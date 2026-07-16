¿Buscas atraer la buena suerte? Estos son los 3 amuletos más poderosos del mundo y su significado

Muchas personas recurren a los amuletos con la esperanza de atraer la buena suerte, protegerse de las malas energías o sentirse más seguras en su día a día. Aunque su poder forma parte de las creencias y tradiciones de distintas culturas, estos objetos han trascendido generaciones y continúan siendo de los más populares en todo el mundo.

Si estás buscando un amuleto para atraer la fortuna o simplemente quieres conocer el significado de los más famosos, aquí te contamos cuáles son los tres considerados como los más poderosos.

¿Cuáles son los 3 amuletos más poderosos del mundo?

Ojo Turco (Nazar)

El Ojo Turco, también conocido como Nazar, es un amuleto originario del Mediterráneo oriental y uno de los más utilizados para protegerse de las energías negativas.

De acuerdo con la tradición, su principal función es alejar el llamado mal de ojo, es decir, la envidia o las malas intenciones que otras personas puedan dirigir hacia alguien. Se cree que el amuleto absorbe esa energía negativa para evitar que afecte a quien lo porta.

Actualmente es común encontrarlo en pulseras, collares, aretes, llaveros e incluso como adorno para el hogar.

Según la creencia popular, si el Ojo Turco se rompe significa que cumplió su misión al proteger a la persona. En ese caso, se recomienda desecharlo con respeto o enterrarlo en una maceta como símbolo de agradecimiento por la protección recibida.

¿Cuáles son los 3 amuletos más poderosos del mundo? Foto: Canva

Mano de Fátima (Jamsa)

La Mano de Fátima, también conocida como Jamsa o Hamsa, tiene su origen en Oriente Medio y el norte de África. Historiadores señalan que su uso se remonta al Antiguo Egipto y, con el paso del tiempo, fue adoptada por distintas culturas como un poderoso símbolo de protección.

De acuerdo con la tradición, cuando la mano apunta hacia arriba actúa como un escudo contra las malas energías y el mal de ojo. En cambio, cuando apunta hacia abajo, se relaciona con la llegada de la buena suerte, el amor, la abundancia y la prosperidad.

Por ello, es uno de los amuletos más populares para quienes buscan protección y atraer energías positivas.

¿Cuáles son los 3 amuletos más poderosos del mundo? Foto: Canva

Trébol de cuatro hojas

Es uno de los símbolos de buena suerte más conocidos en el mundo. Su rareza se debe a que la cuarta hoja es producto de una mutación genética poco frecuente, lo que ha hecho que durante siglos se considere un hallazgo especial.

Su origen se relaciona con las tradiciones celtas, que creían que encontrar uno era señal de fortuna y protección.

Con el paso del tiempo, este amuleto se asoció con la prosperidad, la esperanza y las buenas energías. Debido a que encontrar un trébol natural de cuatro hojas es poco común, actualmente suele representarse en joyería elaborada con materiales como plata, acero inoxidable o incluso oro.

¿Cuáles son los 3 amuletos más poderosos del mundo? Foto: Canva

Estos son algunos de los amuletos más populares entre quienes buscan sentirse protegidos, alejar las malas energías o atraer la buena suerte. Aunque no existe evidencia científica que respalde sus efectos, su significado cultural y simbólico ha permanecido vigente durante siglos en distintas partes del mundo.