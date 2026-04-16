¿Sin plan? Lánzate a este picnic en Chapultepec con trueque de ropa y actividades

Si te gustan los planes tranquilos, al aire libre y rodeados de naturaleza, este plan en la Bosque de Chapultepec te va a encantar: un picnic gratis perfecto para desconectarte del caos de la ciudad.

La idea es simple pasarla bien en uno de los lugares más emblemáticos de la CDMX, disfrutar del aire libre y compartir un momento relajado con familia o amigos.

Además, no solo es un picnic: también habrá actividades para complementar la experiencia y hacer de este plan algo diferente.

Picnic ambientalista en Chapultepec: plan gratis por el Día de la Tierra

Bajo el nombre de “Picnic Ambientalista”, este evento busca conmemorar el Día de la Tierra que se lleva a cabo el 22 de abril, con una jornada enfocada en la convivencia, la naturaleza y la conciencia ambiental.

Entre las actividades que podrás disfrutar están:

Trueque de ropa

Trueque de ropa Juegos de mesa

Jam de música en vivo

Es un plan ideal si buscas algo relajado, sin gastar mucho y con buena vibra.

Pic nic en Chapultepec por el Día de la Tierra: dónde y cuándo Foto: Canva

¿Qué llevar al picnic en Chapultepec?

Para disfrutar al máximo este picnic, toma en cuenta que debes llevar lo necesario, ya que es un evento autogestivo:

Tu propia comida y bebidas

Tu propia comida y bebidas Un mantel o cobija

Utensilios básicos

Bolsa para tu basura (muy importante)

La idea es convivir, pero también cuidar el entorno.

¿Cuándo es el picnic ambientalista en Chapultepec?

Si ya te animaste, anota la fecha, el picnic se realizará el domingo 19 de abril, en un horario de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

Tendrá lugar en el Jardín Botánico de Chapultepec, detrás del Orquideario, dentro del Bosque de Chapultepec. Es un excelente plan para cerrar la semana con algo tranquilo y diferente.

Pic nic en Chapultepec por el Día de la Tierra: dónde y cuándo Foto: Canva

Otras actividades para hacer en Chapultepec

Aprovechando tu visita, puedes complementar el día con otros planes dentro del bosque, Chapultepec siempre tiene algo que ofrecer, así que puedes armar un plan completo como:

Visitar el Zoológico de Chapultepec

Visitar el Zoológico de Chapultepec Recorrer el Castillo de Chapultepec

Disfrutar de antojitos, helados y snacks en la zona

Pic nic en Chapultepec por el Día de la Tierra: dónde y cuándo Foto: Canva

Si estás buscando un plan gratis, relajado y en contacto con la naturaleza, este picnic es una gran oportunidad para salir de la rutina y disfrutar la ciudad de otra manera.