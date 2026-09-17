¿Abdomen hinchado? Descubre 6 posturas de yoga que pueden ayudarte a sentirte mejor

Sentir el abdomen inflamado después de comer es una molestia frecuente. En algunos casos, puede relacionarse con gases, estreñimiento, intolerancia a ciertos alimentos, comer en exceso o algunos trastornos digestivos.

Ante esta sensación, algunas personas recurren a ejercicios suaves para favorecer la movilidad y disminuir el malestar, como caminar durante algunos minutos. Entre las opciones también se encuentra el yoga.

Aunque el yoga no elimina la grasa abdominal ni sustituye la atención médica cuando existe una enfermedad digestiva, algunas de sus posturas combinan movimiento, respiración y torsiones suaves.

Estos elementos pueden formar parte de una rutina de actividad física y bienestar. Por ello, sus posibles efectos deben entenderse como complementarios y no como un tratamiento médico.

El yoga no elimina la grasa abdominal ni sustituye la atención médica cuando existe una enfermedad digestiva Canva.

¿Por qué el abdomen se inflama y cómo puede ayudar el yoga?

La distensión abdominal ocurre cuando el abdomen se siente lleno, apretado o aumenta de tamaño. MedlinePlus explica que entre sus causas se encuentran tragar aire, el estreñimiento, comer en exceso, la intolerancia a la lactosa, el síndrome de intestino irritable y las dificultades para digerir determinados alimentos.

Los gases también pueden provocar sensación de abdomen hinchado, cólicos o retorcijones. El Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK) explica que estos se producen tanto por el aire que se traga como por la descomposición de alimentos que no se digieren por completo.

En este contexto, una rutina de yoga de baja intensidad puede favorecer el movimiento corporal y formar parte de hábitos relacionados con el bienestar digestivo.

El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral (NCCIH) indica que algunas investigaciones han encontrado posibles beneficios del yoga en personas con síndrome de intestino irritable, aunque advierte que la calidad de la evidencia disponible es muy baja.

Por ello, más que hablar de posturas que “desinflaman” el abdomen de manera inmediata, resulta más preciso considerarlas como movimientos que pueden acompañar una rutina de actividad física y ayudar a algunas personas a sentirse más cómodas.

Una rutina de yoga de baja intensidad puede favorecer el movimiento corporal y formar parte de hábitos relacionados con el bienestar digestivo. Canva.

6 posturas de yoga para desinflamar el abdomen y cómo hacerlas

Si buscas incorporar yoga a tu rutina, existen posiciones suaves que pueden realizarse en casa. La práctica debe hacerse sin dolor y sin forzar las articulaciones o la espalda.

1. Apanasana o postura de rodillas al pecho

Esta posición lleva las piernas hacia el abdomen y puede incorporarse a una rutina de movilidad suave.

Cómo hacerla:

Acuéstate boca arriba sobre un tapete

Flexiona las rodillas y acércalas lentamente hacia el pecho

Sujeta las piernas con las manos

Mantén los hombros y la espalda relajados

Respira de manera lenta y profunda

Mantén la posición durante algunas respiraciones y regresa con suavidad

No es necesario presionar las rodillas contra el abdomen. Si existe dolor, reduce el movimiento o suspende la postura.

Apanasana o postura de rodillas al pecho Canva.

2. Balasana o postura del niño

La postura del niño permite relajar el cuerpo y puede utilizarse como una posición de descanso entre otros ejercicios.

Cómo hacerla:

Colócate de rodillas

Lleva los glúteos hacia los talones

Inclina el torso hacia adelante

Apoya la frente sobre el tapete o un soporte

Extiende los brazos hacia adelante o colócalos a los lados

Respira lentamente y permanece en la posición durante varias respiraciones

Si las caderas no llegan cómodamente a los talones, puedes colocar un cojín como apoyo.

Balasana o postura del niño Canva.

3. Gato-vaca

Esta secuencia alterna dos movimientos de la columna y permite coordinar el ejercicio con la respiración.

Cómo hacerla:

Colócate en cuatro puntos, con las manos debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas

Al inhalar, eleva ligeramente el pecho y lleva el abdomen hacia abajo

Al exhalar, redondea la espalda y lleva suavemente el mentón hacia el pecho

Alterna ambos movimientos de forma lenta

Evita hacer movimientos bruscos o llevar la columna más allá de un rango cómodo

La finalidad es movilizar el cuerpo de manera controlada, no conseguir una flexión máxima.

Gato-vaca Canva.

4. Torsión espinal sentada

Las torsiones forman parte de diferentes estilos de yoga. Esta variante permite trabajar la movilidad del torso de manera gradual.

