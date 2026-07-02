Los gatitos que habita en Palacio Nacional, los felinos han sido tema de conversación en distintos momentos, sin embargo, en esta ocasión, Coco ha sido especial.

La viralidad de Coco se debe a que apareció con la jersey de la Selección Mexicana, sumándose al ambiente de euforia por el Mundial 2026. Las imagenes lograron detonaron una serie de comentarios positivos y de apoyo tras la victoria de México sobre Ecuador, resultado que aseguró su pase a la siguiente fase del torneo.

La casa de México, una aduana difícil para cualquier rival. Reuters

¿Quién es Coco, el gato de Palacio Nacional?

Coco forma parte de la colonia de felinos que habita en los jardines de Palacio Nacional. Este grupo de gatos ha sido documentado en distintas ocasiones por visitantes, medios nacionales y autoridades, hasta convertirse en parte del entorno cotidiano del histórico recinto.

En los últimos años, los gatos de Palacio Nacional también han protagonizado diversos momentos virales. Uno de los más recordados ocurrió durante la visita del grupo surcoreano BTS al recinto, cuando los felinos llamaron la atención de la banda.

Coco, el gatito de Palacio Nacional, que luce jersey de la Selección Mexicana Gobierno de México

El momento viral: Coco con la "verde" del Tri

La popularidad de Coco aumentó después de aparecer con el jersey de la Selección Mexicana, sumándose al ambiente de euforia que rodea al Mundial 2026.

Las imágenes, compartidas en las cuentas oficiales del Gobierno de México, muestran a Coco con la tradicional camiseta verde, una prenda que representa la identidad futbolística del país.

La publicación apareció después del triunfo de México sobre Ecuador, el pasado 30 de junio, con marcador de 2-0, resultado que aseguró el pase de la Selección Mexicana a los octavos de final y desató celebraciones tanto en las calles como en las plataformas digitales.

A través de X, el Gobierno de México acompañó las fotografías con el siguiente mensaje:

Coco, uno de los gatitos de Palacio Nacional, también se pone la camiseta y celebra las victorias de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Con esta publicación, el gatito blanco con orejas y cola anaranjadas conquistó a miles de usuarios, quienes no tardaron en compartir y comentar las imágenes.

Debido a esta situación, el Gobierno de México compartió más de los momentos de Coco portando la camiseta de la Selección Méxicana via Instagram:

Coco se une al sueño mundialista con la camiseta de la Selección Mexicana. ¡Viva México!

Coco, el gatito de Palacio Nacional, que luce jersey de la Selección Mexicana Gobierno de México

¿Hay una colonia de Gatos de Palacio Nacional?

Los gatos de Palacio Nacional no son nuevos en la conversación pública. Desde hace años habitan los jardines del recinto y reciben atención veterinaria por parte de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, además de cuidados permanentes dentro del inmueble histórico.

Actualmente, se tiene registro de 19 gatos que viven en Palacio Nacional. Durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, los felinos fueron reconocidos como "activos fijos vivos" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), una medida que garantiza su alimentación, atención médica y cuidados durante toda su vida con recursos públicos.

Coco, el gatito de Palacio Nacional, que luce jersey de la Selección Mexicana Gobierno de México

Tras la publicación de las fotografías de Coco, las redes sociales se llenaron de memes, comentarios y montajes que lo convirtieron en un inesperado aficionado del Tricolor.

Las bromas sobre una posible "convocatoria al Mundial" o su supuesto "apoyo incondicional" a la Selección Mexicana dominaron la conversación digital.

Las fotografías de Coco se suman a otros fenómenos recientes protagonizados por animales, como el pato Merlín, que se han convertido en símbolos del entusiasmo que despierta la Copa del Mundo.

Su aparición con el jersey de la Selección Mexicana reforzó el ambiente festivo que acompaña al Mundial 2026 y confirmó que, incluso desde los jardines de Palacio Nacional, también hay espacio para apoyar al Tricolor.