Vaso de Snoopy en Starbucks: De $999 en tienda a más de $2,000 en la reventa

La colaboración internacional entre Starbucks y la icónica tira cómica de Charles M. Schulz, bajo la línea "It's the Great Pumpkin, Charlie Brown", desató la fiebre entre los coleccionistas mexicanos quienes este viernes se reunieron desde la madrugada en los diversos establecimientos para comprar la última pieza.

La edición limitada conmemora los 60 años del clásico momento de Halloween de Peanuts, reuniendo a Snoopy, Woodstock y Charlie Brown en una gama de 10 piezas coleccionables que tuvo su momento cumbre cuando este viernes 2 de octubre salió a la venta el Snoopy de cristal.

A diferencia de entregas previas, el lanzamiento amplió su catálogo más allá de los contenedores tradicionales de bebida, incorporando accesorios, textil y coleccionables de edición especial.

Para adquirir la colección completa en tiendas oficiales se requería de una inversión total de $6,002 pesos —equivalente a 19 días de salario mínimo en México.

El producto más barato costaba 149 pesos y era un set de pines de Peanuts. El primer artículo directo para usarlo en el café era una taza de cerámica de 414 ml con un valor de $599 pesos. Los termos de acero oscilaban entre los $699 pesos (naranja) y $749 pesos (edición Great Pumpkin), mientras que los vasos acrílico y de acero verde de 710 ml alcanzaron los $755 pesos.

El producto más caro y el artículo estelar de la colección es el vaso de cristal de 591 ml, con un precio oficial de $999 pesos.

Los precios de la reventa

Sin haber pasado siquiera 24 horas, la reventa ya estaba exhibiendo el Snoopy de cristal por un valor superior a los dos mil pesos, con algunos llegando en páginas de internet casi a los 3,000 pesos.

El termo naranja tampoco se salvó de la reventa y puede ser encontrado hasta en 2,999 pesos en sitios de internet.

Los usuarios han hecho llamados de no comprar estos artículos para evitar que el mercado de reventa siga creciendo e inflando los precios, pero mientras algunos se resisten otros deciden comprarlo pata contar con la pieza de colección.