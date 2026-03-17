Viajar a la playa con niños: trucos para unas vacaciones perfectas

La playa es el destino por excelencia para viajes familiares, pues tiene todo lo que niños y adultos aman: sol, arena, mar y albercas para pasar un buen rato. Sin embargo, viajar con niños no siempre es sencillo. Sigue estos trucos para unas vacaciones perfectas.

Llevar a los niños a conocer la playa es el sueño de muchos padres, aunque no siempre tomamos en cuenta que este tipo de vacaciones son muy demandantes.

Cuando salimos con niños, no hay mucho espacio para la improvisación, pues cada detalle cuenta. Al planear nuestro viaje, debemos considerar muchos aspectos. Aquí te damos algunos tips y consejos para que viajar con niños sea una aventura libre de contratiempos.

Viajar con niños implica mucha planeación Canva

¿Qué debes tomar en cuenta para viajar a la playa con niños?

Edad. Aunque para algunos no lo parezca, hay una diferencia importante entre viajar con un bebé y hacerlo con un niño de 6 años o más. En el primer caso debemos privilegiar la rutina y pausas; en el segundo, el entretenimiento.

Duración del traslado. Cuando la distancia entre tu ciudad y la playa es de más de cuatro horas, es clave planificar la ruta para hacer paradas o considerar otro medio de transporte.

Clima y temporada. En general, vamos a la playa para disfrutar del calor; sin embargo, hay meses en los que este no solo resulta abrumador, sino peligroso.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los niños son más vulnerables a golpes de calor y deshidratación; por esa razón es mejor ir en temporadas con temperaturas no muy elevadas.

sin embargo, hay meses en los que este no solo resulta abrumador, sino peligroso. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los niños son más vulnerables a golpes de calor y deshidratación; por esa razón es mejor ir en temporadas con temperaturas no muy elevadas. Seguro de viaje. Incluso viajando dentro de México, es sabido que las consultas médicas en destinos turísticos tienen precios muy elevados. Contar con un seguro de viaje puede ayudarte ante cualquier imprevisto.

Hospedaje y actividades. Toma en cuenta que no estarás en la playa todo el tiempo, por lo que es importante buscar que haya parques, áreas de juego, actividades acuáticas o recorridos.

Asimismo, aunque la mayoría de los hoteles aceptan niños, no todos son family friendly; elige correctamente dónde te hospedarás.

En los hoteles familiares, las albercas deben ser seguras para los niños Canva

¿Cómo elegir un hotel si te hospedas con niños?

Cuando viajamos con niños, el alojamiento puede hacer la diferencia entre una buena o mala experiencia. Elegir un hotel familiar no solo depende de que se haga llamar así o de cuánto cuesta.

¿Qué hace a un hotel family friendly? Para llevar este título, más allá de no ser solo para adultos, un hotel debe tener instalaciones y actividades diseñadas para que, tanto los menores como los adultos, pasen una buena estancia.

En México, cada vez son más los hoteles que se enfocan en este público, especialmente en destinos que reciben un importante flujo turístico. Un ejemplo es el Hilton All Inclusive Resort Cancún Mar Caribe.

Aquí encontrarás una alberca familiar con una profundidad pensada para todos, pero también un área con toboganes y juegos acuáticos para niños.

Además, para que tanto niños como adultos pasen un buen momento, están el Kids Club y el Sandbar Social. El primero permite dejar a los pequeños de 4 a 12 años por un rato, mientras disfrutas la playa o un masaje, pues estarán a cargo de personal que los cuida.

Aquí pueden jugar, leer, realizar manualidades y convivir con otros pequeños. Para los adolescentes de 13 a 17 años, el Sandbar Social ofrece videojuegos, futbolito y otras actividades para convivir con jóvenes de su edad.

Este es solo un ejemplo de lo que ofrecen los hoteles family friendly, pero aquí algunos puntos que debes tomar en cuenta al elegir hospedaje:

Seguridad. Deben contar con albercas de poca profundidad o áreas infantiles, supervisión en las zonas acuáticas y habitaciones con medidas de seguridad para niños.

Habitaciones pensadas para familias. Lo ideal es que sean más amplias o tengan la opción de habitaciones comunicadas. De igual modo, un punto extra es que ofrezcan cuneros o camas infantiles.

Mobiliario y servicios pensados en los niños. Desde sillas altas en los restaurantes, hasta menús infantiles, frigobar, microondas, cocinetas, incluso, servicio de niñera.

Entretenimiento para niños: club infantil donde los niños puedan jugar, con o sin supervisión de un adulto, manualidades, áreas de juegos, deportes, shows atractivos para ellos.

Buena ubicación. Un hotel familiar no solo debe tener acceso directo a la playa para evitar traslados, sino también estar cerca de tiendas, farmacias e, incluso, algún servicio médico (o contar con uno).

Muchos hoteles familiares tienen clubs para niños y adolescentes Canva

¿Qué llevar en la maleta cuando vas a la playa con niños?

Ropa adecuada: empaca, al menos, dos trajes de baño por niño, además de ropa ligera de algodón, sandalias cómodas y sombreros o gorras para protegerlos del sol.

Bloqueador solar de amplio espectro (FPS 30 o más)

Termo o botella de agua reutilizable para mantenerlos hidratados

Snacks y alimentos no perecederos para disfrutar entre comidas

Juguetes de playa, libros y otras opciones de entretenimiento

Botiquín con medicamentos básicos pediátricos, incluyendo electrolitos, material de curación, termómetro y repelente de insectos.

Trucos para un viaje exitoso con niños a la playa

Mantén la rutina. Si bien no es necesario ser tan estricto como en casa, sí es importante cuidar horarios de comida y sueño para evitar que los niños estén irritables. Evita las horas de mayor sol. Aprovecha el lapso entre las 11 y las 16 horas para realizar actividades en interiores, como aprovechar el club infantil, tomar la siesta, comer o ver una película. Mantén a los niños hidratados. El calor aumenta el riesgo de deshidratación, en especial si los niños están jugando y nadando, y olvidan beber agua. Ofrece líquidos y frutas con alto contenido de agua constantemente. No olvides el protector solar. Este no debe aplicarse una sola vez al día, sino cada dos horas o después de nadar y sudar. Coloca una pulsera con tus datos de contacto o un dispositivo de rastreo para mayor seguridad. Evita sobrecargar de actividades el itinerario. Los niños necesitan pausas para comer y descansar. Aprovecha para tú también tomar un respiro y evitar saturarte.

Definitivamente, viajar con niños a la playa puede ser toda una aventura. Sin embargo, con estas recomendaciones el riesgo de inconvenientes será menor. Toma nota y planea tu próximo viaje en familia.