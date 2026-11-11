Más que mascotas: una jornada para fortalecer su bienestar y calidad de vida

Entre ladridos, conversaciones y sonrisas, lo que parecía una mañana dedicada simplemente a convivir con perros pronto se transformó en algo más profundo: una experiencia de aprendizaje y bienestar canino donde cerca de 40 voluntarios de la empresa de agua y energía Cox descubrieron que una simple interacción con su animal de compañía puede abrir la puerta a nuevas formas de generar un impacto positivo.

“Nuestras mascotas nos regalan compañía y momentos inolvidables. Con esta actividad de Cox quisimos devolverles un poco de todo lo que nos aportan, promoviendo un cuidado más consciente y apoyando iniciativas que trabajan por el bienestar de perros y gatos en situación vulnerable”, destacó Diana Espinosa, del equipo de Responsabilidad Social Corporativa de Cox México.

Durante la sesión, los asistentes aprendieron herramientas de salud funcional y bienestar para mejorar la calidad de vida de sus mascotas Cortesía

Realizada en el Bosque de Chapultepec de la mano de LomBom, una organización mexicana enfocada en la calidad de vida y la longevidad de perros y gatos, los voluntarios de la empresa y sus familiares conocieron herramientas relacionadas con la atención, la estimulación cognitiva y la calidad de vida de sus mascotas. Además, recibieron recomendaciones sobre alimentación y bienestar adaptadas a las diferentes etapas de vida.

Para Libi Gutiérrez, representante de LomBom, el principal objetivo de esta sesión de Welldogness era acercar conceptos de medicina tradicional china y salud funcional para los perros: “Lo que diseñamos en esta experiencia fue la conexión entre los pilares de longevidad, que son salud funcional, neuromodulación y biociencia, para que las personas los pudieran conocer y aprender cómo incorporarlos en la vida diaria de sus mascotas”.

"Compartir esta experiencia con Enzo fue muy especial. Ver cómo con las técnicas de acupuntura que nos enseñaron se relajó de inmediato y estuvo muy tranquilo. Pero además, al participar en estas actividades me recuerda el poder que tienen la empatía al dar hogar a otros animales de compañía y cómo podemos dar una mejor calidad de vida a nuestros compañeros de cuatro patitas”, destacó Sofía Néquiz de Fundación Cox México.

Solidaridad con los perritos rescatados

Esta jornada de cuidado animal arrancó unos días antes en el corporativo de Cox y tuvo un componente solidario con la donación de alimento seco para perros y gatos, artículos de limpieza, camas acolchadas y juguetes, entre otros objetos, a través de una colecta realizada entre sus colaboradores, y que fue entregada a la asociación Biocán Salvando Vidas, dedicada al rescate animal, la promoción de adopciones responsables y la organización de campañas de esterilización.

Gracias al compromiso de los voluntarios de Cox, se entregó un donativo de croquetas y artículos de limpieza a Biocán Salvando Vidas A.C. Cortesía

Gabriela Hernández, fundadora de Biocán, explicó que la entidad opera mediante una red de hogares temporales para animales rescatados y, además, impulsa campañas de esterilización en comunidades con altos índices de abandono: “A veces pensamos que si no podemos adoptar no podemos ayudar, pero hay mil formas de sumarse. Las empresas pueden organizar voluntariados, recaudar donaciones, impulsar campañas de esterilización o incluso realizar ferias de adopción. Cualquier idea que tengan, se puede hacer”.

Ese espíritu de colaboración es precisamente el que distingue al Programa de Voluntariado de Cox, que hace unos días fue galardonado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) con el Reconocimiento a las Mejores Prácticas en Materia de ODS, una iniciativa que ha movilizado en México a cerca de 21 mil voluntarios y ha contribuido a beneficiar de manera directa e indirecta a más de 4.3 millones de personas desde su lanzamiento en 2011 con actividades educativas, ambientales y de salud.

Entre juegos y aprendizajes, cerca de 40 voluntarios de Cox y 15 perros convivieron para conocer mejor técnicas de bienestar para sus mascotas. Cortesía

Al concluir la jornada, los participantes regresaron a casa con nuevas herramientas para el cuidado de sus mascotas, una mejor comprensión de los desafíos que enfrentan las organizaciones de rescate animal y la certeza de que pequeñas acciones colectivas pueden generar cambios significativos.