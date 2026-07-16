¿Coco Chanel fue espía nazi? La verdad sobre el pasado de la diseñadora

¿Coco Chanel fue espía nazi? Detrás de uno de los nombres más famosos en la industria de la moda, se esconde una verdad sobre el pasado de la diseñadora: una alianza con el régimen de Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.

Gabrielle "Coco" Chanel fue la mujer revolucionaria que liberó a las mujeres del corsé, popularizó el corte de cabello garçonne, impuso el uso del jersey y transformó un color antes asociado exclusivamente con el luto en el epítome de la elegancia.

Su imperio, coronado por el perfume más vendido de todos los tiempos, el Chanel No. 5, proyectaba una imagen de sofisticación, audacia y vanguardia francesa que conquistó los armarios y los corazones de la alta sociedad y las celebridades de Hollywood.

Sin embargo, durante décadas, los rumores sobre las actividades de la diseñadora en los años de la ocupación alemana en Francia terminaron por convertirse en una de las revelaciones históricas más escandalosas del siglo XX al salir a la luz documentos oficiales que la vinculaban con los servicios de inteligencia militar del Tercer Reich.

¿Fue realmente Coco Chanel una agente encubierta al servicio del régimen de Hitler o simplemente una persona atrapada en las redes de la supervivencia?

¿Coco Chanel fue espía nazi? National Geographic

Coco Chanel durante la Segunda Guerra Mundial

Al declararse la guerra, Coco Chanel cerró todas sus tiendas de alta costura, dejando a miles de costureras y empleadas desempleadas de la noche a la mañana. Después, se recluyó en su apartamento privado ubicado en el interior del Hotel Ritz de París.

El Ritz se había transformado en el cuartel general de la alta comandancia militar de las fuerzas de ocupación alemanas en Francia. Hombres de la talla de Hermann Göring y Joseph Goebbels paseaban de forma cotidiana por sus pasillos.

Entonces, Chanel conoció al barón Hans Günther von Dincklage, apodado por sus amigos como "Spatz" (Gorrión). Bajo la fachada de un agregado cultural, se desempeñaba en realidad como uno de los agentes de inteligencia mejor posicionados de la Abwehr (el servicio de inteligencia militar alemán) en territorio francés desde la década de los treinta.

Coco Chanel y el barón Hans Günther von Dincklage iniciaron un romance que se extendió durante todo el conflicto armado.

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Coco Chanel y la Operación Modellhut

En 1943, Coco Chanel fue parte de la Operación Modellhut (que se traduce del alemán como "Operación Sombrero de Modelo"). Orquestada por Walter Schellenberg, el jefe del contraespionaje de las SS y las secciones extranjeras del servicio de seguridad (SD), quien ideó un plan secreto para intentar pactar una paz por separado con el Reino Unido y los aliados occidentales, a espaldas de Hitler.

Schellenberg necesitaba un emisario de confianza que pudiera hacer llegar una carta confidencial al primer ministro británico, Winston Churchill, con quien pretendían entablar conversaciones diplomáticas.

Fue en ese preciso instante donde el barón von Dincklage puso sobre la mesa el nombre de Coco Chanel, quien había mantenido una estrecha relación de amistad personal con Churchill durante sus años de romance con el Duque de Westminster.

Chanel y su equipo se trasladaron a Madrid para que la diseñadora utilizara la embajada británica en suelo español para hacer llegar la misiva de paz a Churchill; sin embargo, la operación estuvo marcada por problemas y fracasó.

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¿Existen pruebas de la colaboración de Coco Chanel con el régimen nazi?

Durante décadas, los defensores de la marca Chanel intentaron catalogar las acusaciones de colaboracionismo como calumnias.

Sin embargo, con la desclasificación de archivos por parte del Ministerio de Defensa de Francia, se reveló que Gabrielle Chanel había sido formalmente reclutada como una fuente de inteligencia activa, asignándosele el número oficial de agente F-7124 y el nombre en clave de "Westminster" (por su pasado romance con el Duque de Westminster, el hombre más rico del Reino Unido).

Su valor para el régimen nazi radicaba en su agenda de contactos en la alta sociedad británica y en su acceso directo a la aristocracia europea.

Otro aspecto que se conoció fue que Coco Chanel intentó beneficiarse de la ‘arianización’ de bienes, para obtener el porcentaje total de las ganancias del perfume Chanel No. 5, que había sido una alianza comercial con los socios judíos Pierre y Paul Wertheimer. Aunque, debido a una venta anterior, no lo logró.

En septiembre de 1944, un comando de las fuerzas de la resistencia acudió a su habitación del Hotel Ritz y la arrestó formalmente bajo los cargos de colaboracionismo y traición a la patria, trasladándola a los centros de interrogatorio.

Sin embargo, la diseñadora fue puesta en completa libertad apenas unas pocas horas después de su detención, retirándose todos los cargos en su contra. Aparentemente, esto se debió a la intervención diplomática del propio Winston Churchill y la necesidad de salvar el honor y la estabilidad institucional de la Corona Británica.

De acuerdo con University Mary of Washington, Gabrielle Chanel nunca enfrentó ningún tipo de cargo y se exilió en Lausana, Suiza, donde fijó su residencia durante casi ocho años.

Diversos documentos y biógrafos confirman que Coco Chanel sí fue una espía nazi; sin embargo, la casa de modas ha sostenido que su legado se mantenga en la alta costura y sus icónicos perfumes.