¿Cómo salvar a una planta que tiene exceso de agua?

Si tus plantas tienen exceso de agua, ¡no te espantes! Antes de pensar que ya no tienen solución, puedes poner manos a la obra para intentar recuperarlas y evitar que sus raíces se pudran.

Y es que, si apenas estás aprendiendo a cuidar tus plantas, es normal que puedas enfrentarte a este problema por diferentes factores. Uno de ellos puede ser la lluvia, especialmente cuando, por alguna razón, olvidas una planta en el exterior.

Por eso, es importante aprender a identificar las señales de una planta con demasiada agua y saber qué hacer para ayudarla a recuperarse.

¿Qué pasa si una planta recibe demasiada agua?

Cuando una planta recibe más agua de la que necesita, es importante actuar a tiempo, ya que, si el problema continúa, sus raíces pueden comenzar a pudrirse y la planta podría terminar muriendo.

El exceso de humedad también puede favorecer la aparición de hongos y dificultar que las raíces absorban correctamente los nutrientes que la planta necesita para crecer.

Por eso, aunque parezca que darle más agua ayudará a mantenerla saludable, en realidad puede provocar el efecto contrario.

Planta que tiene exceso de agua. Foto: Canva

¿Cómo se ve una planta por exceso de agua?

Es importante aprender a reconocer las señales que indican que una planta tiene demasiada agua en la tierra. De esta manera, podrás saber si necesita atención antes de que el problema avance.

Algunas de las señales más comunes son:

Hojas amarillas : si notas que las hojas comienzan a cambiar de color, puede ser una señal de exceso de humedad.

: si notas que las hojas comienzan a cambiar de color, puede ser una señal de exceso de humedad. Mal olor : un olor desagradable proveniente de la tierra puede indicar que existe un problema con las raíces.

: un olor desagradable proveniente de la tierra puede indicar que existe un problema con las raíces. Tallos blandos : revisa los tallos y, si notas que han perdido firmeza, presta atención.

: revisa los tallos y, si notas que han perdido firmeza, presta atención. Caída de hojas : la planta puede comenzar a perder sus hojas como consecuencia del exceso de agua.

: la planta puede comenzar a perder sus hojas como consecuencia del exceso de agua. Falta de crecimiento: si notas que tu planta ha dejado de crecer o que sus hojas nuevas no se desarrollan correctamente, también puede ser una señal de que algo no está bien.

Planta que tiene exceso de agua. Foto: Canva

¿Cómo recuperar una planta que ha tenido exceso de agua?

Si ya intentaste dejar de regar tu planta durante algunos días y no notas mejoría, pero continúa afectada, puedes seguir estos pasos para revisar sus raíces y tratar de recuperarla:

Retira la planta de la maceta : saca con cuidado el cepellón para retirar parte de la tierra y poder revisar el estado de las raíces.

: saca con cuidado el cepellón para retirar parte de la tierra y poder revisar el estado de las raíces. Revisa las raíces : las raíces saludables suelen tener un color claro y sentirse firmes al tocarlas.

: las raíces saludables suelen tener un color claro y sentirse firmes al tocarlas. Corta las raíces dañadas : si encuentras raíces negras, blandas o con un olor fuerte y desagradable, puedes retirarlas con unas tijeras limpias.

: si encuentras raíces negras, blandas o con un olor fuerte y desagradable, puedes retirarlas con unas tijeras limpias. Deja secar el cepellón : después de retirar la humedad y las raíces dañadas, deja que el cepellón se seque un poco antes de volver a plantarlo.

: después de retirar la humedad y las raíces dañadas, deja que el cepellón se seque un poco antes de volver a plantarlo. Cambia el sustrato : limpia la maceta o utiliza una nueva y coloca una parte de sustrato fresco. Después, acomoda la planta y agrega más sustrato hasta cubrir las raíces.

: limpia la maceta o utiliza una nueva y coloca una parte de sustrato fresco. Después, acomoda la planta y agrega más sustrato hasta cubrir las raíces. Riega con moderación: después del trasplante, evita volver a saturar la tierra. La cantidad de agua dependerá del tipo de planta y de sus necesidades.

Planta que tiene exceso de agua. Foto: Canva

Recuerda que cuidar correctamente tus plantas es fundamental para que crezcan saludables y puedan acompañarte durante mucho tiempo. Observar sus hojas, tallos y tierra con frecuencia te ayudará a detectar cualquier problema antes de que sea demasiado tarde.