Riviera Nayarit: conoce sus playas y qué hacer en este destino

El destino de playa más conocido de México en el extranjero, sin duda, es Cancún. Sin embargo, hay otro que ha emergido en los últimos años y poco a poco se posiciona como un fuerte competidor: la Riviera Nayarit. Conoce más sobre este encantador lugar.

El Caribe mexicano, liderado por Cancún, Riviera Maya y Tulum, se ha posicionado entre el turismo extranjero por sus playas de arena blanca y aguas azul turquesa. Además de contar con algunos de los mejores resorts y todo incluido.

Todo esto se combina con la riqueza maya, donde los cenotes y zonas arqueológicas, son protagonistas. Pero el Océano Pacífico también tiene mucho que ofrecer. Acapulco, Los Cabos, Puerto Vallarta y Mazunte son grandes ejemplos.

En ese contexto, la Riviera Nayarit ha emergido para consolidarse como un importante destino en México. La razón principal es su combinación de playas paradisíacas, pueblos pintorescos y reservas naturales.

Cancún es uno de los destinos con playa más populares de México, pero la Riviera Nayarit se posiciona cada vez mejor Canva

¿Dónde está la Riviera Nayarit?

Como su nombre lo indica, la Riviera Nayarit se localiza en el estado de Nayarit. Se trata de un corredor turístico ubicado a lo largo de la costa del Pacífico mexicano, el cual se extiende desde Nuevo Vallarta, hasta Rincón de Guayabitos, al norte del estado.

Por lo tanto, hablamos de una playa, sino de un conjunto de estas. Pero la diversidad natural de la región es más amplia, pues incluye selvas tropicales, manglares, montañas y una gran biodiversidad marina.

Todo esto es lo que ha permitido el despunte de este destino, pues es perfecto para el ecoturismo, el avistamiento de ballenas y los deportes acuáticos. El broche de oro es la oferta hotelera que va en crecimiento, con hoteles de lujo y pequeños hoteles boutique.

Sayulita es uno de los destinos favoritos de Riviera Nayarit Canva

¿Cuántas playas hay en la Riviera Nayarit?

La Riviera Nayarit cuenta con más de 320 kilómetros de costa; esto se traduce en decenas de playas, algunas vírgenes. Por lo tanto, no existe una cifra oficial, pero se habla de al menos 40 playas principales en la Riviera Nayarit. Estas son algunas de las más conocidas:

Nuevo Vallarta. Es uno de los destinos más desarrollados de la región. Se caracteriza por sus amplias playas y su infraestructura turística. Aquí se concentran resorts, campos de golf, marinas y actividades acuáticas.

Sayulita. Uno de los destinos más conocidos de la Riviera Nayarit , especialmente entre los amantes del surf. Sayulita combina playas con olas y un ambiente bohemio lleno de cafés, tiendas artesanales y galerías.

, especialmente entre los amantes del surf. Sayulita combina playas con olas y un ambiente bohemio lleno de cafés, tiendas artesanales y galerías. Bucerías. De pueblo pesquero, se transformó en un destino turístico popular por su ambiente relajado y su malecón lleno de restaurantes y galerías de arte. Sus playas no solo permiten nadar, sino también practicar deportes acuáticos.

por su ambiente relajado y su malecón lleno de restaurantes y galerías de arte. Sus playas no solo permiten nadar, sino también practicar deportes acuáticos. Punta Mita. Ha ganado el reconocimiento internacional por sus resorts de lujo y campos de golf, aunque también destaca por sus playas tranquilas y su cercanía con sitios de buceo y snorkel.

San Francisco. Mejor conocido como San Pancho, este destino ubicado a pocos kilómetros de Sayulita destaca por ser más tranquilo. También se ha vuelto famoso por su compromiso con el turismo sostenible y sus playas rodeadas de naturaleza.

Rincón de Guayabitos. Es una de las playas más familiares del estado; destaca por sus aguas tranquilas y su cercanía con pequeñas islas que puedes visitar en lancha.

Chacala. Ubicada más al norte, ofrece paisajes naturales, manglares y es un excelente spot para el avistamiento de aves

La Riviera Nayarit cuenta con alrededor de 40 playas principales Canva

¿Qué atractivos turísticos tiene la Riviera Nayarit?

Al ser un territorio extenso que abarca diferentes comunidades y municipios, la Riviera Nayarit cuenta con muchos atractivos turísticos, principalmente asociados con la naturaleza, pero también hay espacio para la cultura y los deportes.

Para los amantes de la naturaleza, las Islas Marietas son una parada obligada. Estas islas protegidas forman parte de un parque nacional y son famosas por su biodiversidad. Asimismo, la Riviera Nayarit cuenta con diversos ecosistemas que albergan una gran diversidad de flora y fauna.

Otra de las razones que han llevado a esta región a convertirse en un referente turístico, es la oportunidad de realizar diferentes deportes.

Finalmente, en la Riviera Nayarit también se encuentran comunidades indígenas como los pueblos wixárika, cora y tepehuano, cuyas tradiciones y artesanías forman parte del patrimonio cultural del estado.

Las comunidades indígenas y su arte también forman parte del encanto de la Riviera Nayarit Canva

¿Qué hacer en la Riviera Nayarit?

Practicar deportes acuáticos y de todo tipo

Algo que distingue a la Riviera Nayarit de otros destinos con playa es la gran variedad de deportes que puedes practicar, que van desde actividades recreativas hasta competencias internacionales. Todo gracias a su geografía que incluye bahías protegidas, oleaje constante y selvas montañosas.

El surf es el deporte más emblemático en esta región, principalmente en playas como Sayulita, La Lancha, Punta Burros, San Pancho y El Anclote, donde es común ver a surfistas todo el año. Incluso, se realizan diferentes eventos y torneos, algunos de alcance internacional.

Al surf, se suman deportes acuáticos como el stand up paddle y el kayak, que se practican en las aguas tranquilas de zonas como la Bahía de Banderas.

De igual modo, su biodiversidad marina vuelve a la Riviera Nayarit un destino ideal para realizar snorkel y buceo, así como la pesca deportiva. Esta última ha dado pie al nacimiento de diferentes torneos de pesca a lo largo del año.

Para quienes prefieren estar en tierra firme, la región también destaca por tener rutas de senderismo, trekking y ciclismo de montaña.

Finalmente, ¿sabías que México se ha consolidado como un lugar para los amantes del golf? La Riviera Nayarit juega un papel muy importante, pues cuenta con campos diseñados por arquitectos reconocidos internacionalmente.

Las playas de la Riviera Nayarit, son perfectas para el surf Canva

Disfruta del ecoturismo

En los manglares y reservas naturales se pueden realizar recorridos guiados para observar aves, cocodrilos y otras especies características del Pacífico mexicano. Asimismo, entre diciembre y marzo, se vuelve un lugar ideal para ver ballenas.

Esto, porque las ballenas jorobadas migran hacia las aguas cálidas de la Bahía de Banderas para reproducirse.

Adéntrate en su vida nocturna, cultura local y gastronomía

Destinos como Sayulita o Bucerías ofrecen bares, galerías y eventos culturales que reflejan la identidad artística de la región.

De igual modo, la gastronomía se ha convertido en otro de los grandes atractivos de la Riviera Nayarit. La cocina de Nayarit se caracteriza por el uso de productos del mar y recetas tradicionales, pero también ha sido alcanzada por el boom de la cocina moderna.

Diferentes chefs y restaurantes se han encargado de reinterpretar los sabores tradicionales con técnicas modernas, elevando de nivel esta cocina.

Esta tendencia ha impulsado la creación de diferentes experiencias gastronómicas, así como festivales gastronómicos de reconocimiento mundial.

Las playas mexicanas brillan por su belleza y oferta turística. Si cada que vas de vacaciones visitas las mismas, dale una oportunidad a la Riviera Nayarit, un destino que prácticamente tiene todo.