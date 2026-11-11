Palo de Brasil: cómo cuidarlo y por qué debes mantenerlo lejos de perros y gatos

El Palo de Brasil es una de las plantas favoritas para decorar interiores gracias a su apariencia tropical, sus hojas verdes y su característico crecimiento vertical. Su presencia puede transformar cualquier espacio; sin embargo, aunque es una especie relativamente fácil de mantener, necesita ciertas condiciones para desarrollarse correctamente.

Conocida científicamente como Dracaena fragrans, esta planta tiene un origen africano, pese a que su nombre suele relacionarse con Brasil. La denominación responde a una antigua costumbre comercial de asociar las especies exóticas con países tropicales, incluso cuando no procedían de ellos.

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Antes de colocarla en la sala, el comedor o cualquier rincón de la casa, es importante que consideres la siguiente información:

¿Qué tipo de iluminación necesita el palo de Brasil?

Aunque es una especie que puede adaptarse a diferentes espacios, la iluminación es uno de los factores que más influyen en su crecimiento y apariencia.

Lo ideal es proporcionarle luz abundante, pero indirecta. Una ventana orientada hacia el este o el oeste puede ser una buena ubicación, especialmente si cuenta con una cortina ligera que filtre los rayos solares.

También es importante protegerlo de los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire y los ambientes demasiado fríos.

La humedad ambiental también juega un papel importante. Para evitar que sus hojas se resequen, puedes pulverizarlas ocasionalmente, utilizar un humidificador o colocarla cerca de otras plantas.

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¿Cada cuánto se riega el palo de Brasil?

Uno de los aspectos que requiere mayor atención es el riego, pues el exceso de agua puede perjudicar sus raíces.

La mejor manera de saber cuándo necesita agua es revisar la tierra: debes regarla únicamente cuando la capa superficial del sustrato esté completamente seca.

Como referencia, estas son las frecuencias generales de riego según la temporada:

Primavera y verano: cada 7 o 10 días.

Otoño e invierno: cada 15 o 20 días.

La cantidad de agua debe ser moderada y es indispensable contar con una maceta que tenga orificios de drenaje. Después de regarla, permite que el exceso de líquido salga y retira el agua que quede acumulada en el plato inferior.

¿Necesita fertilizante para crecer?

Durante los meses de mayor crecimiento, el palo de Brasil puede beneficiarse de un aporte adicional de nutrientes.

El fertilizante ayuda a mantener el follaje verde y favorece el desarrollo de la planta. Es importante proporcionarlo durante su etapa de crecimiento y seguir las indicaciones del producto para evitar excesos.

Cuando esta especie crece demasiado en altura o comienza a perder hojas en la parte inferior, puede ser necesario realizar una poda. La recomendación es llevar a cabo este procedimiento durante la primavera o el verano.

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¿El palo de Brasil es tóxico para perros y gatos?

Aunque es una planta muy utilizada para decorar interiores, el palo de Brasil contiene sustancias que pueden resultar tóxicas para perros y gatos cuando ingieren sus hojas.

Por esta razón, si convives con animales de compañía, es importante evitar que tengan contacto con ella y, sobre todo, impedir que puedan morderla o consumir alguna de sus partes.

Su belleza no tiene por qué estar peleada con la seguridad del hogar, pero sí es necesario elegir cuidadosamente dónde colocarla para mantenerla fuera del alcance de las mascotas.