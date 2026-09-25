¡Que no te agarre desprevenido! Ya hay fecha para la Marcha Zombie CDMX

Para todos los fans de los zombies, ¡ya hay fecha para salir a las calles! Así que llegó la hora de desempolvar el disfraz, preparar el maquillaje y convertirte en uno de estos personajes para disfrutar de una de las marchas más esperadas por los amantes del terror en la CDMX.

Año con año, la Marcha Zombie CDMX reúne a cientos de personas que salen a desfilar por las calles de la capital con creativos disfraces y maquillajes que van desde los clásicos muertos vivientes hasta personajes mucho más elaborados.

Las calles del Centro Histórico se llenan de zombies, criaturas y toda clase de caracterizaciones para vivir una jornada en la que el terror y la diversión se apoderan de la ciudad.

¿Cómo vestirse de zombie?

Si estás pensando en participar en la Marcha Zombie y todavía no sabes qué ponerte, puedes comenzar con algo sencillo: busca en casa ropa vieja, desgastada o que ya no utilices para darle ese aspecto de muerto viviente.

Para el maquillaje también puedes echar a volar tu imaginación. Una opción es utilizar tonos pálidos para conseguir una apariencia más tenebrosa y complementar el look con sombras oscuras y tonos rojos para simular heridas o sangre.

Lo mejor es que no necesitas gastar demasiado para crear un disfraz de zombie; con ropa que tengas en casa y un poco de creatividad puedes lograr una caracterización llamativa.

¿Cuándo es la Marcha Zombie 2026?

Para quienes quieren dejarse consumir por el terror y convertirse por un día en un muerto viviente, la Marcha Zombie se llevará a cabo el domingo 18 de octubre.

El punto de reunión será el Monumento a la Revolución, por lo que se recomienda considerar con anticipación cómo llegar y dónde encontrarse con tus acompañantes.

¿Cómo llegar al Monumento a la Revolución?

Para llegar en transporte público, existen diferentes opciones para acercarte al punto de reunión, entre ellas el Metro y el Metrobús.

Metro : la estación más cercana es Revolución, de la Línea 2 (azul), aproximadamente a 8 minutos caminando.

: la estación más cercana es Revolución, de la Línea 2 (azul), aproximadamente a 8 minutos caminando. Metrobús: la estación más cercana es Plaza de la República, de la Línea 1, a cerca de un minuto caminando.

Marcha Zombie Ciudad de México (2024). Foto: Cuartoscuro.com / Rogelio Morales Ponce

Ruta de la Marcha Zombie CDMX

Si ya has asistido a la marcha, seguramente sabes que uno de los momentos más esperados es el recorrido por algunas de las principales calles de la capital.

La ruta suele comenzar en el Monumento a la Revolución y avanzar hacia el Zócalo capitalino, pasando por puntos como Avenida de la República, Avenida Juárez, un tramo de Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo, hasta llegar a la Plaza de la Constitución.

Si planeas acudir, considera salir con tiempo para llegar con calma al punto de reunión y tomar en cuenta los posibles cierres viales y la concentración de asistentes.

Ruta de la Marcha Zombie CDMX. Foto: Canva

Recomendaciones para asistir a la Marcha Zombie

Aunque ese día serás un zombie, toma en cuenta algunas recomendaciones antes de salir:

Lleva agua.

Lleva agua. Usa zapatos cómodos.

Guarda papel de baño.

Lleva una batería adicional para el celular.

Considera llevar algunos snacks.

Lleva dinero en efectivo.

Utiliza una mochila o bolsa cerrada.

Mantén tus pertenencias vigiladas durante el recorrido.

Marcha Zombie del monumento a la Revolución al Zócalo Capitalino (2019). Foto: Cuartoscuro.com / Mario Jasso

Si quieres disfrutar de esta experiencia llena de disfraces, maquillaje y zombies, no olvides anotar la fecha en tu calendario y preparar desde ahora tu caracterización para salir a conquistar las calles de la CDMX.