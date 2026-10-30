Este es el mejor papel de baño según las pruebas de la Profeco

El papel de baños es uno de esos productos que casi nadie compara a fondo antes de llevarlo al carrito, aunque su calidad varía mucho más de lo que parece.

Por eso, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor sometió a prueba decenas de presentaciones disponibles en supermercados y tiendas de conveniencia de todo el país, con resultados publicados en mayo de 2026 en la Revista del Consumidor.

El estudio analizó 44 modelos de más de veinte marcas distintas, evaluando criterios que van más allá de la suavidad al tacto: resistencia en seco y en húmedo, blancura, calidad de los acabados, precio y, un factor poco conocido pero relevante para la plomería del hogar, la velocidad de desintegración en agua.

De ese universo de productos, solo un par de presentaciones de triple hoja obtuvieron la calificación más alta posible.

Los resultados que separaron lo mejor de lo más riesgoso para la tubería

De acuerdo con el análisis, Great Value Ultra Soft, en su paquete de dieciséis rollos, y Kleenex Cottonelle Beauty, en presentación de dieciocho rollos, fueron los únicos productos de triple hoja calificados como "Excelente" en la prueba, al combinar alta resistencia con una desintegración rápida en agua.

En la categoría de doble hoja también hubo buenos resultados: Regio, en sus versiones Luxury Almond Touch, Eco Maxi Rendidor y Rinde Más, obtuvo evaluaciones sobresalientes, al igual que Great Value Original Rendidor, destacado además por su precio competitivo frente al resto del segmento.

Cloudy Deluxe y Buen Rollo lograron los mejores puntajes en resistencia al desgarre, mientras que Suabel fue señalado como la opción más conveniente para el bolsillo, con un desempeño similar al de Cottonelle Elegance pero a una fracción de su precio, lo que lo convierte en la referencia de mejor relación calidad-precio del estudio.

No todo salió bien en la prueba. Profeco detectó publicidad engañosa en Familiar Rosa, que declara doscientas hojas por rollo en el empaque, pero en laboratorio se contaron apenas ciento noventa.

También hubo focos rojos por el lado contrario: Pétalo Maxi Resist tardó casi quince minutos en desintegrarse en agua, y Cottonelle Extra Confort superó los tres minutos, tiempos que el organismo considera un riesgo real de obstrucción en el drenaje si el papel se desecha por el inodoro.

El hallazgo central del estudio, según Profeco, es que más hojas por rollo no equivale automáticamente a mejor rendimiento: un papel delgado suele gastarse más rápido, lo que obliga a comprar con mayor frecuencia pese a un precio unitario aparentemente bajo.

El organismo recomendó comparar el costo por hoja entre presentaciones, verificar que el empaque llegue sellado de fábrica y, para quienes desechan el papel en el inodoro, priorizar marcas con desintegración rápida sobre aquellas que solo prometen mayor resistencia o suavidad en el empaque.