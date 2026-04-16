¿Te gusta bailar? Habrá sonidero GRATIS en el Zócalo CDMX
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El Zócalo capitalino vibrará con la música, el ritmo y los mejores pasos de baile con un gran evento sonidero que se llevará a cabo este domingo.
La fiesta será parte de la celebración del Día Internacional de la Danza en el corazón de la Ciudad de México, así que prepárate para un plan lleno de sabor, ambiente y mucha energía.
Cartelera del baile sonidero en el Zócalo
Si estás pensando en lanzarte a este evento para sacar tus mejores pasos y abrir pista en la plancha de la Constitución, estos son los sonideros y artistas que pondrán el ambiente:
- Sonido Súper Dengue
- Sonido Pancho
- Sonido Berraco
- Sonido Ángel Campos
- Sonido Radio Voz
- Sonido Bongone
- Dulce Rocío Cardiel
- Las Socias del Vinyl
- Lupita La Cigarrita
- Sol Salsita
- Bety Universo
- Alix Pedraza
- La Sabanera del Sabor
- DJ Radio Utopix
- Moreno Sound
- Djezzzz
- DJ Leo
- Sonidera Kathy Cossio
- La Romántica de la Salsa
Cuándo es el baile sonidero en el Zócalo y a qué hora empieza
Si quieres ser parte de esta experiencia, este gran baile se realizará el domingo 19 de abril en el Zócalo de la CDMX.
La música comenzará desde las 12:00 horas, así que tendrás varias horas para disfrutar, bailar y gozar del ambiente sonidero en uno de los lugares más emblemáticos del país.
Habrá coreografía masiva: así será “La Rutina del Pueblo”
Además del baile libre, por la tarde se vivirá un momento muy especial: alrededor de 40 clubes de baile, junto con asistentes y comunidades de UTOPÍAS y PILARES, se unirán para bailar “La Rutina del Pueblo”.
Se trata de una coreografía colectiva que se ha construido durante más de 40 años por amantes de la cultura sonidera, convirtiéndose en toda una tradición.
Este es el pretexto perfecto para armar un domingo diferente, en familia o con amigos, y disfrutar de una de las expresiones culturales más queridas de México: el baile.