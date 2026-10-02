¿Te conviene? Esto ganas si ahorras 25 mil pesos en GBM

GBM Smartcash es una cuenta de inversión que ofrece la casa de bolsa GBM, pensada para quienes quieren que su dinero genere rendimiento desde el primer día, sin dejarlo parado en una cuenta tradicional.

A diferencia de un plazo fijo, Smartcash no obliga a esperar un número determinado de días. El dinero está disponible para retirarse en cualquier momento, lo que la convierte en una opción de alta liquidez.

Los intereses se calculan y se suman todos los días sobre el saldo disponible. Así, entre más tiempo permanezca el dinero invertido, mayor será la ganancia acumulada.

Además, no se requiere un monto mínimo elevado para empezar. Cualquier persona puede abrir una cuenta de GBM Smartcash desde la aplicación y comenzar a generar rendimiento con lo que tenga disponible.

Esta semana la tasa vigente de GBM Smartcash es de 4.00 por ciento anual, de acuerdo con información publicada por GBM. Con esa tasa es posible estimar cuánto se gana invirtiendo un monto específico.

Es importante recordar que, aunque es una opción segura y respaldada por una institución regulada, no ofrece la misma garantía que un instrumento gubernamental como los CETES, ya que su tasa puede variar.

Cuánto se gana invirtiendo 25 mil pesos en un mes

Supongamos que una persona decide colocar 25 mil pesos en GBM Smartcash y los deja invertidos durante un mes completo.

Con la tasa vigente de 4.00 por ciento anual, esa inversión generaría una ganancia cercana a 83 pesos en ese periodo.

Esto significa que, al finalizar el mes, la persona tendría disponibles sus 25 mil pesos originales más los 83 pesos de rendimiento, es decir, un total cercano a 25 mil 83 pesos.

Gracias a la liquidez de este instrumento, ese dinero puede retirarse en cualquier momento sin penalización, o bien dejarse invertido para seguir generando ganancias.

Esa flexibilidad es justo lo que distingue a GBM Smartcash de otras opciones: no hay que esperar a que se cumpla un plazo para disponer del efectivo.

Cuánto se gana invirtiendo esa misma cantidad mes con mes durante un año

El panorama cambia cuando se mantiene la disciplina de reinvertir. Si cada mes se destinan 25 mil pesos a GBM Smartcash durante doce meses consecutivos, la ganancia se va sumando mes tras mes.

Manteniendo la tasa de 4.00 por ciento, cada mes generaría ganancias de alrededor de 83 pesos. A lo largo de los doce meses del año, esa ganancia acumulada alcanzaría cerca de 1 mil pesos.

Al mismo tiempo, la persona habría destinado 25 mil pesos cada mes durante todo el año, lo que suma un total invertido de 300 mil pesos en ahorro.

Sumando el ahorro acumulado más la ganancia obtenida por la inversión, el total reunido al cierre del año alcanzaría los 301 mil pesos.

Este ejercicio muestra que, aunque GBM Smartcash no ofrece garantías gubernamentales como los CETES, sí combina liquidez inmediata con un rendimiento constante para quienes prefieren tener su dinero disponible en todo momento.

Ganancia al mes:

83 pesos, invirtiendo 25 mil pesos en GBM Smartcash con una tasa de 4.00 por ciento.

Ganancia al año:

25 mil pesos cada mes durante doce meses.

1 mil pesos, reinvirtiendo 25 mil pesos cada mes durante doce meses.

Monto ahorrado al año: