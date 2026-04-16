Uñas "El diablo viste a la moda": los diseños que necesitas para lucir como una JEFA

Llevar un diseño de uñas El diablo viste a la moda es mucho más que una manicura; es una declaración de poder. Imagina el roce de la seda, el brillo de un tacón de aguja y esa elegancia fría que solo Miranda Priestly sabría lucir con absoluta perfección.

De acuerdo con expertos, el regreso de la estética de "The Devil Wears Prada" a las pasarelas ha impulsado una tendencia de uñas minimalistas y lujosas. El estilo "Cerulean" y las puntas francesas rojas son los nuevos básicos de la alta costura.

El regreso del diseño de uñas inspirado en Miranda Priestly

Miranda Priestly no solo dictaba qué cinturón usar, sino que imponía un estándar de pulcritud inalcanzable. El diseño de uñas inspirado en este personaje se aleja de lo recargado para enfocarse en la perfección técnica de una manicura francesa clásica pero modernizada.

La clave está en el blanco óptico de la punta, que debe ser milimétrico. Este estilo busca alargar visualmente los dedos, dándote ese aire de jefa editorial que no acepta un "no" por respuesta en la oficina.

Diseño uñas El diablo viste a la moda "The Devil wars Prada" Canva

Rojo "Runway": la manicura de Andy Sachs en Ciudad de México

Si hay un momento que define la transformación de Andy, es su paso por las grandes capitales de la moda. Las variaciones de rojo intenso, casi carmesí, son el corazón de esta tendencia, aportando una confianza que salta a la vista en cualquier reunión.

Esta técnica consiste en dejar la base en un tono nude translúcido y aplicar el rojo solo en el borde libre, logrando un equilibrio entre audacia y sofisticación.

Diseño uñas El diablo viste a la moda "The Devil wars Prada" Canva

Azul Cerúleo: el color que no es solo azul, ni turquesa

"Ese azul representa millones de dólares y muchos empleos", y ahora también representa tu próxima manicura. El azul cerúleo es la elección perfecta para quienes buscan salir del molde tradicional sin perder la elegancia que exige el entorno corporativo.

Este tono frío comunica inteligencia y serenidad. Para lograr el efecto de "The Devil Wears Prada", asegúrate de que el esmalte tenga una cobertura total y un acabado brillante que parezca cristal fundido bajo las luces de una pasarela.

Diseño uñas El diablo viste a la moda "The Devil wars Prada" Canva

Diseño uñas El diablo viste a la moda "The Devil wars Prada" Canva

El toque de Chanel: blanco y negro con actitud

Las referencias a Chanel en la película son constantes, y tus uñas pueden reflejar ese contraste eterno. Un diseño que combine el blanco cremoso con detalles mínimos en negro evoca el estilo de las oficinas de la revista Runway de manera inmediata.

Puedes optar por una uña acentuada con un pequeño detalle geométrico o una línea fina que recorra el centro. Este diseño es ideal para quienes aman la moda clásica y quieren un guiño sutil a la película sin necesidad de usar logotipos evidentes.

Uñas cortas y potentes: la estética "Quiet Luxury"

El diseño de uñas estilo "The Devil Wears Prada" abraza la tendencia del lujo silencioso. No necesitas extensiones kilométricas para demostrar estatus; una uña corta, perfectamente limada y con un tono nude impecable es la máxima expresión de sofisticación.

El secreto está en la preparación de la cutícula y la hidratación de la piel. Una mano cuidada hace que cualquier color, por sencillo que sea, se vea como una pieza de alta joyería en tus dedos

Diseño uñas El diablo viste a la moda "The Devil wars Prada" Canva

Cómo pedir este diseño en tu salón de belleza

Para obtener el look exacto, pide a tu manicurista una "manicura rusa" para asegurar una limpieza impecable de los bordes. Menciona que buscas el estilo de Anne Hathaway o Meryl Streep en la película para que entiendan la paleta de colores sobria.

Si buscas algo más atrevido, solicita un degradado sutil de negro a borgoña. Este diseño evoca el lado más "diabólico" y glamuroso de la trama, ideal para eventos nocturnos donde tu presencia debe ser imponente y misteriosa.

Diseño uñas El diablo viste a la moda "The Devil wars Prada" Canva

Vístete para el éxito desde tus manos

Llevar un diseño de uñas inspirado en el cine es una forma creativa de conectar con tu estilo personal y proyectar seguridad. Al final, la moda se trata de cómo te hace sentir, y unas uñas perfectas son el accesorio que nunca pasa de moda.

Empodérate con estos estilos y recuerda que, tal como aprendió Andy, los detalles son los que definen a una verdadera profesional. Que tu próxima manicura sea tan icónica como un número de septiembre de la revista más importante del mundo.