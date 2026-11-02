¿Qué hacer con las flores de cempasúchil después del Día de Muertos?

Aunque las celebraciones del Día de Muertos terminan el 2 de noviembre, las flores de cempasúchil todavía pueden tener otros usos. En lugar de desecharlas, es posible aprovechar sus pétalos, hojas y tallos.

Cada año, esta flor de intenso color naranja y característico aroma, protagoniza los altares y las ofrendas en México. Sin embargo, cuando concluyen las festividades, muchas terminan en los depósitos de basura, pese a que sus restos vegetales pueden reincorporarse a la naturaleza y tener una segunda utilidad.

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¿Cómo convertir las flores de cempasúchil en composta?

Los pétalos, tallos y hojas que quedan después de retirar las flores de los altares pueden aprovecharse para elaborar abono orgánico. Este procedimiento permite que los residuos vegetales se descompongan y se conviertan en materia útil para enriquecer el suelo.

Para preparar composta con flores de cempasúchil, primero retira los plásticos, listones, alambres y cualquier otro material que no sea biodegradable. Después, separa los pétalos y tallos, córtalos en trozos pequeños y colócalos en un recipiente, alternando capas de flores con hojas secas, tierra y otros residuos orgánicos.

Pétalos de flor de cempasúchil. Foto: Canva

Agrega un poco de agua para mantener la mezcla húmeda, sin encharcarla, y remueve cada pocos días para favorecer la descomposición. Finalmente, deja reposar el material en un lugar sombreado durante varias semanas, hasta obtener una mezcla oscura con olor a tierra húmeda, que podrás utilizar como abono para tus plantas. Antes de comenzar, recuerda revisar si las flores tienen semillas maduras para guardarlas y sembrarlas en la próxima temporada.

Una vez que la composta esté lista, puedes utilizarla para nutrir tus plantas y mejorar la calidad de la tierra. Solo necesitas colocar una capa delgada sobre la superficie de las macetas o mezclarla con el sustrato antes de sembrar. También puedes incorporarla a la tierra de tu jardín para aportar materia orgánica y favorecer el crecimiento de nuevas plantas.

Es importante asegurarte de que los restos estén completamente descompuestos antes de utilizarlos, para evitar afectar las raíces

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¿Qué otros usos puedes darles a las flores de cempasúchil en casa?

Si después de quitar tu ofrenda todavía tienes flores de cempasúchil en buenas condiciones, puedes darles un nuevo propósito sin necesidad de desecharlas.

Entre las alternativas para aprovecharlas se encuentran:

Conservar las plantas: si compraste cempasúchil en maceta y todavía se encuentra saludable, puedes mantenerla en un lugar donde reciba suficiente luz solar. Recuerda evitar el exceso de agua y procurar que tenga un buen drenaje.

Recuperar semillas: si algunas flores terminaron su ciclo y se secaron naturalmente en la planta, puedes recolectar sus semillas y guardarlas en un recipiente o sobre, en un espacio fresco y seco, para sembrarlas posteriormente.

Crear pigmentos naturales: los pétalos pueden utilizarse en actividades artísticas y manualidades para experimentar con tonalidades naturales sobre papel y otros materiales.

Preparar adornos: después de secarlos o prensarlos, puedes utilizar los pétalos para elaborar separadores de libros, cuadros y decoraciones artesanales.

Otra posibilidad que suele mencionarse es utilizar las flores como repelente natural. Sin embargo, no debe asumirse que una preparación casera de cempasúchil funciona como insecticida eficaz contra cualquier plaga.

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¿Se pueden utilizar las flores de cempasúchil para preparar alimentos?

Aunque esta flor tiene aplicaciones gastronómicas, es importante tener precauciones antes de incorporarla a bebidas, infusiones o platillos.

Las flores que se comercializan para decorar altares y ofrendas no necesariamente son aptas para el consumo humano, debido a que durante su producción pueden utilizarse pesticidas y otros agroquímicos.

Por ello, si deseas preparar algún alimento con cempasúchil, verifica que se trate de una variedad comestible y que tenga un origen apto para consumo. No basta con lavar los pétalos para eliminar posibles residuos químicos.

Crema de flor de cempasúchil. Foto: Canva

¿Por qué el cempasúchil es tan importante en el Día de Muertos?

El cempasúchil, cuyo nombre científico es Tagetes erecta, es una especie originaria de México y otras regiones de Mesoamérica. Su nombre proviene del náhuatl cempohualxóchitl, expresión que se relaciona con el significado de veinte flores o varias flores.

Su presencia en las celebraciones dedicadas a los difuntos tiene raíces prehispánicas. De acuerdo con la tradición mexicana, el color y el aroma de esta planta ayudan a orientar a las almas durante su regreso al mundo de los vivos.

Por esta razón, sus pétalos suelen colocarse en forma de caminos que conducen hasta los altares y las ofrendas, una de las imágenes más representativas del Día de Muertos.

Además de su significado cultural, el cempasúchil tiene relevancia económica para las comunidades que se dedican a su producción. Entre las principales entidades productoras se encuentran Puebla, Estado de México, Michoacán, Veracruz y Ciudad de México.

De esta manera, el cempasúchil no tiene por qué terminar su ciclo cuando se retiran los altares. Ya sea mediante la elaboración de composta, la conservación de las plantas o la recuperación de semillas, existen alternativas para aprovechar esta flor y darle continuidad a su vínculo con la naturaleza.