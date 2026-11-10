Los siete destinos turísticos más baratos de México para visitar en diciembre

Viajar en diciembre, el último mes del año, exige proteger el presupuesto. Los turistas buscan alternativas accesibles frente a las altas tarifas invernales. Distintos rincones de México ofrecen opciones económicas con excelente conectividad terrestre, hospedaje tradicional y gastronomía local a precios justos para los visitantes.

Planear una escapada decembrina permite cuidar la economía sin sacrificar el descanso. Los viajeros cuentan con diversas opciones en territorio nacional para disfrutar al máximo con un presupuesto diario controlado que abarca alojamiento sencillo, alimentos tradicionales y actividades recreativas.

Puebla y Cholula, Puebla

Puebla resalta como una de las alternativas más completas y económicas por su gran conexión por autobús. Las calles poblanas se iluminan con decoraciones navideñas y facilitan el recorrido hacia Cholula o la villa iluminada de Atlixco. El presupuesto diario ronda entre los $1,000 y $1,800 MXN por persona. Los visitantes ahorran al comer en mercados como El Carmen y explorar el Centro Histórico a pie.

Cholula es un pueblo mágico de Puebla. Foto: Secretaría de Turismo

Guanajuato, Guanajuato

La ciudad colonial de Guanajuato atrapa a los turistas con su arquitectura festiva y su oferta cultural gratuita en plazas públicas. El gasto promedio oscila entre los $1,000 y $2,000 MXN diarios. Los viajeros reducen sus costos drásticamente al reservar posadas céntricas con anticipación y recorrer sus famosos callejones invernales sin gastar un solo peso en transporte local.

El mes de diciembre es bueno para visitar Guanajuato. Foto: guanajuato.mx

Morelia, Michoacán

La capital michoacana entrega la combinación perfecta de historia y precios estables. Morelia deslumbra con su centro iluminado, museos de bajo costo y una rica cocina tradicional. El presupuesto turístico exige entre $1,000 y $2,000 MXN al día. Viajar en camión y comer en fondas alejadas de los portales principales representa la mejor táctica para cuidar la cartera.

Fuente de las tarascas en Morelia. Foto: visitmichoacan.com.mx

Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Las celebraciones de fin de año como la Noche de Rábanos convierten a Oaxaca en un punto vibrante. El gasto por turista promedia de $1,000 a $2,200 MXN diarios. Llegar por vía terrestre y desayunar en el Mercado 20 de Noviembre o el Benito Juárez permite disfrutar la deliciosa comida oaxaqueña de forma abundante y sumamente económica.

Oaxaca no es un destino caro para visitar. Foto: visitmexico.com

San Cristóbal de las Casas, Chiapas

El clima frío de la montaña recibe a los turistas en este bohemio Pueblo Mágico. San Cristóbal de las Casas requiere apenas entre $900 y $1,800 MXN por día. Sus andadores peatonales y mercados de artesanías construyen una atmósfera invernal ideal. Dormir en pequeños hoteles familiares y usar el transporte colectivo recorta los gastos operativos.

San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Foto: Secretaría de Turismo

Mazatlán, Sinaloa

La perla del Pacífico funge como la alternativa de playa más amigable frente a los excesivos precios del Caribe. Mazatlán demanda un fondo desde $800 hasta $1,800 MXN diarios. Los visitantes disfrutan de kilómetros de malecón y playas públicas. Degustar mariscos en carretas y moverse en pulmonías compartidas blinda las finanzas personales.

Mazatlán, Sinaloa es un destino económico con playa. Foto: visitsinaloa.travel

Puerto Escondido, Oaxaca

La costa oaxaqueña mantiene su estatus de refugio absoluto para viajeros con fondos limitados. Las cálidas bahías de Puerto Escondido, como Carrizalillo o Zicatela, evitan el pago de costosos clubes privados. El gasto varía entre $900 y $2,300 MXN por persona. Hospedarse en cabañas sencillas durante la primera quincena del mes resulta altamente redituable.

Puerto Escondido, Oaxaca es otro destino económico con playa. Foto: visitmexico.com

Para lograr estas cifras, los especialistas recomiendan realizar el viaje antes del 20 de diciembre para esquivar las altas tarifas de las vacaciones escolares. Hospedarse en zonas céntricas y optar por rutas terrestres mitiga el impacto de los costos dinámicos durante el apogeo de la temporada alta.