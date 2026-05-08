En CDMX, una cafetería convertida en santuario de BTS

En un rincón de la Ciudad de México —en Narvarte—, no suena el tráfico: suena Corea del Sur. No se celebran santos: se celebran idols. Y los pasteles no llevan nombres de familia, sino de devoción: siete nombres, siete formas de amar. BTS vive ahí. No en carne y hueso, pero sí en cada pared, en cada bebida, en cada mesa ocupada por jóvenes —y no tan jóvenes— que llegan con una certeza: aquí, su amor no es exagerado. Es compartido.

El santuario nació de algo íntimo: una hermana menor. Tayra Rivera ni siquiera sabía que iba a fundar la primera cafetería dedicada al K-pop en la ciudad. Estaba en la universidad, con una vida encaminada hacia otro rumbo. Pero Florencia, su hermana menor, abrió una puerta: la de la Hallyu —la ola coreana—. No fue una curiosidad pasajera, sino un desplazamiento profundo hacia otra cultura, otra estética, otra forma de vincularse con la música.

Ese viaje a Asia —a principios de 2019— para celebrar sus 15 años fue un parteaguas. No fue turismo: fue revelación. En Tokio, las hermanas Rivera –Florencia, Desiree y Tayra– encontraron lo que en México todavía no existía: espacios donde el fanatismo no se justificaba, se celebraba.

“Cuando nosotras llegamos —a Tokio—, vimos cómo estaban decorados los cafés de K-pop, probamos las bebidas, la comida, experimentamos lo increíbles que eran… consideramos que podíamos replicarlo. Que era algo a lo que todas las fans mexicanas debían tener acceso”, dice Tayra Rivera en entrevista con Excélsior.

El Kpop Café Oazo es el primer café dedicado a BTS en la capital de país. Pavel Jurado

Lo que vieron en Japón no era solo un modelo de negocio. Era un lenguaje emocional. Uno que, tarde o temprano, encontraría eco al otro lado del Pacífico. Y entonces llegó la pandemia. El mundo se detuvo. Las calles se vaciaron. La rutina se rompió. Pero hubo algo que no se apagó: BTS. Seguían ahí en redes sociales. Publicando. Cantando. Escribiendo. Acompañando.

Mientras afuera todo era incertidumbre, BTS tenía constancia. Donde había silencio, ellos ponían presencia. Donde había encierro, ellos ofrecían vínculo.

En esa resistencia cotidiana nació la idea: cuando el mundo volviera a abrir, tenía que existir un lugar donde las fans pudieran reencontrarse. Un espacio físico para una comunidad que había sobrevivido en lo digital. El 12 de octubre de 2021, el proyecto tomó forma. No fue una fecha cualquiera. Fue el cumpleaños de Jimin. El favorito de las hermanas Rivera. El origen.

El proyecto nació de un viaje familiar a Japón en 2019. Pavel Jurado

“En esa fecha siempre le doy las gracias a Jimin, porque mi vida cambió completamente desde que conocí a BTS”, dice Tayra.

Abrieron solo los fines de semana. Como quien tantea si un sueño cabe en la realidad. No solo cupo. Se desbordó. Hoy, la cafetería abre los 365 días del año.

Aquí, el calendario no empieza en enero. Empieza el 18 de febrero, con el cumpleaños de J-Hope, el que irradia luz y alegría. La cafetería se llena de globos, de risas, de tonos brillantes. La bebida: un smoothie de mango, optimista, casi solar. Sigue marzo con Suga, más introspectivo, más contenido. Un cappuccino: sobrio, preciso. Septiembre es doble: Jungkook, el más joven, el imán; y RM, el arquitecto de las palabras. Dos energías, un mismo ritual. Octubre regresa al origen: Jimin. La strawberry milk —rosa, delicada, luminosa— no es solo una bebida. Es recuerdo. Es el primer asombro de Tayra en Asia, servido en vaso.

Lo que inició como una curiosidad de la hermana menor, Florencia, terminó por convertirse en un modelo de negocio que resistió la pandemia. Pavel Jurado

Diciembre cierra con dos extremos: Jin, cálido; y V, enigmático. Chai y matcha. Personalidades convertidas en sabor. Pero este lugar no se sostiene solo por fechas. Se sostiene por detalles.

Las fans llegan con sus photocards, guardadas como reliquias. Los vasos llevan mangas diseñadas una a una por las hermanas Rivera: colores, frases, imágenes elegidas con precisión casi ritual. Cada objeto tiene una intención. Cada gesto, memoria.

Hay una bebida que domina sobre todas: el taro. Lavanda. Dulce. Hipnótica. Pero no es solo sabor. Es símbolo. El morado aquí no es un color: es un lenguaje. Una forma de decir “te quiero” sin decirlo. Cuando V dijo “I purple you” en lugar de “I love you”, no cambió una frase: transformó el vínculo. Lo volvió código compartido

Ese vínculo es el que llena la cafetería. Y a veces, lo desborda. Una fan japonesa encontró el lugar en internet. No conocía a las Rivera. No conocía la ciudad. Pero entendió algo esencial: ahí la iban a entender. Envió recuerdos para las ARMY mexicanas. Pidió celebrar a Jimin en México. Y así, sin haberse visto nunca, se reconocieron.

En esta cafetería, cada bebida es una interpretación líquida de las personalidades de la banda. Pavel Jurado

Este no es solo un café. Es un sitio entrañable para una generación que encontró en la cultura coreana algo más que entretenimiento: una forma de pertenecer. Aquí, todas hablan el mismo idioma, aunque vengan del otro lado del mundo.