual, sin vencimientos pendientes hasta 2029.

En 2026, Fitch Ratings otorgó por primera vez a GICSA la calificación A-(mex) con perspectiva estable, mientras que PCR Verum elevó la suya a largo plazo a BBB/M con perspectiva positiva. Estos logros respaldan la estrategia de la compañía para fortalecer su operación y portafolio.

Sobre GICSA

Fundada en 1989, GICSA (BMV: GICSA) es líder inmobiliario en México con 37 años y 90 proyectos (10 millones de m²). Su portafolio incluye centros comerciales, usos mixtos, oficinas, residencias, parques industriales y hoteles en nueve estados y la CDMX, con más de 92 millones de visitantes anuales. Enfocada en innovación, GICSA transforma espacios de convivencia.