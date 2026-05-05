Cómo cuidar tus plantas durante la temporada de calor

México atraviesa una fuerte ola de calor este mes de mayo, con temperaturas extremas en varias regiones del país. Aunque en ciudades como la capital el termómetro no alcanza los niveles más altos, la radiación solar y el ambiente seco también pueden impactar en la salud de las plantas, especialmente las de interior.

Durante esta temporada, mantenerlas en buen estado requiere algunos ajustes básicos en su cuidado diario.

Riego: el equilibrio es clave

Uno de los puntos más importantes es el riego. Con el aumento del calor, las plantas tienden a necesitar más agua, pero eso no significa que deban regarse en exceso. La clave está en encontrar un equilibrio: revisar la humedad de la tierra antes de añadir agua puede evitar problemas como el deterioro de las raíces.

También es importante elegir bien el momento del día para regarlas. Hacerlo temprano por la mañana o al atardecer ayuda a que aprovechen mejor la humedad y evita que el agua se evapore rápidamente.

Imagen generada con IA

Luz: evita el exceso directo

Otro factor clave es la luz. Aunque es esencial para su desarrollo, la exposición directa al sol durante las horas más intensas puede provocar daños visibles en las hojas. Por eso, lo ideal es colocarlas en espacios con luz indirecta o filtrada.

Humedad: crea un mejor ambiente

El ambiente también juega un papel importante. En épocas de calor, el aire suele ser más seco, lo que puede afectar su desarrollo. Generar un entorno con mayor humedad, ya sea agrupando plantas o utilizando métodos sencillos en casa, puede marcar la diferencia.

Abono: menos es más en verano

En cuanto a la nutrición, no siempre más es mejor. Durante estos meses, muchas plantas reducen su ritmo de crecimiento, por lo que el uso de fertilizantes debe ser más moderado.

Prevención: ojo con plagas y cambios

Además, es fundamental estar atentos a posibles plagas o cambios en su apariencia. Revisarlas con frecuencia permite actuar a tiempo y evitar que cualquier problema se extienda.

Imagen generada con IA

Limpieza: un cuidado que suma

Finalmente, mantenerlas limpias también contribuye a su bienestar. Quitar hojas secas y eliminar el polvo ayuda a que puedan absorber mejor la luz y mantenerse saludables. En medio de las altas temperaturas, pequeños cuidados pueden hacer una gran diferencia. Las plantas no solo decoran los espacios, también aportan bienestar, por lo que vale la pena prestarles atención, especialmente en los días más calurosos.

cva*