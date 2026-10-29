Profeco revela cuál es el mejor shampoo en México según pruebas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados de su más reciente estudio de calidad sobre shampoo, uno de los productos de higiene personal más comprados en los hogares mexicanos.

El análisis, publicado en marzo de 2026 en la Revista del Consumidor, puso a prueba decenas de marcas disponibles en supermercados y tiendas de autoservicio bajo los mismos parámetros técnicos de laboratorio.

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor revisó aspectos que casi nunca se leen en la etiqueta: el nivel de acidez de la fórmula, su capacidad real de limpieza, el contenido neto declarado en el envase y si las promesas impresas en cada botella se cumplían frente a una prueba controlada.

De esa comparación surgió un solo producto que satisfizo todos los parámetros sin ser, paradójicamente, el más costoso del anaquel.

La fórmula que limpió sin resecar el cuero cabelludo

El champú mejor evaluado fue el Elvive Hidra Hialurónico, de L'Oréal. Según detalla el organismo, el producto limpió de forma eficaz sin resecar el cuero cabelludo, mantuvo un pH equilibrado y cumplió con exactitud el contenido neto señalado en su empaque, además de sostener la promesa de hidratación sin dejar sensación de pesadez en el cabello.

El estudio también calificó bien a otras marcas, aunque ninguna reunió el mismo balance integral que el ganador. Pantene Pro-V Restauración, de Procter & Gamble, obtuvo buenos resultados en fuerza y reparación.

Head & Shoulders Classic Clean destacó en control de grasa y limpieza profunda, mientras que Sedal Hidratación Antioxidante, de Unilever, sobresalió en suavidad y manejabilidad. Ninguna de las tres, sin embargo, igualó el desempeño conjunto del producto de L'Oréal en los cuatro criterios de laboratorio.

Para el análisis de relación calidad-precio, Profeco subrayó un dato relevante para el bolsillo de los consumidores: el champú ganador no es el más económico del segmento, pero su costo se ubica en un rango accesible frente a marcas de gama similar como Pantene y Head & Shoulders, lo que lo coloca por encima de productos más caros que no lograron superar todas las pruebas.

El organismo recordó que un precio elevado no garantiza mejor desempeño, y que varias fórmulas que prometían "reparación intensiva" o "efectos prolongados" no sostuvieron esas promesas al someterse a la prueba de laboratorio.

Entre los hallazgos generales, el estudio señaló que el poder de limpieza y el control del pH son los factores que más diferencian a un champú de buena calidad de uno deficiente, por encima de la fragancia o la presentación del envase.

Profeco recomendó a los consumidores revisar el contenido neto antes de comprar, desconfiar de promesas difíciles de verificar a simple vista y comparar precio por mililitro entre presentaciones antes de decidir, ya que los formatos grandes no siempre resultan más convenientes.

El organismo reiteró que este tipo de estudios buscan dar herramientas objetivas a quienes compran productos de cuidado personal de forma recurrente, en un mercado donde la publicidad suele influir más que los datos técnicos.

La recomendación final es simple: revisar el etiquetado, comparar entre opciones de precio similar y no asumir que la marca más promocionada es necesariamente la de mejor calidad comprobada en laboratorio.