¿La licencia de conducir de México es válida en el extranjero? Requisitos para manejar fuera

Ya sea recorriendo la icónica Ruta 66 en Estados Unidos, atravesando los paisajes toscanos en Italia o bordeando las prefecturas de Japón, ¿te has puesto a pensar si la licencia de conducir de México que llevas en el bolsillo es válida en el extranjero?

Antes de que termines envuelto en un drama burocrático internacional en tus vacaciones, necesitas revisar los acuerdos bilaterales vigentes y las exigencias particulares de las agencias de arrendamiento vehicular de cada lugar a visitar.

La licencia de conducir emitida en México es un documento oficial completamente reconocido en varias naciones bajo la figura de turista. Sin embargo, asumir que el plástico de tu estado natal es válido en todos lados también es un error.

Ponte el cinturón de seguridad, ajusta los espejos retrovisores y acompáñanos a descubrir todo lo que necesitas saber antes de encender el motor al otro lado del mundo.

Licencia internacional de conducir Canva

¿Qué dice la ley sobre la licencia de conducir de México?

La validez de un documento emitido por una entidad estatal o federal mexicana en el exterior se rige por convenios internacionales y tratados bilaterales ratificados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

De acuerdo con estos tratados, la mayoría de las naciones firmantes reconocen las licencias nacionales de conducir siempre y cuando el titular se encuentre en el país en calidad estricta de turista (por lo general, en estancias menores a 90 días).

No obstante, existe un matiz crucial: el idioma y el formato del documento. Si tu licencia está redactada exclusivamente en español y viajas a un país donde las autoridades viales o los agentes de policía no leen este idioma, la interpretación del documento resulta compleja o inviable durante una inspección rutinaria.

Permiso Internacional de Conducir Canva

¿Puedo conducir en el extranjero con la licencia de conducir mexicana?

América del Norte

Si tu destino es Estados Unidos o Canadá, la licencia de conducir mexicana funciona perfectamente para un roadtrip por California, recorrer los parques nacionales de Utah o cruzar la provincia de Quebec.

Únicamente necesitarás presentar tu licencia mexicana física vigente en combinación con tu pasaporte y la forma de entrada migratoria correspondiente. Sin embargo, debes prestar atención a las reglas estatales en territorio estadounidense, ya que al ser jurisdicción local, pueden solicitar de manera discrecional una traducción o el Permiso Internacional.

Europa

A través del Convenio de Viena, los países miembros de la Unión Europea (por ejemplo, España) permiten que los turistas extranjeros conduzcan utilizando su licencia nacional durante los primeros 90 días de su estancia.

No obstante, en países como Italia, Alemania, Francia o Grecia, las normativas viales exigen de forma explícita que, si la licencia de origen no está redactada en el idioma oficial del país o en un formato europeo estandarizado, el conductor debe portar una traducción jurada o el Permiso Internacional de Conducir.

Asia, Oceanía y el resto del mundo

Si tus viajes te llevan hacia destinos como Japón, Corea del Sur, Tailandia, Australia o Nueva Zelanda, la exigencia del Permiso Internacional de Conducir es absoluta.

En estas regiones, los alfabetos, los idiomas y las leyes viales difieren; las patrullas de tránsito y las agencias de seguros locales no aceptarán bajo ninguna circunstancia una licencia mexicana sin su correspondiente cuadernillo internacional multilenguaje.

¿La licencia de conducir de México es válida en el extranjero? Canva

¿Qué es el Permiso Internacional de Conducir?

El Permiso Internacional de Conducir (PIC) no es una licencia autónoma, sino un cuadernillo físico trilingüe e impreso en varios idiomas oficiales (como inglés, francés, alemán, italiano, español, ruso, árabe y japonés) que funciona como una traducción e identificación oficial de tu licencia nacional.

El PIC certifica ante las autoridades de tránsito de más de 130 países que posees una licencia de conducir válida y vigente emitida por el gobierno de México.

¿Cómo sacar el Permiso Internacional de Conducir en México?

En México, la expedición del PIC está delegada a entidades civiles automovilísticas debidamente afiliadas y reconocidas por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Federación Internacional de Touring y Automóvil Club (FITAC), bajo la supervisión de los tratados de la ONU:

Asociación Nacional Automovilística (ANA Automóvil Club A. C.)

Asociación Mexicana Automovilística (AMA)

¿Qué necesitas?

Licencia de conducir mexicana vigente

Pasaporte mexicano vigente

Identificación oficial (INE o Cédula Profesional)

Comprobante de domicilio en México (no mayor a tres meses de antigüedad)

2 fotografías tamaño pasaporte

Puedes acudir a las sedes de ANA o AMA en las principales ciudades del país (como la Ciudad de México) con tus documentos. Si entregas la documentación completa y realizas el pago correspondiente, el librete se emite y entrega en un lapso estimado de 30 a 45 minutos.

A distancia, puedes realizar el trámite en línea a través de los portales oficiales de la ANA o AMA. Deberás enviar las digitalizaciones a color de tus documentos y fotografías. Una vez verificado el expediente y procesado el pago, se te enviará el librete físico por servicio de mensajería privada a tu domicilio.

Informarte sobre si la licencia de conducir mexicana es válida en el extranjero hará que tu siguiente viaje sea más sencillo. ¡Elige la lista de reproducción perfecta y ponte al volante!