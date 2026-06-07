De la cancha a la calle: Guía turística del México mundialista

Con México como sede inaugural del Mundial, es el momento perfecto para presumir sus joyas turísticas. Más allá de monumentos, museos e historia, visitar México es toda una experiencia.

Vive la adrenalina de la lucha libre en la capital

La lucha libre es una experiencia imperdible. Más que un deporte, es un espectáculo que combina acrobacias y dramatización: los gritos y el desestrés están garantizados.

Hay diferentes funciones en la semana, con boletos que van de los 100 a los 750 pesos por persona.

¿Dónde verla? Arena México, ubicada en Dr. Lavista 189, Colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX.

Recorre en bicicleta los barrios icónicos de la CDMX

Descubre la capital a través de un paseo en bicicleta. Recorre colonias y sitios con identidad propia, desde el centro histórico hasta Santa María la Ribera y Coyoacán.

Existen recorridos guiados con un costo promedio de mil 500 pesos o puedes hacerlo de manera libre.

Tip: aprovecha el sistema Ecobici que tiene estaciones en seis alcaldías y un costo por día de 134 pesos para hacer viajes ilimitados de 45 minutos en 24 horas.

Pasea en trajinera y conoce las chinampas en la CDMX

Subirte a una trajinera y recorrer los canales de Xochimilco, es casi obligado. Entre canales y trajineras, quedan algunas chinampas, un sistema agrícola de origen prehispánico.

Los paseos en trajinera están disponibles todos los días y el costo oficial es de 750 pesos por hora, sin importar el número de pasajeros, aunque la capacidad máxima es de 18.

¿Dónde tomarla? En los distintos embarcaderos de Xochimilco, al sur de la capital.

Pasear por los canales de Xochimilco es casi obligatorio Cuarto Oscuro / Elizabeth Ruiz

Descubre el origen del tequila y saboréalo, cerca de Guadalajara

Detrás del tequila hay historia y tradición. Conócelos recorriendo los campos de agave y visita una destilería para disfrutar sus aromas y sabores.

El pueblo mágico de Tequila está a poco más de una hora de Guadalajara, pero desde la capital salen tours todos los días.

Costos: El precio del tour varía, pero encuentras algunos desde los 700 pesos por persona.

Disfruta del mariachi en su tierra

En Jalisco el mariachi no se escucha, se vive. En Guadalajara está La Plaza de los Mariachis, el lugar perfecto para cantar al ritmo de las trompetas, violines y el guitarrón.

Todos los días puedes disfrutar de su música en vivo o contratarlos para un evento; también ha restaurantes y bares alrededor.

¿Dónde está? Centro de Guadalajara, en la calle Álvaro Obregón 23, colonia San Juan de Dios.

En la Plaza de los Mariachis de Guadalajara, puedes escuchar música en vivo todos los días Cuarto Oscuro / Fernando Carranza García

Enamórate de las artesanías de Tlaquepaque y Tonalá

A pocos minutos de Guadalajara se encuentran Tlaquepaque y Tonalá, dos referentes en las artesanías mexicanas. Aquí encuentras piezas de cerámica, vidrio soplado, alfarería y textiles.

Tip: Aunque todos los días puedes ir a comprar, los fines de semana hay mayor actividad, con tianguis que ofrecen precios a mayoreo.

Recorre el Paseo de Santa Lucía y descubre la Macroplaza de Monterrey

El Paseo de Santa Lucía conecta la Macroplaza con el Parque Fundidora. Puedes recorrerlo a pie o en una embarcación acompañado de un guía.

Antes de iniciar tu camino, descubre la Macroplaza, la plaza pública más grande de México que alberga edificios y monumentos emblemáticos.

Costo: El paseo en lancha tiene un costo de 120 pesos para los adultos y 60 pesos para niños y adultos mayores.

La Macroplaza de Monterrey es la plaza pública más grande de México Cuarto Oscuro / Gabriela Pérez Montiel

Haz senderismo en el Cerro de la Silla y descubre sus cascadas

En este símbolo de Monterrey puedes hacer senderismo y tomar hermosas fotos. Si eres más audaz, sube sus picos o realiza actividades como el rapel.

Además, esconde una cascada con aguas cristalinas, para refrescarte del intenso calor.

¿Dónde está? El Cerro de la Silla está a aproximadamente 10 minutos del centro de Monterrey.

Adéntrate en las Grutas de García cerca de Monterrey

Este tesoro natural ofrece un recorrido entre formaciones rocosas que datan de millones de años; el resultado es un espectáculo geológico impresionante.

El acceso por persona tiene un costo de 50 pesos; para llegar a las grutas puedes caminar o usar el teleférico por 190 pesos extra el viaje redondo.

¿Dónde están? En el municipio de García, a unos 40 kilómetros de Monterrey.

Desde las luchas hasta el mariachi y tesoros naturales, hay mucho por vivir en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, no importa si eres mexicano o extranjero.