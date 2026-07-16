¿Las hojas de tus plantas se volvieron amarillas? Estas son las causas más comunes y cómo ayudarlas

Ver que una planta comienza a perder su color verde suele ser una señal de que algo no está bien. Aunque en algunos casos el amarillamiento forma parte del ciclo natural de las hojas más viejas, cuando ocurre de forma repentina o afecta gran parte de la planta puede indicar un problema en sus cuidados.

Este fenómeno es conocido como clorosis, un proceso que ocurre cuando la planta pierde clorofila, el pigmento que le da su color verde y que resulta indispensable para realizar la fotosíntesis.

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¿Cuáles son las causas más frecuentes?

El riego suele ser el principal responsable de este problema. Tanto el exceso como la falta de agua pueden afectar el desarrollo de las raíces y provocar que las hojas se vean amarillas.

Sin embargo, no es el único motivo. Otros factores que pueden influir son:

Iluminación insuficiente o demasiada exposición al sol.

Deficiencia de nutrientes como hierro, nitrógeno o magnesio.

Cambios bruscos de temperatura.

Estrés provocado por corrientes de aire o modificaciones constantes en el lugar donde se encuentra la planta.

¿Qué indican las hojas amarillas según su ubicación?

Si el cambio aparece únicamente en las hojas inferiores y más antiguas, es posible que se trate de un proceso de renovación. En cambio, cuando las hojas nuevas empiezan a perder su color o el amarillamiento se extiende rápidamente, podrías revisarla bien.

Además del color, existen otros síntomas que ayudan a identificar qué le ocurre a la planta.

Los bordes secos suelen relacionarse con falta de humedad o escasez de agua, mientras que las hojas blandas pueden ser consecuencia de un exceso de riego. Si aparecen manchas amarillas acompañadas de puntos oscuros, podría tratarse de hongos o alguna plaga. Por otra parte, la caída repentina de las hojas suele estar asociada a cambios bruscos de temperatura o de ubicación.

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¿Cómo puedes ayudar a que la planta se recupere?

Antes de volver a regar, lo más recomendable es comprobar si el sustrato aún conserva humedad. Una forma sencilla consiste en introducir un dedo en la tierra para verificar si realmente necesita agua.

También es importante utilizar macetas con buen drenaje para evitar que el agua se acumule alrededor de las raíces, ya que el exceso de humedad puede favorecer su deterioro.

Si el problema está relacionado con la iluminación, conviene trasladar la planta a un sitio donde reciba la cantidad de luz adecuada para su especie. En caso de sospechar una deficiencia de nutrientes, el uso de un fertilizante específico puede ayudar a recuperar su color y fortalecer su crecimiento.

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¿Se pueden prevenir las hojas amarillas?

La mejor manera de evitar este problema es mantener una rutina de cuidados acorde con las necesidades de cada especie. Controlar el riego, proporcionar la iluminación correcta, ofrecer un sustrato con buen drenaje y vigilar cualquier cambio en las hojas, permitirá detectar a tiempo posibles problemas y mantener las plantas sanas durante más tiempo.