¡Ya llegaron las nuevas muñecas de Las Guerreras K-Pop! Esto cuestan y dónde comprarlas en México

Las protagonistas de Las Guerreras K-Pop no solo conquistaron a los espectadores con sus canciones y batallas contra los demonios. El éxito de la película también se trasladó al mundo de los juguetes, donde Mattel amplió su catálogo con productos inspirados en Rumi, Mira y Zoey.

Para quienes buscan llevarse a casa una parte de la historia de HUNTR/X, existen diferentes alternativas que van desde muñecas individuales hasta modelos con funciones de sonido y otros productos relacionados con los personajes de la cinta.

Nuevas muñecas de Las Guerreras K-Pop precio y dónde comprar en México Captura de pantalla

¿Cuáles son las nuevas muñecas de Las Guerreras K-Pop?

Mattel amplió su colección de KPop Demon Hunters con diferentes versiones de las integrantes de la banda ficticia HUNTR/X. Entre ellas se encuentran muñecas individuales de Rumi, Mira y Zoey, que no solo recrean la apariencia de las protagonistas, sino que también incorporan funciones de sonido.

Las muñecas recientemente lanzadas al mercado representan a Rumi, Mira y Zoey y cuentan con un botón en la espalda que, al presionarlo, activa un fragmento de la canción “Golden”, uno de los temas de la cinta Las Guerreras K-Pop.

La colección oficial de Mattel contempla productos inspirados en las presentaciones de las protagonistas dentro de la película, con accesorios personalizados, cabello peinable y articulaciones que permiten colocar a las muñecas en diferentes poses.

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¿Cuánto cuestan las nuevas muñecas de Las Guerreras K-Pop en México?

De acuerdo con la información disponible en Mattel Creations, las muñecas musicales tienen un costo oficial de 680 pesos mexicanos por pieza. No obstante, el precio puede variar debido a factores como disponibilidad, importación y envío.

También existen diferencias entre los precios de las tiendas que comercializan estas muñecas en México:

Juguetrón: se encuentra activa la preventa de Rumi con un precio de 1,199 pesos mexicanos .

Amazon: el precio varía de acuerdo con el personaje, con modelos que rondan los 1,000 pesos mexicanos .

Mercado Libre: algunas publicaciones ofrecen las muñecas por alrededor de 1,199 pesos mexicanos .

Por ello, antes de comparar precios conviene identificar qué modelo se está comprando, ya que bajo el nombre de Las Guerreras K-Pop existen diferentes productos oficiales.

También es importante considerar que los precios pueden cambiar de acuerdo con la disponibilidad de cada personaje, las promociones de las tiendas y los gastos adicionales de envío.

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¿Dónde comprar las muñecas de Las Guerreras K-Pop originales en México?

La principal referencia para comprobar la autenticidad de las muñecas es Mattel Creations, plataforma oficial de la compañía. La disponibilidad, sin embargo, cambia de acuerdo con cada lanzamiento.

Esto es importante porque la popularidad de la franquicia ha provocado que los productos aparezcan también en plataformas de terceros con precios superiores al oficial. Por ejemplo, actualmente existen publicaciones de muñecas con precios que superan los establecidos originalmente por la compañía.

La recomendación para quienes quieran adquirir una pieza original es revisar:

Que el producto corresponda a Mattel

Que el nombre del personaje coincida con la descripción oficial

Que la publicación especifique el modelo exacto

Que el precio incluya, cuando corresponda, gastos de envío o importación

Que se compruebe la disponibilidad antes de realizar el pago

La popularidad de estos juguetes también ha generado una importante demanda en México. Por ello, revisar las condiciones de compra antes de realizar una transacción puede ayudar a evitar confusiones entre los distintos modelos y vendedores.

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Muñecas de Las Guerreras K-Pop: ¿cuál versión conviene comprar?

Si se quiere tener a una de las protagonistas sin adquirir un paquete completo, las muñecas individuales representan una alternativa más sencilla. En cambio, quienes buscan una experiencia relacionada con la música pueden optar por las versiones que incluyen sonido.

Para coleccionistas, los sets especiales tienen características adicionales y una presentación más elaborada. El paquete de tres muñecas de HUNTR/X, por ejemplo, fue diseñado como una pieza de colección y reunió a Rumi, Mira y Zoey en un mismo producto.

Debido al éxito de la película, Mattel ha lanzado diferentes juguetes referentes a la cinta original de Netflix, entre los que se encuentran una versión sin sonido de las protagonistas de Las Guerreras K-Pop, así como un paquete de las tres integrantes.

Aunado a esto, también hay figuras de Little People, un juego de UNO, un vehículo de Hot Wheels, una versión de Polly Pocket y figuras de Jinu y los Saja Boys, personajes secundarios de la película animada, con lo que se amplía el catálogo de la franquicia.

Las opciones permiten elegir entre diferentes productos de acuerdo con el presupuesto y el interés de cada fan. Mientras las muñecas individuales pueden funcionar como una alternativa para quienes buscan a su personaje favorito, las versiones con sonido y los sets especiales ofrecen características adicionales para quienes desean conservar una pieza más completa de la colección.

En cualquier caso, comparar el precio, el modelo y la disponibilidad antes de comprar será clave para encontrar la opción que mejor se adapte a cada comprador.