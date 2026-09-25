La ola coreana también mueve viajeros: Despegar registra mayor interés por la Ciudad de México

La ola de la cultura coreana transforma la movilidad de los viajeros mexicanos. Con la llegada de grandes encuentros dedicados a la cultura de Corea del Sur, como la K Expo México y el festival 'Stray City' de Stray Kids, Despegar, la travel tech líder en América Latina, analiza cómo la Ciudad de México se perfila como un gran destino de esta temporada.

Durante los días de estos eventos, del 24 al 27 de septiembre, el interés por viajar a Ciudad de México creció 13% frente a una semana habitual de septiembre, de acuerdo con las búsquedas de vuelos, hoteles y paquetes en la plataforma de Despegar. Los vuelos concentrarán dos de cada tres búsquedas, reflejando el peso de estos encuentros en la movilidad hacia la capital.

"Nuestros datos funcionan como un termómetro en tiempo real de cómo las tendencias globales mueven al viajero. El crecimiento de 13% en el interés por visitar Ciudad de México durante estos días muestra que la cultura coreana trascendió el entretenimiento para convertirse en un verdadero detonador de movilidad turística." señaló Claudia Alva, VP Country Manager de Despegar en México.

Tendencias culturales que mueven al viajero

El impacto cultural de Corea del Sur abarca múltiples sectores que atraen a distintos perfiles de viajeros:

• Música y Talento Local: El festival 'Stray City' ofrecerá una experiencia exclusiva para Latinoamérica el 25 y 26 de septiembre en el Estadio GNP que, además de presentar a Stray Kids, impulsará la proyección de cantantes locales como RENEE y Andrés Obregón.

• K-Beauty & K-Food: La K Expo México (del 24 al 27 de septiembre en el WTC) reunirá talleres gastronómicos, muestras culinarias y las últimas tendencias en cuidado de la piel y cosmética.

• Entretenimiento e Industria Creativa: Espacios interactivos dedicados a K-Dramas, cine surcoreano y zonas de baile Random Play Dance.

Un fenómeno de doble vía

El entusiasmo por este intercambio cultural también motiva a los mexicanos a cruzar el océano. Para este periodo, las búsquedas de viajes desde México hacia Corea del Sur registraron un incremento superior al 35%. El principal motor de este crecimiento son los vuelos con destino a Seúl, cuyas consultas más que se duplicaron en la plataforma de Despegar.

Despegar continúa adaptando su oferta para responder a los picos de demanda generados por grandes eventos globales. A través de inteligencia de datos y una plataforma integral, la compañía facilita a miles de usuarios planificar sus viajes de forma ágil, personalizada y accesible, conectando a América Latina con las mejores experiencias culturales del mundo.