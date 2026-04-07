¿Puedes llevar baterías externas en el avión? Reglas clave que debes conocer antes de viajar

Los dispositivos electrónicos se ha vuelto parte de la rutina, y en los viajes o vaciones no se quedan fuera, sin embargo no todos los accesorios pueden transportarse en el avión sin restricciones. Uno de los que más dudas genera es el power bank o batería externa, especialmente por las reglas de seguridad en vuelos nacionales e internacionales.

Si estás por abordar un avión, es importante que conozcas qué sí está permitido y qué podría causarte problemas en el aeropuerto.

¿Puedes llevar baterías externas en el avión? Consideraciones para viajar Canva

¿Se pueden llevar baterías externas en el avión en 2026?

Las baterías externas sí están permitidas en vuelos comerciales, pero bajo una regla fundamental: deben transportarse exclusivamente en el equipaje de mano.

Esta disposición responde a criterios de seguridad establecidos por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que clasifica las baterías de litio como artículos potencialmente peligrosos. Estos dispositivos pueden presentar fallas que derivan en sobrecalentamiento o incendio, por lo que su ubicación dentro del avión resulta clave.

Al llevarlas en cabina, la tripulación puede actuar con rapidez ante cualquier incidente. En cambio, en la zona de equipaje documentado, el control es limitado.

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Esta es la razón por la que NO debes poner tu power bank en la maleta documentada

El principal riesgo de las baterías de litio es la llamada fuga térmica. Este fenómeno provoca un aumento descontrolado de temperatura que puede generar humo o fuego.

Dentro de la cabina, el personal puede detectar y atender cualquier anomalía de inmediato. En la bodega del avión, la situación cambia, ya que la detección no es tan rápida y el acceso es restringido.

Especialistas en aviación identifican tres factores que pueden detonar este tipo de incidentes:

Golpes o daños internos en la batería

Contacto con objetos metálicos que provoquen cortocircuitos

Exposición a temperaturas extremas

Por esta razón, las autoridades aeronáuticas prohíben transportar power banks en el equipaje documentado.

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¿Cuál es el límite permitido de mAh y Wh en baterías para viajar?

Otro aspecto clave es la capacidad de la batería, medida en vatios-hora (Wh). Este valor determina si el dispositivo puede viajar sin restricciones.

Las normas internacionales establecen tres rangos:

Hasta 100 Wh (aproximadamente 27,000 mAh): permitido sin autorización

permitido sin autorización Entre 100 y 160 Wh: requiere aprobación de la aerolínea

requiere aprobación de la aerolínea Más de 160 Wh: no está permitido en vuelos comerciales

La mayoría de las baterías externas disponibles en el mercado se encuentran dentro del primer rango, por lo que su transporte no representa inconvenientes si cumplen con las condiciones establecidas.

En caso de que el dispositivo solo indique miliamperios-hora (mAh), es posible calcular los Wh mediante una fórmula sencilla:

mAh × voltaje ÷ 1000 = Wh

Este dato suele ser solicitado durante revisiones de seguridad.

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¿Qué pasa si llevas una batería externa prohibida en el aeropuerto?

No cumplir con estas disposiciones puede generar contratiempos desde el primer filtro de seguridad.

Entre las situaciones más comunes se encuentran:

Retención o confiscación del dispositivo

Revisión adicional del equipaje

Retrasos en el proceso de abordaje

En algunos casos, si la batería no muestra de forma visible su capacidad, el personal de seguridad puede impedir su ingreso al avión.

Cada aerolínea puede aplicar criterios adicionales, por lo que conviene revisar sus políticas antes del viaje.

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Recomendaciones clave para viajar con power bank sin problemas

Seguir medidas básicas puede evitar complicaciones en el aeropuerto y durante el vuelo.

Antes del vuelo

Verifica que la batería no supere los 100 Wh

Revisa que la capacidad esté claramente indicada

Consulta las políticas de la aerolínea

Durante el traslado

Guarda la batería en el equipaje de mano

Protégela para evitar golpes

Evita el contacto con objetos metálicos

En el avión

Mantén el dispositivo accesible

Sigue las indicaciones de la tripulación

Respeta las restricciones durante el vuelo

El transporte de baterías externas en avión está permitido bajo condiciones específicas que buscan reducir riesgos durante el vuelo. La ubicación del dispositivo, su capacidad y su estado físico son factores determinantes en los controles de seguridad.

Conocer estas reglas permite anticipar posibles restricciones y facilita el paso por el aeropuerto sin contratiempos.