Cómo hacerla:

Siéntate con las piernas extendidas

Flexiona una rodilla y coloca el pie al otro lado de la pierna contraria

Mantén la espalda erguida

Gira lentamente el torso hacia la pierna flexionada

Coloca una mano detrás del cuerpo y la otra sobre la rodilla

Mantén varias respiraciones

Regresa al centro y repite hacia el otro lado

El movimiento debe ser suave. Evita forzar el cuello o utilizar los brazos para conseguir una torsión mayor.

Torsión espinal sentada Canva.

5. Malasana o postura de la guirnalda

Malasana es una posición en cuclillas que requiere movilidad en tobillos, rodillas y caderas. Si resulta difícil, puede hacerse con apoyo.

Cómo hacerla:

Separa los pies ligeramente más que el ancho de las caderas

Flexiona las rodillas y desciende poco a poco

Lleva los codos hacia el interior de las rodillas

Junta las palmas frente al pecho

Mantén el torso lo más erguido posible

Respira de forma tranquila

Si los talones no llegan al suelo, coloca un soporte debajo de ellos

No es necesario bajar completamente. La posición debe mantenerse sin dolor.

Supta Matsyendrasana o torsión acostada Canva.

6. Supta Matsyendrasana o torsión acostada

Esta postura permite realizar una torsión con la espalda apoyada en el suelo y puede utilizarse al final de una rutina.

Cómo hacerla:

Acuéstate boca arriba

Flexiona ambas rodillas y llévalas hacia el pecho

Deja caer lentamente las piernas hacia un lado

Mantén los hombros apoyados en el suelo

Si resulta cómodo, gira la cabeza hacia el lado contrario

Respira de forma pausada

Regresa las piernas al centro y repite hacia el otro lado

La torsión debe ser gradual y nunca provocar dolor.

Supta Matsyendrasana o torsión acostada Canva.

¿El yoga después de comer ayuda a desinflamar el abdomen?

El hecho de sentirse inflamado después de una comida no significa necesariamente que exista una enfermedad. MedlinePlus señala que comer en exceso puede provocar distensión abdominal, mientras que los gases pueden relacionarse con determinados alimentos y con el aire que se traga al comer.

Por ello, si quieres practicar yoga después de comer, lo más prudente es optar por movimientos suaves y evitar una rutina intensa cuando todavía existe sensación de llenura.

También es importante no confundir la distensión abdominal con la grasa abdominal. Una postura de yoga no puede eliminar tejido adiposo de una zona específica del cuerpo. La actividad física forma parte de un estilo de vida saludable, pero la reducción de grasa corporal depende de diversos factores.

Supta Matsyendrasana o torsión acostada Canva.

¿Cuándo la inflamación abdominal no debe tratarse solo con yoga?

La inflamación abdominal ocasional puede relacionarse con la alimentación, los gases o el estreñimiento, pero cuando se vuelve frecuente o persiste es necesario identificar la causa.

MedlinePlus recomienda contactar a un profesional de la salud cuando la hinchazón empeora o no desaparece, especialmente si aparece junto con fiebre, sensibilidad abdominal, diarrea intensa o sangre en las heces.

Mayo Clinic también señala que los gases y la distensión pueden acompañarse de síntomas como dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, náuseas o vómitos. El dolor abdominal prolongado requiere atención médica.

Por esta razón, el yoga puede formar parte de una rutina de bienestar, pero no debe utilizarse para retrasar una consulta médica ante síntomas persistentes o señales de alarma.

Supta Matsyendrasana o torsión acostada Canva.

Precauciones antes de practicar yoga

El NCCIH considera que el yoga suele ser una actividad segura para personas sanas cuando se realiza de manera adecuada, pero también advierte que pueden producirse lesiones, principalmente esguinces y distensiones.

Las personas embarazadas, los adultos mayores y quienes tienen alguna enfermedad o lesión deben consultar con un profesional de la salud y, cuando corresponda, con un instructor calificado para determinar qué posiciones necesitan modificaciones.

La recomendación principal es sencilla: comienza con movimientos suaves, respira con normalidad y nunca fuerces una postura para intentar conseguir un efecto más rápido.

La sensación de abdomen inflamado puede tener distintas causas y no siempre requiere la misma solución. Incorporar movimientos suaves, mantener una alimentación adecuada y prestar atención a la respuesta del organismo puede contribuir al bienestar digestivo.

Las seis posturas de yoga pueden integrarse a una rutina de movilidad, siempre que se realicen de forma cómoda y sin dolor. Sin embargo, si la inflamación aparece con frecuencia, persiste o se acompaña de otros síntomas, lo importante es buscar orientación médica para conocer su origen.