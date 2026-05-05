Mexico Jewelry Week anuncia su primera edición en el MIDE

La industria joyera mexicana está lista para brillar como nunca antes. Con la llegada de la primera edición de Mexico Jewelry Week, el país se prepara para convertirse en un referente internacional del diseño, la creatividad y el lujo contemporáneo.

¿Cuándo será la Mexico Jewelry Week?

Del 23 al 24 de septiembre de 2026, el Museo Interactivo de Economía (MIDE) será el escenario de este encuentro sin precedentes que busca transformar la manera en que entendemos la joyería: no solo como accesorio, sino como una forma de arte, identidad y expresión cultural.

El MIDE será la sede de este encuentro de diseño y lujo contemporáneo. Cortesía

Mexico Jewelry Week nace como una respuesta a un vacío en la industria nacional. Aunque México cuenta con una rica tradición joyera —desde Taxco hasta Guadalajara— no existía una plataforma que integrara diseño, reflexión y negocio bajo una misma visión contemporánea.

Impulsado por la creativa Isela Robles, el evento se inspira en grandes capitales como Nueva York y Milán, pero con una identidad propia. Aquí, el objetivo no es la venta masiva, sino generar conversaciones, impulsar talento y revalorar el proceso creativo detrás de cada pieza.

Bajo el lema “Redefiniendo el lujo”, la iniciativa propone un cambio de paradigma: el lujo ya no se mide únicamente por el precio o la exclusividad, sino por su significado, su origen y su impacto cultural.

El evento busca posicionar la joyería mexicana a nivel internacional. Cortesía

Figuras como Samuel Burstein y Álvaro Montaño coinciden en que este evento representa una oportunidad histórica para visibilizar el talento local y demostrar que México puede competir con cualquier potencia global.

¿Por qué asistir a la Mexico Jewelry Week?

Durante dos días, el MIDE se transformará en un epicentro creativo donde convergen diseñadores, artistas, académicos y amantes de la moda.

El programa incluye una galería curada con diseñadores consolidados, muchos de ellos con más de una década de trayectoria, así como conferencias y mesas redondas encabezadas por figuras clave como el escultor Sebastián y la diseñadora Lidia Lavín.

Diseñadores, artistas y expertos se reunirán en un mismo espacio. Cortesía

Además, habrá talleres prácticos enfocados en técnicas joyeras, sostenibilidad y nuevas tecnologías, así como espacios de networking pensados para conectar a marcas emergentes con compradores, coleccionistas y líderes de la industria.

Uno de los momentos más esperados será la gala de reconocimiento, donde se celebrará la trayectoria y aportación de figuras destacadas del sector.

¿Por qué es importante la Mexico Jewelry Week?

Mexico Jewelry Week tiene un objetivo claro: fortalecer la cadena de valor de la joyería nacional. Esto incluye desde la profesionalización del oficio hasta la proyección internacional de diseñadores mexicanos.

Se impulsará el talento emergente y la profesionalización del sector. Cortesía

El evento espera reunir participantes de distintos países de Hispanoamérica y Europa, consolidando a México como un puente entre tradición artesanal y diseño contemporáneo. Ciudades clave como Taxco, Monterrey, Guadalajara y Zacatecas también tendrán presencia, reforzando la diversidad y riqueza del panorama joyero mexicano.

La elección del MIDE como sede no es casual. Ubicado en el corazón del Centro Histórico, este recinto simboliza la conexión entre economía, cultura y creatividad, tres pilares fundamentales para entender el impacto de la industria joyera.

El proyecto también pondrá especial énfasis en las nuevas generaciones. A través de alianzas con universidades y convocatorias abiertas, busca atraer a jóvenes diseñadores y alejarlos del modelo del fast fashion, apostando por una formación más sólida y consciente.

Su propuesta no solo celebra la belleza de las piezas, sino también las historias, los procesos y las manos que las crean. Así, este nuevo encuentro promete cambiar para siempre la percepción de la joyería mexicana en el mundo.