Pink Polo México 2026: así serán los nuevos uniformes y la experiencia

El polo femenino sigue ganando terreno en México y este 2026 lo confirma con una nueva edición de Pink Polo México 2026, un torneo que no solo celebra el deporte ecuestre, sino también el estilo, la comunidad y el impulso a las mujeres dentro de una disciplina históricamente dominada por hombres.

¿Cuándo será el Pink Polo México 2026?

La cita es el próximo 19 de abril en el Club de Polo de Tecámac, donde jugadoras nacionales e internacionales se reunirán para competir en un ambiente que mezcla alto rendimiento con una experiencia social de primer nivel. Esta segunda edición consolida a México como un referente en Latinoamérica dentro del polo femenino, sumándose a países como Argentina y Guatemala donde la iniciativa ya tiene gran presencia.

El Club de Polo de Tecámac será sede del torneo internacional. IG pinkpolo.mexico2026

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención este año es la participación de Rock Hampton Polo Team como patrocinador oficial de las prendas del torneo. La firma mexicana fue la encargada de diseñar y confeccionar los uniformes que portarán todas las jugadoras, apostando por piezas que combinan funcionalidad, diseño contemporáneo y un fuerte ADN deportivo.

¿Cómo serán los uniformes del Pink Polo México 2026?

Las playeras oficiales reflejan el espíritu de la marca: materiales de alto desempeño, cortes pensados para la movilidad sobre el caballo y una estética que conecta con el estilo de vida del polo. No se trata solo de uniformes deportivos, sino de piezas que también representan una identidad visual elegante y actual, alineada con la evolución del deporte femenino.

El evento reunirá a jugadoras nacionales e internacionales. IG pinkpolo.mexico2026

Este vínculo no es casual. En la edición anterior, el equipo de Rock Hampton —integrado por Mariana Beltranena, Mariana Cabañas, Gaby Gómez y Daniela Barreto— logró posicionarse como subcampeón, dejando claro su compromiso tanto dentro como fuera de la cancha. Ahora, su participación da un paso más al formar parte clave de la experiencia del torneo.

Rock Hampton Polo Team diseñó los uniformes oficiales. IG rockhamptonpoloteam

Todo listo para el Pink Polo México 2026

Pero el Pink Polo México va mucho más allá de la competencia. Detrás de esta iniciativa están Karina y Mariana Cabañas, quienes trajeron el concepto desde Guatemala con el objetivo de visibilizar y profesionalizar el polo femenino en la región. Su apuesta ha sido clara: crear una plataforma que impulse el talento de las mujeres, fomente la comunidad y genere impacto social a través del deporte.

La iniciativa busca visibilizar a las mujeres en el polo. IG pinkpolo.mexico2026

En ese sentido, Pink Polo México 2026 se posiciona como algo más que un torneo: es un movimiento que busca abrir espacios, crear oportunidades y redefinir el papel de las mujeres en disciplinas de alto nivel. La combinación de deporte, moda y networking convierte a este evento en uno de los más atractivos del calendario social.

Así, Pink Polo México 2026 promete ser una jornada donde la elegancia y la fuerza se encuentran en cada jugada. Un evento que no solo se observa… se vive.