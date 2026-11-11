Portal 11/11: el ritual de los 11 deseos para atraer abundancia este 11 de noviembre

Noviembre representa una oportunidad para hacer una pausa, evaluar los objetivos personales y establecer nuevos propósitos antes de terminar el año. Sin embargo, para quienes siguen la numerología y las corrientes espirituales, existe una fecha que destaca por su simbolismo: el 11 de noviembre, conocido como el Portal 11/11.

Esta combinación numérica se relaciona con la intuición, la transformación personal y la manifestación de deseos. En 2026, el portal llega este miércoles 11 de noviembre y tendrá un significado particular por la presencia de los números maestros 11 y 22, así como del número 5, asociado con los cambios y la libertad.

Entre las prácticas más populares para esta jornada destacan la escritura de decretos positivos, los ejercicios de visualización y el ritual de los once deseos. Aunque no existe evidencia científica de que un portal energético pueda modificar la realidad o garantizar que se cumplan las peticiones, estas actividades pueden funcionar como ejercicios de introspección y establecimiento de metas.

El 11 de noviembre, es conocido como el Portal 11/11 Canva.

¿Qué es el Portal 11/11 y por qué se considera una fecha especial?

El Portal 11/11 es una interpretación espiritual y numerológica que atribuye un significado especial al 11 de noviembre, debido a la repetición del número 11 en el día y el mes. Para quienes siguen estas corrientes, representa una oportunidad simbólica para conectar con la intuición, reconocer los deseos personales y establecer nuevas intenciones.

Dentro de la numerología, el 11 es considerado un número maestro, al igual que el 22 y el 33. Estas cifras reciben una interpretación particular por su asociación con la inspiración, la sensibilidad y la capacidad de transformar las ideas en proyectos.

De acuerdo con el Centro de Numerología y Astro Tarot de Buenos Aires, el 11 se relaciona con la intuición, la creatividad y la sensibilidad. Por su parte, el 22 es conocido como el maestro constructor, pues representa la posibilidad de convertir las ideas en objetivos concretos.

En 2026, esta fecha también incorpora el número 5. Para obtenerlo, se suma el día, el mes y la reducción numerológica del año: 2 + 0 + 2 + 6 = 10; después, 1 + 0 = 1. Finalmente, 11 + 11 + 1 = 23, y 2 + 3 = 5.

Dentro de esta interpretación, el 5 representa los cambios, la libertad y la apertura a nuevas posibilidades. Por ello, algunas corrientes espirituales consideran que el 11/11 es una fecha adecuada para revisar los planes personales y tomar decisiones que permitan avanzar.

El Portal 11/11 es una interpretación espiritual y numerológica. Canva.

¿Qué significa el número 11:11 en la numerología y el mundo espiritual?

El 11:11 es conocido como una hora espejo porque sus cifras se repiten en el reloj. Desde la numerología, esta secuencia se relaciona con la intuición, el despertar espiritual y la atención hacia los pensamientos y deseos personales.

En estas corrientes, los números maestros tienen interpretaciones distintas: el 11 representa la inspiración y la intuición; el 22 se asocia con la construcción de proyectos, mientras que el 33 se relaciona con la capacidad de compartir y ayudar a otras personas.

Por esta razón, ver repetidamente el 11:11 suele interpretarse como una invitación a hacer una pausa, reflexionar sobre las decisiones personales y reconocer qué aspectos de la vida necesitan un cambio.

En el caso del 11 de noviembre, la suma del día y el mes da como resultado 22 (11 + 11), otro número maestro que representa simbólicamente la construcción y la materialización de ideas.

Sin embargo, es importante distinguir entre las interpretaciones numerológicas y los hechos científicos. No existe evidencia de que observar esta secuencia sea un mensaje del universo o una señal que permita predecir acontecimientos. Su significado depende de las creencias de cada persona.

El Portal 11/11 es una interpretación espiritual y numerológica. Pinterest

¿Cómo decretar deseos en el Portal 11/11 para atraer abundancia y nuevas oportunidades?

Una de las prácticas más conocidas durante esta fecha consiste en escribir decretos, es decir, afirmaciones positivas que expresan los objetivos y cambios que una persona desea alcanzar.

Desde las corrientes de manifestación se recomienda redactarlos en primera persona y en tiempo presente, con frases claras que describan aquello que se quiere conseguir. La intención es reconocer las metas personales y mantenerlas presentes en las decisiones cotidianas.

Por ejemplo, en lugar de escribir “quiero encontrar un mejor trabajo”, se puede utilizar la afirmación “tengo un empleo que me permite crecer profesionalmente y desarrollar mis capacidades”.

