Casa Doña María Pons recibe la expo Ruta 5Rs por 1a vez en San Luis Potosí

"En Grupo Herdez sabemos que el mejor legado que podemos construir no solo está en lo que producimos, sino en el entorno que preservamos. Nuestra inversión en Casa Doña María Pons nace de una convicción muy clara: las grandes transformaciones comienzan con acciones cotidianas. A través de la iniciativa Ruta 5Rs, entregamos a las nuevas generaciones herramientas tangibles y participativas para que aprendan a decidir con responsabilidad sobre lo que consumen y desechan. Para nosotros, la educación no es un esfuerzo aislado; es el motor fundamental para consolidar hábitos verdaderamente sostenibles en nuestras comunidades", señaló Héctor Hernández-Pons Torres, presidente del consejo y director general de Grupo Herdez.

La exposición fomenta hábitos responsables en casa y escuela mediante la práctica de las 5Rs (Reducir, Reutilizar, Readaptar, Reciclar y Reintegrar), invitando a experimentar y replantear el desecho de objetos cotidianos.

"Papalote Museo del Niño y Fundación Herdez compartimos una convicción: la educación puede transformar la manera en que niñas y niños se relacionan con su entorno. Por eso me entusiasma esta colaboración y que Ruta 5Rs llegue a Casa Doña María Pons. Queremos que quienes nos visiten no solo conozcan nuevas formas de cuidar los recursos, sino que se lleven preguntas, aprendizajes y pequeñas acciones que puedan incorporar en su vida cotidiana", apuntó Carmen Robles, directora de Fundación Herdez.

La Ruta 5Rs es coherente con su mensaje: el 80 % de su museografía emplea materiales readaptados, incluyendo empaques de la Compañía en su estructura.

Incluye piezas como el "Guardián de los Desechos", instalación de 5.30 m del colectivo GK Crew hecha con 300 kg de residuos, y el "Chancletófono" de Orquesta Basura, que permite crear música con chanclas.

Cecilia Padrón, líder de Casa Doña María Pons, destacó: "En Casa Doña María Pons entendemos la cultura y la educación como herramientas para construir conocimiento, generar conversación y traducir temas complejos en experiencias concretas. Ruta 5Rs nos permite hablar de sostenibilidad desde lo cotidiano: cómo consumimos, qué desechamos y qué decisiones podemos tomar de manera más responsable. Nos interesa que niñas, niños y familias salgan de la exposición con preguntas, pero también con ideas y acciones que puedan incorporar a su vida diaria. Ahí es donde una experiencia como esta adquiere verdadero sentido".

Asimismo, Alejandra Cervantes, directora Papalote Museo del Niño, comentó: "Papalote tiene la responsabilidad de generar experiencias que no solo despierten la curiosidad de los niños, sino que también los inspiren a participar y transformar su entorno. Ruta 5Rs representa justamente esa visión: convertir un tema tan relevante como el consumo responsable y el manejo de residuos en una experiencia que se vive, se acciona y se lleva a todos los entornos: casa, escuela y comunidad. Colaboraciones como ésta nos permiten extender la misión de Papalote más allá de nuestros muros y acercar nuestro modelo educativo a otros estados del país".

Del 24 de septiembre de 2026 a agosto de 2027, a partir de 3 años. Costo: 75 pesos. Ubicación: Edificio H, planta baja (Av. de la Paz 216, Barrio de Tlaxcala, S.L.P.); acceso por Av. 16 de septiembre.