¿La Cruz Roja y la Media Luna Roja son lo mismo? Por qué cambia el nombre

Aunque muchas personas creen que la Cruz Roja y la Media Luna Roja son organizaciones distintas, en realidad forman parte del mismo movimiento humanitario internacional.

Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos nombres y el símbolo? Pues todo cae a que tienen un origen histórico, cultural y religioso que comenzó hace más de un siglo.

Y es que ambas organizaciones brindan ayuda humanitaria durante guerras, desastres naturales, emergencias médicas y crisis internacionales. Sin embargo, va a depender del país si es que las personas la conocerán como Cruz Roja o Media Luna Roja.

La Cruz Roja y la Media Luna Roja forman parte del mismo movimiento humanitario internacional. Cruz Roja

La Cruz Roja nació en Europa en el siglo XIX

Fue en 186 que la iniciativa de la Cruz Roja nació gracias a Henri Dunant. El humanitario suizo impulsó la creación de brigadas voluntarias para atender a heridos de guerra.

El símbolo original fue una cruz roja sobre fondo blanco, que está inspirado en la bandera de Suiza invertida. Y ojo, su intención no era crear un símbolo religioso, aunque inevitablemente muchas personas lo relacionaron con el cristianismo debido a la forma de la cruz.

No fue hasta con el paso de los años y que la organización comenzó a expandirse fuera de Europa que comenzaron los problemas debido a dicho símbolo.

Tanto la Cruz Roja como la Media Luna Roja forman parte del movimiento coordinado por el CICR Cruz Roja

¿Por qué rechazaban el símbolo de la Cruz Roja?

Durante conflictos militares del siglo XIX, el Imperio Otomano (el cual tenía una mayoría musulmana) expresó incomodidad con el uso de la Cruz Roja como emblema oficial. Aunque el movimiento insistía en que no tenía un significado religioso, el símbolo seguía siendo percibido como una referencia cristiana.

Ante la negativa, pero con la idea de que siguieran ayudando, el Imperio Otomano comenzó a utilizar la Media Luna Roja durante sus operaciones humanitarias.

Con el tiempo, este símbolo terminó siendo aceptado oficialmente y en 1906 comenzó a reconocerse internacionalmente dentro del mismo movimiento humanitario.

Desde entonces, muchos países musulmanes utilizan el nombre y emblema de Media Luna Roja, mientras que otras naciones (como México) mantienen el de Cruz Roja.

El Imperio Otomano comenzó a utilizar la Media Luna Roja American Red Cross

¿Son organizaciones diferentes?

A pesar de los distintos nombres y símbolos, ambas pertenecen a la misma estructura internacional. Tanto la Cruz Roja como la Media Luna Roja forman parte del movimiento coordinado por:

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Más de 190 sociedades nacionales en distintos países

Todas trabajan bajo los principios de neutralidad, ayuda humanitaria e independencia. Así que tanto la Cruz Roja como la Media Luna Roja realizan las mismas labores para salvaguardar a la población. Lo único que cambia en cada lugar es el nombre, el símbolo y el contexto cultural y religioso de cada nación.

A pesar de los distintos nombres y símbolos, ambas pertenecen a la misma estructura internacional. ICRC

¿Qué hacen actualmente la Cruz Roja y la Media Luna Roja?

Tanto la Cruz Roja como la Media Luna Roja tienen presencia en todo el mundo. Sus voluntarios participan en:

Atención durante guerras y conflictos armados

Rescate en terremotos, inundaciones y desastres naturales

Campañas de donación de sangre

Capacitación en primeros auxilios

Ayuda médica y psicológica

Búsqueda de personas desaparecidas

Atención a refugiados y víctimas de crisis humanitarias

La organización ha sido reconocida varias veces con el Premio Nobel de la Paz gracias a su labor internacional.

La iniciativa de la Cruz Roja nació gracias a Henri Dunant Cruz Roja Mexicana

Ya es común que, ante cualquier desastre o incidente, la Cruz Roja y/o la Media Luna Roja estén presentes en el lugar brindando atención inmediata a las personas más necesitadas.

Por eso, aunque el nombre cambie dependiendo del país, ambas forman parte de una de las redes humanitarias más grandes e importantes del mundo.