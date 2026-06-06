¿Metro Hidalgo o una máquina del tiempo? Convocan a encuentro con disfraces de época

Por curioso que parezca, la reciente remodelación del Metro Hidalgo no solo ha transformado la apariencia de la estación, también ha despertado la creatividad de cientos de usuarios en redes sociales.

Desde que se instalaron nuevos candelabros y luminarias con estilo clásico, decenas de personas han compartido fotografías y videos luciendo atuendos inspirados en épocas pasadas. Ahora, esa tendencia dará un paso más allá con un evento que promete convertir la estación en una auténtica escena histórica.

Si quieres saber de qué se trata esta peculiar convocatoria y cuándo se llevará a cabo, aquí te contamos todos los detalles.

Remodelación del Metro Hidalgo desata tendencia en redes sociales

Con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, diversas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro han sido sometidas a trabajos de remodelación, principalmente en las Líneas 2 y 8.

Sin embargo, una de las estaciones que más llamó la atención fue Metro Hidalgo. Su nueva imagen, caracterizada por candelabros, luminarias y elementos decorativos de estilo clásico, rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.

La apariencia del lugar ha sido comparada por algunos usuarios con escenarios de otras épocas, lo que ha motivado a muchas personas a crear contenido temático y compartirlo en plataformas como TikTok.

Usuarios de TikTok convocan a reunión con trajes de época

A través de TikTok comenzó a circular una convocatoria organizada por usuarios para reunirse en la estación Metro Hidalgo vestidos con atuendos inspirados en el siglo XVI.

"Acompáñanos a revivir la historia y dar vida al siglo XVI con tu atuendo", se lee en la publicación que rápidamente comenzó a ganar popularidad.

La iniciativa busca reunir a personas interesadas en sumarse a esta tendencia que surgió tras la remodelación de la estación y recrear un ambiente histórico en uno de los espacios más transitados de la Ciudad de México.

¿Cuándo será la reunión en Metro Hidalgo?

De acuerdo con la publicación, el encuentro está programado para el próximo 11 de junio a las 5:00 de la tarde, horario del centro de México.

Además, los organizadores señalaron que habrá una reunión previa a las 3:00 de la tarde para tomar fotografías, coordinar algunas actividades y preparar un pequeño baile antes de dirigirse a la estación para capturar la ya famosa fotografía junto al candelabro.

La convocatoria ha generado gran interés entre los usuarios de redes sociales y ya suma miles de reacciones y comentarios de personas interesadas en participar.

Sin duda, se trata de uno de los eventos más curiosos que han surgido alrededor del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Lo que comenzó como una remodelación urbana terminó convirtiéndose en una tendencia viral que ha capturado la imaginación de los capitalinos y de miles de usuarios en internet.