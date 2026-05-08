¿Cómo nació la Cruz Roja Mexicana? Esta es su historia

En México, hay instituciones que forman parte del día a día sin que muchas veces conozcamos la profundidad de su historia. Una de ellas es la Cruz Roja Mexicana, un símbolo de ayuda, solidaridad y respuesta inmediata ante emergencias que, desde hace más de un siglo, ha salvado miles de vidas. Pero ¿cómo nació esta organización y qué hay detrás de su legado?

¿Cuál es el origen de la Cruz Roja?

La historia de la Cruz Roja Mexicana no puede entenderse sin mirar al movimiento internacional que la inspiró. Todo comenzó gracias a Henry Dunant, un filántropo suizo que, tras presenciar los horrores de la batalla de Solferino en 1859, impulsó la creación de una organización dedicada a asistir a heridos de guerra sin importar su bando.

Nació en Europa gracias a Henry Dunant, quien promovía la atención neutral a heridos en conflictos armados. IG cruzroja_mx

Su visión dio origen al movimiento internacional de la Cruz Roja en 1863 y a los Convenios de Ginebra, que sentaron las bases del derecho humanitario moderno. Décadas después, ese espíritu solidario llegaría a México.

¿Cuál es la historia de la Cruz Roja Mexicana?

El nacimiento de la Cruz Roja Mexicana está profundamente ligado a una figura femenina poco reconocida pero fundamental: Luz González Cosío de López. Junto a su esposo, el médico Fernando López, impulsó la idea de crear una organización de socorro neutral en el país.

Luz González Cosío de López fue clave en la creación de esta institución humanitaria. IG cruzroja_mx

Su momento decisivo ocurrió en 1909, cuando una devastadora inundación azotó Monterrey. Aunque la institución aún no existía oficialmente, Luz González organizó una brigada de ayuda que viajó desde la Ciudad de México para asistir a los afectados. Aquella acción humanitaria no solo salvó vidas, sino que demostró la urgente necesidad de contar con una organización formal.

¿Cuándo fue reconocida como institución la Cruz Roja Mexicana?

El esfuerzo de estos primeros voluntarios dio frutos el 21 de febrero de 1910, cuando el entonces presidente Porfirio Díaz firmó el decreto que reconocía oficialmente a la Asociación Mexicana de la Cruz Roja. Meses después, la institución comenzó operaciones en un local ubicado en la calle Rosales, en el centro de la Ciudad de México.

Su primera acción destacada ocurrió tras la inundación de Monterrey en 1909. IG cruzroja_mx

Desde ese momento, la Cruz Roja Mexicana inició una trayectoria marcada por el compromiso y la atención a quienes más lo necesitan.

¿Qué desastres históricos ha cubierto la Cruz Roja Mexicana?

Apenas un año después de su fundación, la organización enfrentó una de las etapas más complejas de la historia nacional: la Revolución Mexicana. En medio del conflicto armado, la Cruz Roja se consolidó como una institución neutral, atendiendo a heridos sin importar el bando al que pertenecieran.

Durante la Revolución Mexicana, brindó atención médica sin distinción de bandos. IG cruzroja_mx

Uno de sus momentos más críticos fue durante la Decena Trágica, cuando brigadas de voluntarios arriesgaron su vida para rescatar heridos y trasladarlos a hospitales en medio de los combates en la capital.

A lo largo del siglo XX, la Cruz Roja Mexicana evolucionó y amplió su alcance. Su participación ha sido clave en algunos de los momentos más difíciles del país. Desde epidemias como la influenza española hasta desastres naturales, su presencia ha sido constante.

Uno de los episodios más recordados es el Terremoto de 1985 en Ciudad de México, donde la institución, junto con la sociedad civil, lideró labores de rescate y atención médica. Este evento marcó un antes y un después en la organización de la respuesta ante emergencias en México.

Ha participado en momentos históricos como la Decena Trágica y el terremoto de 1985. IG cruzroja_mx

Décadas más tarde, repetiría un papel crucial durante el Terremotos de México de 2017, así como en huracanes, inundaciones y crisis sanitarias como la pandemia de COVID-19.

¿La Cruz Roja Mexicana pertenece al gobierno?

A diferencia de lo que muchos creen, la Cruz Roja Mexicana es una institución privada de asistencia que no depende directamente del gobierno. Su operación se sostiene principalmente gracias a donaciones y a la participación de miles de voluntarios en todo el país.

Es una institución privada que opera gracias a donaciones y voluntariado. IG cruzroja_mx

Actualmente, cuenta con una amplia red de hospitales, bancos de sangre, ambulancias y centros de capacitación. Además, ofrece servicios que van desde atención médica de urgencia hasta formación en primeros auxilios y programas de prevención.

La Cruz Roja Mexicana forma parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, una red global que se rige por principios fundamentales como la humanidad, la imparcialidad y la neutralidad. Estos valores han guiado cada una de sus acciones desde su fundación.

Más de 100 años después, su misión sigue intacta: salvar vidas, aliviar el sufrimiento y promover una cultura de prevención. Su historia no solo habla de tragedias y emergencias, sino también de solidaridad, organización y del poder de la acción colectiva.