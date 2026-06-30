¡Adiós Hannah Montana! Miley Cyrus ya tiene su propia Barbie y esto es lo que costará

Miley Cyrus sigue sumando reconocimientos que confirman su lugar como una de las figuras más influyentes de la cultura pop. Después de recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ser nombrada oficialmente una Leyenda Disney por el legado de Hannah Montana y consolidar una nueva etapa artística con Something Beautiful, la cantante ahora celebra otro hito muy especial: ya cuenta con su propia muñeca Barbie.

Miley Cyrus presenta su Barbie Signature

La artista fue la encargada de generar expectativa entre sus seguidores. Días antes del anuncio oficial compartió en redes sociales una imagen en la que únicamente aparecían los pies de una Barbie con tacones negros sobre la réplica de su estrella en Hollywood, acompañada por una fecha: 30 de junio.

La Barbie de Miley Cyrus incluye una base inspirada en su estrella del Paseo de la Fama de Hollywood. IG mileycyrus

La publicación bastó para desatar miles de especulaciones entre sus fans, quienes rápidamente imaginaron una colaboración con Mattel. Finalmente, el misterio quedó resuelto. La compañía presentó la esperada Barbie Signature inspirada en Miley Cyrus, una edición especial destinada principalmente al mercado de coleccionistas y seguidores de la cantante.

¿Cómo es la nueva Barbie inspirada en Miley Cyrus?

A diferencia de las Barbies tradicionales, esta pieza pertenece a la exclusiva línea Barbie Signature, una colección premium creada para homenajear a personalidades que han dejado una huella importante en la cultura popular.

La muñeca está inspirada en la estética de la nueva etapa artística de la cantante y su álbum Something Beautiful. IG mileycyrus

Con este lanzamiento, Miley se une a un selecto grupo de artistas inmortalizadas por la marca, entre ellas Madonna, Mariah Carey, Tina Turner y Kylie Minogue.

La muñeca refleja la versión más madura y sofisticada de la intérprete estadounidense. Mattel dejó atrás cualquier referencia directa a la inolvidable Hannah Montana para apostar por la imagen que Miley ha construido durante los últimos años.

El diseño reproduce cuidadosamente su cabello castaño, sus facciones actuales y uno de los estilismos más representativos de la era Something Beautiful. Su outfit está formado por pantalones negros ajustados, una chamarra de cuero, zapatos de tacón y un micrófono.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención de los coleccionistas es la base donde se exhibe la figura, ya que incluye una réplica de la estrella que la cantante recibió recientemente en el Paseo de la Fama de Hollywood, convirtiéndose en un homenaje doble a su trayectoria.

La figura conmemora también los 20 años del estreno de Hannah Montana y la evolución de la cantante. IG mileycyrus

¿Cuánto cuesta la Barbie de Miley Cyrus en México?

El lanzamiento confirma además el creciente interés de Mattel por colaborar con celebridades que trascienden la música y la televisión para convertirse en verdaderos íconos culturales. Este tipo de alianzas no solo despiertan el interés de los fanáticos, sino que también fortalecen el mercado del coleccionismo, que vive uno de sus mejores momentos.

La edición especial forma parte de la exclusiva línea Barbie Signature dirigida a coleccionistas. IG mileycyrus

En cuanto al precio, la Barbie Signature de Miley Cyrus ya comenzó a venderse en distintos mercados internacionales con un costo aproximado de 78 euros. En México, la edición ya puede encontrarse en tiendas departamentales como Liverpool con un precio oficial de 1,899 pesos.

El homenaje de Mattel a Miley Cyrus

La colaboración también coincide con la celebración de los 20 años del estreno de Hannah Montana, la serie que convirtió a Miley Cyrus en un fenómeno mundial cuando apenas era una adolescente. Sin embargo, esta Barbie representa mucho más que aquel personaje de Disney: simboliza la evolución de una artista que ha sabido reinventarse constantemente.

Mattel inmortalizó a la estrella con un diseño que refleja su imagen más sofisticada y rockera. IG mileycyrus

Desde su etapa como estrella juvenil hasta convertirse en una de las voces más influyentes del pop internacional, Miley ha demostrado una capacidad única para transformar su imagen, experimentar con distintos estilos musicales y mantenerse vigente generación tras generación.

Todo apunta a que esta edición limitada será una de las más buscadas del año. Más allá de convertirse en un objeto de colección, la muñeca representa el recorrido de una artista que dejó atrás la imagen de Hannah Montana para construir una carrera propia, que ahora queda inmortalizada en una de las muñecas más famosas del mundo.