Para elaborar tus propios decretos este 11 de noviembre, toma en cuenta estas recomendaciones:

Escribe en primera persona: utiliza expresiones como “yo”, “tengo”, “merezco” o “agradezco”

Sé específico: define qué quieres conseguir en lugar de formular deseos demasiado generales

Utiliza palabras positivas: enfócate en lo que deseas construir y no solamente en aquello que quieres evitar

Establece objetivos realistas: considera metas que puedas alcanzar mediante tus decisiones y acciones

Acompaña tus deseos con compromisos: identifica qué puedes hacer para acercarte a cada propósito

Una de las prácticas más conocidas durante esta fecha consiste en escribir decretos Canva.

Algunos ejemplos de decretos para el Portal 11/11 son:

Para atraer abundancia: “Estoy abierto a nuevas oportunidades laborales y económicas que me permiten alcanzar estabilidad”

Para el amor: “Construyo relaciones sanas, respetuosas y recíprocas, en las que existe confianza y cariño”

Para el trabajo: “Reconozco mis capacidades y encuentro oportunidades para desarrollar mis talentos profesionales”

Para el bienestar: “Cuido de mí, respeto mis necesidades y dedico tiempo a mi tranquilidad”

Para los nuevos comienzos: “Tengo la confianza y la disposición para iniciar proyectos que me acercan a mis objetivos”

Puedes escribir estas afirmaciones en una libreta o leerlas en voz alta durante un momento de tranquilidad.

El ritual de los once deseos es una de las actividades más populares entre quienes celebran esta fecha. Canva.

Ritual del Portal 11/11: paso a paso para manifestar tus 11 deseos

El ritual de los once deseos es una de las actividades más populares entre quienes celebran esta fecha. Consiste en escribir once intenciones relacionadas con distintos aspectos de la vida, como el amor, el trabajo, la estabilidad económica, la familia y el bienestar personal.

La astróloga María Catalina menciona una práctica de cuatro pasos que incluye escribir once deseos, redactarlos en tiempo presente, agregar el código 2190 y guardar la lista hasta el siguiente año. Cabe señalar que este código forma parte de su propuesta espiritual.

Si quieres realizar el ritual este miércoles 11 de noviembre de 2026, puedes seguir estas indicaciones:

Prepara un espacio tranquilo: busca un lugar donde puedas concentrarte. Si lo deseas, enciende una vela o coloca música relajante

Escribe tus once deseos: utiliza una hoja de papel y anota once objetivos que quieras alcanzar durante el próximo año

Redacta las afirmaciones en presente: formula cada deseo como una declaración positiva. Por ejemplo: “Tengo la oportunidad de desarrollar un proyecto que me apasiona”

Visualiza tus objetivos: dedica unos minutos a imaginar cómo sería tu vida si alcanzaras esas metas

Expresa gratitud: escribe algunas cosas que agradeces de tu presente y reconoce tus avances

Guarda la lista: conserva el papel en un lugar seguro y vuelve a leerlo el próximo 11 de noviembre para revisar tus propósitos

No existe una hora obligatoria para realizar este ejercicio. Algunas personas prefieren hacerlo a las 11:11 de la mañana o de la noche por la coincidencia numérica, pero también puedes elegir cualquier momento del día.

No existe una hora obligatoria para realizar este ejercicio. Pinterest

¿Qué hacer y qué evitar durante el Portal 11/11 de noviembre de 2026?

Además de escribir decretos y realizar el ritual de los once deseos, esta fecha puede convertirse en una oportunidad para revisar las prioridades personales y establecer nuevos compromisos.

Desde la astrología, noviembre de 2026 también presenta movimientos planetarios que algunas corrientes relacionan con la reflexión y la revisión de decisiones. Mercurio y Venus permanecen retrógrados el 11 de noviembre, hasta el día 13, cuando ambos planetas recuperan su movimiento directo.

Dentro de la interpretación astrológica, Mercurio se relaciona con la comunicación, las ideas y los acuerdos, mientras que Venus representa los vínculos, el amor y los valores personales. Por ello, algunas lecturas recomiendan utilizar este periodo para revisar relaciones, conversaciones y decisiones antes de asumir nuevos compromisos.

Qué puedes hacer durante el Portal 11/11:

Meditar unos minutos para reconocer tus necesidades y prioridades

Escribir los objetivos que deseas alcanzar durante el próximo año

Agradecer las experiencias y los aprendizajes que has obtenido

Organizar tus espacios como símbolo de renovación

Revisar tus relaciones y establecer límites saludables

Retomar proyectos pendientes y definir el primer paso para avanzar

Qué es mejor evitar:

Formular deseos relacionados con controlar las decisiones de otras personas

Establecer objetivos únicamente por presión social

Esperar resultados inmediatos sin realizar acciones concretas

Tomar decisiones económicas o afectivas importantes basadas exclusivamente en la numerología

Sentir culpa o frustración si los deseos escritos no se cumplen

El Portal 11/11 puede representar una oportunidad para reconocer qué quieres conservar, qué necesitas cambiar y hacia dónde deseas dirigir tus esfuerzos. Más allá de las interpretaciones espirituales, lo importante es que cada propósito tenga un sentido personal y se convierta en una motivación para construir la vida que deseas.