Parados ante el clóset, surge la inevitable pregunta: ¿qué me pongo? El objetivo es vernos bien, pero hay un trasfondo: sentir y proyectar lo que realmente queremos mostrar al mundo. ¡Y la colorimetría es la clave!

La colorimetría es la disciplina encargada de detectar los mejores colores para cada persona en función de sus características físicas. Su objetivo es potenciar la imagen personal y facilitar compras más inteligentes”, señala Ana Cecilia Medrano Cerón, Consultora de Imagen y Especialista en Color.

Lo paradójico es que pocos conocen sus fundamentos; sin embargo, todos la emplean en el día a día. Porque no se trata solo del tono que impera en las vitrinas, sino de cómo actúa en nuestra identidad.

El poder de tu paleta: La ciencia de la colorimetría Canva

¿Qué tono eres, frío o cálido?

Para empezar a entender cómo funciona la colorimetría a favor de nuestras metas, es indispensable saber a qué gama pertenecemos analizando nuestra armonía natural (piel, ojos, cabello y nivel de contraste).

Tonos cálidos: Hacen referencia al sol y la tierra (naranjas, terracotas, camel, beige y dorado). Favorecen a pieles con matices amarillos o morenos, cabellos cobrizos u ojos cafés. El dorado cerca del rostro aporta mayor luminosidad.

Tonos fríos: Son colores más serios y sobrios (azul rey, vino, gris, fucsia, blanco y negro). Favorecen a pieles blancas o con matices azulados y cabellos oscuros, donde la joyería plateada funciona mejor.

La colorimetría no prohíbe colores. Si un tono no pertenece a tu armonía natural pero te gusta, se puede usar de forma inteligente: lejos del rostro, aplicado en pantalones, accesorios o maquillaje”, explica Ivonne García Flores, Líder de Proyecto de Personal Shoppers en Tiendas (Studio F).

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El método de las cuatro estaciones

Una técnica muy empleada por expertos al elegir prendas es la Teoría Estacional. Según qué tan claro, oscuro, brillante u opaco sea el pelo, la piel y los ojos, se determina a qué estación del año se pertenece:

Primavera (cálida, clara y brillante): Común en rubias cálidas, pelirrojas o pieles doradas con ojos claros u oscuros (como Paulina Rubio).

Verano (fría, clara y suave): Personas con tono rubio cenizo, ojos azules y pieles muy claras o rosadas.

Otoño (cálida, oscura y opaca): Pieles trigueñas, cabellos castaños oscuros, cobrizos o negros con matices cálidos (como Danna Paola).

Invierno (fría, oscura y brillante): Dermis morena o muy blanca que contrasta con ojos negros y cabello superoscuro.

En el vestir diario es común recurrir al negro por comodidad o facilidad para combinar, aunque no siempre sea el tono que mejor se adapte al rostro”, comenta Ana Cecilia Medrano.

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Reglas de estilo: arma tu outfit perfecto

En la industria existe el dicho: “De la moda, lo que te acomoda”, y si quieres crear un look exitoso y dinámico, hay reglas que te lo harán más sencillo:

Color: Selecciona un tono neutro de base (blancos, negros, cafés y grises) y añade un punto focal con un color que resalte.

Selecciona un tono neutro de base (blancos, negros, cafés y grises) y añade un punto focal con un color que resalte. Observación: Existen "falsos neutros" como el azul marino, el vino y el verde botella.

Existen "falsos neutros" como el azul marino, el vino y el verde botella. Textura: Incorpora detalles como tejidos, bordados y relieves, que convierten cualquier básico en algo especial.

Incorpora detalles como tejidos, bordados y relieves, que convierten cualquier básico en algo especial. Brillo: Para potencializar tu outfit, incorpora joyería dorada o plateada.

Si aún tienes dudas, te resultará fácil usar la técnica del sándwich. Consiste en repetir el color de la prenda superior (top) en el calzado, usando un tono diferente para la prenda inferior (pantalón o falda), logrando un equilibrio visual inmediato.

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Tendencias de color para 2026

Si bien la moda actual invita a expresar la esencia de cada persona, no está de más actualizar la apariencia de nuestras prendas. En este 2026, la tendencia se vuelca hacia la naturalidad, la autoestima y la sofisticación relajada:

Azul eléctrico: Transmite elegancia, seguridad y modernidad.

Amarillo mantequilla: Ideal para satines y blusas de sastrería.

Verde lima y verde menta: Se recomienda mezclar con blanco y beige.

Rojo tomate y rojo amapola: Un color energético, poderoso y emocional.

Gama de moka: Incluye tonos chocolate, capuchino, arena, taupe y caramelo.