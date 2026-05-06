Adiós frizz: productos de supermercado que sí ayudan

Decirle adiós al frizz no tiene que implicar una visita al salón ni una inversión imposible. La buena noticia es que existen productos de supermercado que realmente funcionan y que, bien utilizados, pueden darte ese efecto pulido, brillante y bajo control que tanto buscas.

La clave está en entender qué necesita tu cabello: sellar la cutícula, bloquear la humedad y equilibrar hidratación. Bajo esa lógica, algunas líneas de supermercado han logrado resultados que compiten directamente con tratamientos profesionales. Aquí te contamos cuáles sí valen la pena y cómo integrarlos a tu rutina.

Productos para eliminar el frizz del cabello

L’Oréal Elvive Dream Liso

Esta línea es perfecta si buscas un acabado pulido sin usar tanto la plancha. Su fórmula con queratina vegetal y manteca de cacao ayuda a alinear la fibra capilar y mantener el cabello bajo control incluso con humedad.

L’Oréal Elvive Dream Liso ofrece un efecto lacio duradero y brillante. Canva

Incluye shampoo, acondicionador, crema para peinar con protección térmica y sérum ligero. Lo mejor es que deja el cabello suave y brillante sin sensación pesada. Por lo que es ideal para cabello largo, rebelde o con tendencia a esponjarse.

OGX Brazilian Keratin Therapy

Si tu cabello necesita un boost de hidratación, esta opción es para ti. La línea OGX combina proteína de keratina con aceite de coco, aguacate y manteca de cacao para fortalecer y suavizar.

OGX Brazilian Keratin Therapy nutre profundamente y mejora la manejabilidad. Canva

Es libre de sulfatos agresivos, lo que la hace más gentil con el cabello tratado o teñido. Su mascarilla es especialmente popular porque actúa en pocos minutos y deja el pelo más manejable. Es ideal para cabello seco o dañado que necesita reparación.

Garnier Fructis Sleek & Shine

Esta línea es una de las favoritas por su relación calidad-precio. Con aceite de argán y queratina vegetal, promete hasta 72 horas sin frizz, incluso en ambientes húmedos.

Garnier Fructis Sleek & Shine controla el encrespamiento sin gastar de más. Canva

Su sérum es el verdadero protagonista: controla el encrespamiento al instante y aporta brillo sin dejar el cabello grasoso. Además, cuenta con spray protector de calor, perfecto si usas herramientas térmicas. Es ideal para quienes buscan resultados rápidos y prácticos.

Sedal Toque de Seda

Para quienes prefieren fórmulas más ligeras, Sedal ofrece una opción con Amino-Silk Complex que hidrata sin apelmazar. Su crema para peinar y sérum ayudan a controlar el frizz mientras dejan el cabello suave y con movimiento.

Garnier Fructis Sleek & Shine controla el encrespamiento sin gastar de más. Canva

Es una gran alternativa para el uso diario, especialmente si no quieres saturar tu melena con productos pesados. Es ideal para: cabello fino o con tendencia a perder volumen.

Línea TRESemmé Keratina Antifrizz

Si buscas resultados tipo salón sin salir del súper, la línea TRESemmé Keratina Antifrizz destaca por ofrecer un acabado profesional con productos accesibles.

TRESemmé Keratina Antifrizz destaca como una opción confiable y completa. Canva

Gracias a su sistema Pro-Bond Complex y la combinación de keratina con aceite de marula, logra restaurar la estructura del cabello y sellar las puntas. Al utilizar la rutina completa —desde el shampoo hasta el Coat Spray protector— se consigue una melena brillante, fácil de peinar y protegida de la humedad y el calor durante tres días.

Y si eres fan de la marca, hay una experiencia que no te puedes perder: la Casa TRESemmé en Polanco. Este espacio inmersivo inspirado en ‘El diablo viste a la moda’ recrea escenarios icónicos donde podrás tomarte fotos increíbles, además, podrás conocer más sobre el cuidado del cabello y probar los productos.

La entrada es gratuita con registro previo a través del sitio The Mansion Estilo DF, tienes hasta el 30 de mayo para visitarlo de 11:00am a 7:00pm.

Más allá del producto que elijas, el secreto está en la constancia. Usar un sistema completo, evitar el exceso de calor sin protección y complementar con hidratación semanal puede hacer toda la diferencia.