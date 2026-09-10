¿Cuánto se gana invirtiendo 20 mil pesos en GBM Smart Cash en un mes?

GBM Smart Cash es una cuenta de inversión de la casa de bolsa GBM que permite mantener el dinero disponible en todo momento mientras genera rendimiento todos los días.

A diferencia de un CETE, que tiene un plazo fijo, Smart Cash no obliga a esperar 28 días para mover el dinero. Es una opción pensada para quienes quieren liquidez inmediata sin dejar de ganar algo por su ahorro.

El dinero invertido en Smart Cash se coloca en instrumentos de bajo riesgo, principalmente deuda gubernamental de corto plazo, por lo que se considera una alternativa conservadora dentro del mundo de las inversiones.

Es una opción pensada para quien ya tiene una cuenta en GBM, o para quien busca una alternativa a dejar el dinero sin generar nada en una cuenta de débito tradicional, sin comprometerse a un plazo fijo.

Así rinden 20 mil pesos en GBM Smart Cash en un mes

Esta semana, la tasa de rendimiento anual de GBM Smartcash se ubica en 4.00 por ciento, de acuerdo con cifras recientes de la plataforma. La tasa puede variar ligeramente según el monto invertido y las condiciones del mercado.

Si una persona coloca 20 mil pesos en Smart Cash, al cabo de un mes tendría una ganancia aproximada de 67 pesos, gracias a que los intereses se suman todos los días sobre el saldo disponible.

Eso quiere decir que, al finalizar el mes, el total en la cuenta sería de aproximadamente 20 mil 67 pesos, sin que la persona haya tenido que mover un solo peso de su cuenta.

La principal ventaja frente a otras opciones es que ese dinero sigue disponible en cualquier momento, sin penalización por retirarlo antes de tiempo, a diferencia de un plazo fijo tradicional.

Al igual que con otras inversiones formales, la ganancia generada en Smart Cash también está sujeta a una pequeña retención de impuestos, que la plataforma descuenta de forma automática.

Cuánto se gana invirtiendo 20 mil pesos en GBM Smart Cash durante un año

A diferencia de los CETES, en Smart Cash no hace falta reinvertir nada de forma manual: el dinero se queda en la cuenta y los intereses se suman automáticamente cada día, incluso los fines de semana.

Si una persona mantiene sus 20 mil pesos invertidos en Smart Cash durante los doce meses del año, con la tasa vigente de 4.00 por ciento, la ganancia acumulada sería de alrededor de 816 pesos.

Ese cálculo ya considera el efecto de que las ganancias de cada día se suman al saldo y también generan rendimiento, lo que hace que la ganancia real sea un poco mayor que una simple multiplicación de la tasa anual.

Al término del año, el total ahorrado sería de 20 mil 816 pesos, entre el monto original y la ganancia obtenida por mantener el dinero invertido con disciplina, sin necesidad de moverlo constantemente.

Este tipo de instrumento es útil para quien no quiere comprometer su dinero a un plazo fijo, pero tampoco quiere dejarlo sin generar nada en una cuenta tradicional.