¿Puede una cerveza sentirse más fresca sin estar más fría?

La cerveza siempre ha tenido algo de ritual. No se abre igual una lata después del trabajo que en una carne asada, en una terraza con calor, frente a un partido o en esos días en los que el cuerpo parece pedir algo que no solo se beba, sino que también baje el ritmo. En México, la cerveza suele aparecer en momentos muy concretos: cuando hace calor, cuando hay convivencia, cuando el día se vuelve más largo y la conversación empieza a fluir.

Durante años, la promesa fue bastante simple: que estuviera fría. Muy fría. Pero la industria cervecera parece estar entrando en otra etapa, una en la que la frescura ya no se piensa únicamente como temperatura, sino como una experiencia diseñada. La pregunta, entonces, cambia: ¿puede una cerveza sentirse más fresca sin estar realmente más fría?

Ese es el punto de partida de Tecate Ice Light, la nueva apuesta de Tecate dentro del segmento de cervezas ligeras. La marca la presentó como una cerveza con tecnología “Extra Fresh”, desarrollada para ofrecer una sensación de frescura más intensa, consistente y duradera.

No se trata solo de una nueva lata en el refrigerador, sino de una forma de responder a un consumidor que, según la marca, ya no busca únicamente algo ligero, sino una experiencia más perceptible al beber.

La frescura como experiencia, no solo como temperatura

Max Félix, director de Innovación de Heineken México, explicó que el desarrollo de este producto partió de escuchar al consumidor y de detectar una tendencia relacionada con lo sensorial.

“Hay algo que es una macro tendencia a nivel mundial, tiene que ver todo con los sentidos, la parte sensorial”, dijo durante la presentación.

La frase importa porque revela hacia dónde se está moviendo parte de la categoría: ya no basta con decir que una cerveza es ligera, fácil de tomar o refrescante. Ahora el reto está en que esa sensación se note, se mantenga y tenga un lugar claro dentro del momento de consumo.

Esteban Velasco, brand manager de Tecate, lo aterrizó desde el segmento de cervezas ligeras. Según explicó, existen consumidores que buscan una cerveza ligera, pero también otros que quieren que esa ligereza venga acompañada de una frescura más intensa, sobre todo en momentos de calor.

“Hay otros consumidores que quieren cervezas ligeras, pero que además refresquen intensamente”, señaló.

El primer trago contra el último

Hay una verdad pequeña, casi doméstica, en la forma en que se bebe una cerveza: el primer trago suele tener una especie de superioridad emocional. Llega más frío, más limpio, más esperado. El último, en cambio, puede sentirse distinto: menos fresco, más tibio, menos emocionante.

Velasco explicó que la tecnología Extra Fresh busca que la sensación de frescura no se pierda conforme avanza la bebida.

“Normalmente el primer trago de una cerveza es el más rico, ¿verdad? Y el último no tanto como el primero. Bueno, pues la tecnología Extra Fresh viene a solucionar eso”, dijo.

¿Cómo se diseña una sensación de frío?

La parte más interesante del lanzamiento no está necesariamente en que sea una nueva cerveza, sino en la explicación técnica detrás de esa promesa. Miranda Pérez, maestra cervecera de Heineken México, explicó que el reto no era hacer una bebida que saturara el paladar ni que se sintiera como un producto mentolado.

“¿Cómo podemos hacer que se sienta algo más conservando el corazón de la cerveza?”, planteó durante su intervención.

Después precisó que el objetivo no era generar “esa sensación tipo mentol”, sino lograr una dosis de tecnología que interactúe con los receptores de calor y frío del cuerpo.

Ahí aparece la respuesta a la pregunta central: una cerveza puede sentirse más fresca sin estar necesariamente más fría porque la sensación no depende solo de la temperatura física del líquido, sino también de cómo interactúa con la boca, la garganta y la percepción del consumidor.

Pérez lo explicó de forma directa: “La cerveza no es que esté más fría, sino que al interactuar con nosotros en nuestra cavidad bucal y en garganta, van a poder sentir esa sensación”.

La lata también entra al juego

La experiencia no termina en el líquido. La lata de Tecate Ice Light incorpora un sello termosensible que se activa cuando la cerveza alcanza la temperatura ideal de consumo. En otras palabras, el empaque también participa en el ritual: avisa cuándo está lista.

Velasco explicó que este sello “nos dice que ya está” y marca “el momento perfecto” para beberla. La imagen es sencilla, pero funciona: una lata que no solo contiene cerveza, sino que también intenta guiar la experiencia.