Objetos prohibidos en equipaje de mano: lista completa para evitar problemas en el aeropuerto

Preparar la maleta puede parecer una tarea sencilla, pero un pequeño descuido podría convertirse en un problema en el aeropuerto. Cada día, miles de pasajeros enfrentan retrasos o pierden pertenencias por incluir artículos restringidos en su equipaje de mano sin saberlo. Conocer estas reglas no solo agiliza tu paso por los filtros de seguridad, también evita contratiempos que pueden afectar tu experiencia de vacaciones desde el inicio.

Los viajes en avión implican cumplir con estrictas medidas de seguridad, pero no solo los líquidos están regulados. Existen múltiples objetos que no pueden transportarse en el equipaje de mano y que, de llevarlos por descuido, podrían ser confiscados o incluso impedirte abordar tu vuelo.

Autoridades aeronáuticas internacionales advierten que cualquier artículo que represente un riesgo para la seguridad de los pasajeros o la tripulación está prohibido en cabina, desde herramientas hasta sustancias peligrosas.

Objetos prohibidos en el equipaje de mano, además de líquidos Canva.

¿Qué objetos están prohibidos en el equipaje de mano además de los líquidos?

Más allá de la conocida restricción de líquidos, los filtros de seguridad aeroportuaria revisan una amplia gama de artículos considerados peligrosos.

De acuerdo con organismos de aviación civil, estos objetos se prohíben porque pueden utilizarse como armas o provocar incidentes durante el vuelo. Entre ellos destacan:

Objetos punzocortantes

Herramientas

Sustancias químicas

Dispositivos potencialmente peligrosos

Estas normas responden a estándares internacionales establecidos para garantizar la seguridad aérea.

Objetos prohibidos en el equipaje de mano, además de líquidos Canva.

Lista completa de artículos prohibidos en el avión

Las autoridades agrupan los objetos restringidos en categorías para facilitar su identificación.

1. Armas y réplicas

Incluyen pistolas, rifles, así como imitaciones que pueden confundirse con armas reales.

2. Objetos punzocortantes

Cuchillos, navajas, tijeras de hojas largas o cualquier objeto afilado.

3. Objetos contundentes

Bates, palos de golf o bastones metálicos que pueden utilizarse como arma.

4. Herramientas

Taladros, martillos, desarmadores y llaves inglesas están prohibidos en cabina.

Estas restricciones son comunes en la mayoría de aeropuertos del mundo y forman parte de protocolos internacionales de seguridad.

Objetos prohibidos en el equipaje de mano, además de líquidos Canva.

¿Objetos electrónicos y baterías? Lo que sí y no puedes llevar en cabina

Los dispositivos electrónicos sí están permitidos, pero existen condiciones específicas, especialmente cuando se trata de baterías de litio.

Por ejemplo:

Las baterías externas (power banks) deben viajar en cabina y no en equipaje documentado

Las baterías sueltas tienen restricciones según su capacidad

Algunos dispositivos requieren autorización de la aerolínea

Estas medidas buscan prevenir riesgos como incendios o sobrecalentamiento durante el vuelo.

Sustancias peligrosas y productos inflamables que no pasan seguridad

Uno de los grupos más estrictamente regulados es el de materiales peligrosos.

Entre los principales artículos prohibidos se encuentran:

Explosivos y fuegos artificiales

Combustibles

Pinturas y aerosoles

Sustancias químicas como ácidos o cloro

Productos tóxicos o corrosivos

Incluso productos de uso cotidiano pueden ser retenidos si representan un riesgo dentro de la aeronave.

Objetos prohibidos en el equipaje de mano, además de líquidos Canva.

Errores comunes al hacer la maleta que pueden costarte tu vuelo

Uno de los problemas más frecuentes es el desconocimiento de las restricciones o la falta de revisión previa del equipaje.

Entre los errores más comunes destacan:

Llevar tijeras o navajas en la mochila

Transportar herramientas sin revisar normas

Incluir aerosoles o químicos sin verificar su contenido

No consultar las reglas sobre baterías

Pensar que objetos pequeños están permitidos

Las autoridades advierten que los objetos prohibidos serán retirados sin posibilidad de recuperación. Esta situación puede generar retrasos o complicaciones durante el abordaje.

Por ello, recomiendan revisar la normativa vigente antes de viajar y confirmar directamente con la aerolínea en caso de duda.

Las restricciones en el equipaje de mano forman parte de los protocolos internacionales de seguridad aérea y se aplican de manera uniforme en la mayoría de los aeropuertos.

Conocer qué artículos están prohibidos permite evitar contratiempos durante el proceso de revisión y facilita un tránsito más ágil por los filtros de seguridad.

Revisar con anticipación las listas oficiales y preparar el equipaje con base en estas normas es una medida práctica que contribuye a un viaje sin inconvenientes.