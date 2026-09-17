¿Abdomen hinchado? Descubre 6 posturas de yoga que pueden ayudarte a sentirte mejor
Descubre 6 posturas de yoga que pueden ayudar con la sensación de abdomen inflamado y conoce cuándo esta molestia requiere atención médica.
Sentir el abdomen inflamado después de comer es una molestia frecuente. En algunos casos, puede relacionarse con gases, estreñimiento, intolerancia a ciertos alimentos, comer en exceso o algunos trastornos digestivos.
Ante esta sensación, algunas personas recurren a ejercicios suaves para favorecer la movilidad y disminuir el malestar, como caminar durante algunos minutos. Entre las opciones también se encuentra el yoga.
Aunque el yoga no elimina la grasa abdominal ni sustituye la atención médica cuando existe una enfermedad digestiva, algunas de sus posturas combinan movimiento, respiración y torsiones suaves.
Estos elementos pueden formar parte de una rutina de actividad física y bienestar. Por ello, sus posibles efectos deben entenderse como complementarios y no como un tratamiento médico.
¿Por qué el abdomen se inflama y cómo puede ayudar el yoga?
La distensión abdominal ocurre cuando el abdomen se siente lleno, apretado o aumenta de tamaño. MedlinePlus explica que entre sus causas se encuentran tragar aire, el estreñimiento, comer en exceso, la intolerancia a la lactosa, el síndrome de intestino irritable y las dificultades para digerir determinados alimentos.
Los gases también pueden provocar sensación de abdomen hinchado, cólicos o retorcijones. El Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK) explica que estos se producen tanto por el aire que se traga como por la descomposición de alimentos que no se digieren por completo.
En este contexto, una rutina de yoga de baja intensidad puede favorecer el movimiento corporal y formar parte de hábitos relacionados con el bienestar digestivo.
El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral (NCCIH) indica que algunas investigaciones han encontrado posibles beneficios del yoga en personas con síndrome de intestino irritable, aunque advierte que la calidad de la evidencia disponible es muy baja.
Por ello, más que hablar de posturas que “desinflaman” el abdomen de manera inmediata, resulta más preciso considerarlas como movimientos que pueden acompañar una rutina de actividad física y ayudar a algunas personas a sentirse más cómodas.
6 posturas de yoga para desinflamar el abdomen y cómo hacerlas
Si buscas incorporar yoga a tu rutina, existen posiciones suaves que pueden realizarse en casa. La práctica debe hacerse sin dolor y sin forzar las articulaciones o la espalda.
1. Apanasana o postura de rodillas al pecho
Esta posición lleva las piernas hacia el abdomen y puede incorporarse a una rutina de movilidad suave.
Cómo hacerla:
- Acuéstate boca arriba sobre un tapete
- Flexiona las rodillas y acércalas lentamente hacia el pecho
- Sujeta las piernas con las manos
- Mantén los hombros y la espalda relajados
- Respira de manera lenta y profunda
- Mantén la posición durante algunas respiraciones y regresa con suavidad
No es necesario presionar las rodillas contra el abdomen. Si existe dolor, reduce el movimiento o suspende la postura.
2. Balasana o postura del niño
La postura del niño permite relajar el cuerpo y puede utilizarse como una posición de descanso entre otros ejercicios.
Cómo hacerla:
- Colócate de rodillas
- Lleva los glúteos hacia los talones
- Inclina el torso hacia adelante
- Apoya la frente sobre el tapete o un soporte
- Extiende los brazos hacia adelante o colócalos a los lados
- Respira lentamente y permanece en la posición durante varias respiraciones
Si las caderas no llegan cómodamente a los talones, puedes colocar un cojín como apoyo.
3. Gato-vaca
Esta secuencia alterna dos movimientos de la columna y permite coordinar el ejercicio con la respiración.
Cómo hacerla:
- Colócate en cuatro puntos, con las manos debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas
- Al inhalar, eleva ligeramente el pecho y lleva el abdomen hacia abajo
- Al exhalar, redondea la espalda y lleva suavemente el mentón hacia el pecho
- Alterna ambos movimientos de forma lenta
- Evita hacer movimientos bruscos o llevar la columna más allá de un rango cómodo
La finalidad es movilizar el cuerpo de manera controlada, no conseguir una flexión máxima.
4. Torsión espinal sentada
Las torsiones forman parte de diferentes estilos de yoga. Esta variante permite trabajar la movilidad del torso de manera gradual.
