¿Cómo llegó Larry a Downing Street? El michi que ha sobrevivido a siete primeros ministros

Larry, el gato, se prepara para recibir este lunes a su séptimo “compañero de piso” en el número 10 de Downing Street. Considerado el felino más famoso del Reino Unido, lleva más de quince años recorriendo los pasillos del poder y viendo pasar a distintos primeros ministros.

"Los políticos van y vienen; los gatos se quedan", comentó Larry en su cuenta en X, @Number10cat, mientras esperaba la llegada del nuevo primer ministro, Andy Burnham, que sucede a Keir Starmer.

Y ya dio instrucciones: "A Larry le gusta desayunar a las 9H, tomar el brunch a las 10H30 y almorzar al mediodía, con muchos aperitivos entre comidas. El resto del trabajo es pan comido".

Estas son cuatro cosas que hay que saber sobre este felino, residente permanente del lugar.

La curiosa historia de Larry

Larry llegó al número 10 de Downing Street, residencia oficial del primer ministro británico, el 15 de febrero de 2011, procedente del refugio de perros y gatos de Battersea, con la misión de cazar ratones en el corazón del poder.

El "tabby cat" (gato atigrado) cuenta con una ficha propia en el sitio internet oficial de Downing Street, donde aparece presentado como "Jefe Cazador de Ratones".

AFP

"Larry pasa sus días recibiendo a los invitados, inspeccionando los dispositivos de seguridad y comprobando la calidad del mobiliario de época para echarse una siesta", se puede leer allí.

Su edad no fue comunicada oficialmente, pero su cuenta en X indica que tiene 19 años.

Larry ha recibido a varios ministros

Antes de la llegada de Andy Burnham, Larry ya había conocido a seis primeros ministros. Fue recibido en 2011 por el conservador David Cameron, quien dejó el cargo en 2016 tras el impacto de la victoria del "sí" en el referéndum sobre el Brexit.

Después atravesó las turbulencias de la salida de la Unión Europea que acabaron con el mandato de Theresa May en 2019, antes de ser testigo del "Partygate": las reuniones festivas ilegales celebradas en Downing Street durante la pandemia por Boris Johnson.

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También llegó a conocer a Liz Truss, primera ministra en un mandato fugaz (49 días) en 2022.

Y finalmente vivió el cambio político cuando Rishi Sunak cedió el puesto al laborista Keir Starmer tras la victoria electoral del Labour en julio de 2024.

Larry, un gato estrella

Larry puede presumir de tener más de 900.000 seguidores en X. Se trata de una cuenta humorística creada por una persona anónima, en la que, entre videos de otros gatos, Larry se queja del tiempo y critica con frecuencia a los políticos, con Nigel Farage, líder del partido antiinmigración Reform UK, como uno de sus blancos habituales.

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Sus primeros 100 días en Downing Street también fueron objeto de un libro, The Larry Diaries, publicado en octubre de 2011.

Como muestra de su estatus de estrella mundial, suele robarle el protagonismo a los dirigentes extranjeros recibidos en el número 10. Así ocurrió, por ejemplo, en diciembre pasado, cuando estuvo presente en la puerta de la residencia durante la llegada del presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Durante los dos años de mandato de Keir Starmer, Larry tuvo que compartir espacio con los gatos de la familia, JoJo y Prince.

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Porque Downing Street no solo funciona como oficina, sino que también es la residencia de los primeros ministros en ejercicio que desean vivir allí.

Todavía se desconoce cómo será la convivencia con el nuevo jefe de Gobierno, cuya familia tiene un perro. Tampoco está claro si este último abandonará la región de Mánchester para trasladarse a Londres.

Con información de AFP.