Entre recomendaciones médicas de internet, consejos en redes sociales y promesas de resultados rápidos, muchas personas buscan mejorar su salud sin tener siempre información clara. En este contexto surge una fecha que plantea una pausa necesaria: el Día Internacional Sin Dietas.

Lejos de rechazar la importancia de una buena alimentación, esta conmemoración abre el debate sobre los riesgos de las dietas restrictivas y la presión estética que influye en la forma en que las personas comen, se perciben y cuidan su salud.

¿Por qué se conmemora el Día Internacional Sin Dietas? Canva.

¿Por qué se conmemora el Día Internacional Sin Dietas?

El Día Internacional Sin Dietas se conmemora cada 6 de mayo con el objetivo de generar conciencia sobre los efectos negativos de la presión social en torno al cuerpo y promover una relación más saludable con la alimentación.

La fecha también pone en el centro de la conversación temas como los trastornos de la conducta alimentaria, la discriminación por peso y los riesgos de los regímenes extremos.

Desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud, una dieta saludable no depende de restricciones severas, sino de mantener un equilibrio nutricional. El organismo señala que una alimentación adecuada debe incluir variedad de alimentos y cubrir las necesidades del organismo en cada etapa de la vida.

Además, advierte que una dieta inadecuada —ya sea por exceso o por deficiencias— se asocia con enfermedades no transmisibles como diabetes, padecimientos cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

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Origen del Día Internacional Sin Dietas

Esta conmemoración surgió como una respuesta al impacto que los estándares de belleza tienen en la salud física y mental. Con el paso del tiempo, se consolidó como un movimiento internacional que promueve el respeto por la diversidad corporal.

Especialistas en salud coinciden en que la presión social no solo influye en la percepción del cuerpo, también puede modificar hábitos alimentarios. Este impacto resulta especialmente relevante en adolescentes y jóvenes, quienes se encuentran más expuestos a contenidos en redes sociales.

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Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México señalan que factores sociales y culturales, como los modelos de belleza difundidos por medios de comunicación, pueden favorecer conductas alimentarias poco saludables.

Este fenómeno, conocido como “cultura de la dieta”, establece reglas externas sobre qué comer y cómo debe lucir el cuerpo, lo que puede dificultar la identificación de señales naturales como el hambre o la saciedad.

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Los riesgos de las dietas restrictivas que alertan expertos en salud

Las dietas restrictivas pueden generar efectos importantes en el organismo. De acuerdo con Mayo Clinic, realizar dietas de forma constante o extrema puede aumentar el riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria.

Entre las principales consecuencias se encuentran:

Deficiencias de vitaminas y minerales

Cambios hormonales

Cansancio persistente

Ansiedad relacionada con la comida

Recuperación rápida del peso perdido

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Cuando el cuerpo no recibe los nutrientes que necesita, puede reaccionar con alteraciones que afectan tanto la salud física como la emocional.

Además, los especialistas indican que una alimentación de baja calidad se relaciona con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares a nivel global. Este hallazgo subraya que no solo importa cuánto se come, sino qué tipo de alimentos forman parte de la dieta cotidiana.

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El mensaje global sobre aceptación corporal

El enfoque actual en salud pública plantea que el bienestar no depende únicamente del peso corporal. La Organización Mundial de la Salud recomienda mantener una alimentación variada, suficiente y equilibrada, con presencia de frutas, verduras, cereales integrales y proteínas, además de limitar el consumo de azúcares, grasas y sal.

En la misma línea, Mayo Clinic advierte que centrarse únicamente en perder peso puede generar efectos adversos si no se acompaña de orientación médica adecuada.

Por ello, especialistas coinciden en que los cambios en la alimentación deben ser sostenibles en el tiempo y adaptarse a las necesidades de cada persona, en lugar de seguir soluciones rápidas o restrictivas.

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El Día Internacional Sin Dietas invita a revisar la manera en que se construyen los hábitos alimentarios en un entorno influido por estándares estéticos y tendencias. Especialistas señalan que una alimentación equilibrada y sostenida en el tiempo resulta clave para la salud.

Más allá de las dietas, el enfoque actual prioriza el acceso a información confiable, la prevención de riesgos y la promoción de hábitos que respondan a las necesidades individuales, dentro de un marco de salud integral.