Cómo hacerla:
- Siéntate con las piernas extendidas
- Flexiona una rodilla y coloca el pie al otro lado de la pierna contraria
- Mantén la espalda erguida
- Gira lentamente el torso hacia la pierna flexionada
- Coloca una mano detrás del cuerpo y la otra sobre la rodilla
- Mantén varias respiraciones
- Regresa al centro y repite hacia el otro lado
El movimiento debe ser suave. Evita forzar el cuello o utilizar los brazos para conseguir una torsión mayor.
5. Malasana o postura de la guirnalda
Malasana es una posición en cuclillas que requiere movilidad en tobillos, rodillas y caderas. Si resulta difícil, puede hacerse con apoyo.
Cómo hacerla:
- Separa los pies ligeramente más que el ancho de las caderas
- Flexiona las rodillas y desciende poco a poco
- Lleva los codos hacia el interior de las rodillas
- Junta las palmas frente al pecho
- Mantén el torso lo más erguido posible
- Respira de forma tranquila
- Si los talones no llegan al suelo, coloca un soporte debajo de ellos
No es necesario bajar completamente. La posición debe mantenerse sin dolor.
6. Supta Matsyendrasana o torsión acostada
Esta postura permite realizar una torsión con la espalda apoyada en el suelo y puede utilizarse al final de una rutina.
Cómo hacerla:
- Acuéstate boca arriba
- Flexiona ambas rodillas y llévalas hacia el pecho
- Deja caer lentamente las piernas hacia un lado
- Mantén los hombros apoyados en el suelo
- Si resulta cómodo, gira la cabeza hacia el lado contrario
- Respira de forma pausada
- Regresa las piernas al centro y repite hacia el otro lado
La torsión debe ser gradual y nunca provocar dolor.
¿El yoga después de comer ayuda a desinflamar el abdomen?
El hecho de sentirse inflamado después de una comida no significa necesariamente que exista una enfermedad. MedlinePlus señala que comer en exceso puede provocar distensión abdominal, mientras que los gases pueden relacionarse con determinados alimentos y con el aire que se traga al comer.
Por ello, si quieres practicar yoga después de comer, lo más prudente es optar por movimientos suaves y evitar una rutina intensa cuando todavía existe sensación de llenura.
También es importante no confundir la distensión abdominal con la grasa abdominal. Una postura de yoga no puede eliminar tejido adiposo de una zona específica del cuerpo. La actividad física forma parte de un estilo de vida saludable, pero la reducción de grasa corporal depende de diversos factores.
¿Cuándo la inflamación abdominal no debe tratarse solo con yoga?
La inflamación abdominal ocasional puede relacionarse con la alimentación, los gases o el estreñimiento, pero cuando se vuelve frecuente o persiste es necesario identificar la causa.
MedlinePlus recomienda contactar a un profesional de la salud cuando la hinchazón empeora o no desaparece, especialmente si aparece junto con fiebre, sensibilidad abdominal, diarrea intensa o sangre en las heces.
Mayo Clinic también señala que los gases y la distensión pueden acompañarse de síntomas como dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, náuseas o vómitos. El dolor abdominal prolongado requiere atención médica.
Por esta razón, el yoga puede formar parte de una rutina de bienestar, pero no debe utilizarse para retrasar una consulta médica ante síntomas persistentes o señales de alarma.
Precauciones antes de practicar yoga
El NCCIH considera que el yoga suele ser una actividad segura para personas sanas cuando se realiza de manera adecuada, pero también advierte que pueden producirse lesiones, principalmente esguinces y distensiones.
Las personas embarazadas, los adultos mayores y quienes tienen alguna enfermedad o lesión deben consultar con un profesional de la salud y, cuando corresponda, con un instructor calificado para determinar qué posiciones necesitan modificaciones.
La recomendación principal es sencilla: comienza con movimientos suaves, respira con normalidad y nunca fuerces una postura para intentar conseguir un efecto más rápido.
La sensación de abdomen inflamado puede tener distintas causas y no siempre requiere la misma solución. Incorporar movimientos suaves, mantener una alimentación adecuada y prestar atención a la respuesta del organismo puede contribuir al bienestar digestivo.
Las seis posturas de yoga pueden integrarse a una rutina de movilidad, siempre que se realicen de forma cómoda y sin dolor. Sin embargo, si la inflamación aparece con frecuencia, persiste o se acompaña de otros síntomas, lo importante es buscar orientación médica para conocer su origen.