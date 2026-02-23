Encuentra descuentos para viajes al extranjero y más, en esta expo de viajes: cuándo y dónde

Conocer el mundo es el sueño de cada vez más personas. Sin embargo, los viajes al extranjero desde México no son los más económicos. Para que no te quedes con las ganas, lánzate a esta expo de viajes y encuentra descuentos, promociones y más.

Es bien sabido que México es uno de los destinos favoritos de los extranjeros, tanto que está posicionado como el sexto país más visitado del mundo. Pero poco se habla de que los mexicanos también son viajeros.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para julio de 2025, 6.58 millones de mexicanos viajaron al extranjero, mostrando un incremento del 12.2 por ciento anual. Algo que se espera se replique este año.

Aunque los ojos de muchos turistas están puestos en México, al ser sede del Mundial, datos revelan que otros, en especial quienes no son tan futboleros, buscarán destinos menos saturados, que ofrezcan opciones culturales, históricas y de entretenimiento.

Entre las ciudades que apuntan a ser favoritas, están Osaka y Tokio en Japón; Vancouver, en Canadá; Madrid, en España, y Londres, en Inglaterra.

Si tú también tienes en tu vision board estos u otros destinos, pero sientes que todo está muy caro, Mundo Joven te entiende. Por eso trae su edición número 24 del Mundo Joven Fest, donde encontrarás todo para planear tu próximo viaje.

Si ya tienes una lista de destinos por conocer, aprovecha esta expo de viajes Canva

¿Cuándo es el Mundo Joven Fest 2026?

Cada año se organizan dos ediciones del Mundo Joven Fest. La primera del 2026 tendrá lugar el fin de semana del 28 y 1 de marzo, justo a tiempo para que planees tus vacaciones de verano o te vayas adelantando a las de fin de año.

Esta expo de viajes estará de 10 de la mañana a 8 de la noche en el Centro Banamex, ubicado en Avenida del Conscripto 311, Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

¿Cuánto cuesta la entrada al Mundo Joven Fest 2026?

La entrada al Mundo Joven Fest 2026 es totalmente gratuita, pero se recomienda registrarte con anticipación en su página web. De esta forma no tendrás que hacer fila para entrar, pues tendrás tu pase automáticamente.

Las expos de viajes te permiten conocer más sobre los diferentes destinos y tipos de viaje Canva

¿Qué habrá en el Mundo Joven Fest 2026?

El objetivo del Mundo Joven Fest es ayudarte a planear tu próximo viaje, ya sea por placer, estudio o hasta trabajo, como en sus programas de Au Pair. Así que podrás encontrar diferentes stands con cada una de sus ofertas.

Por ejemplo, cuentan con zonas de Europa, Asia, América Latina, donde puedes encontrar tours, ya sea en un solo país o por circuitos, una de las ofertas más populares.

Si es tu primera vez en Europa y quieres aprovechar al máximo el viaje, puedes optar por un tour con 14 destinos, que incluye ciudades de España, Francia, Suiza e Italia. Si tu apuesta es Asia, hay opciones en China, Japón o Tailandia.

Para quienes prefieren viajar despacio, también tienen tours libres que incluyen más días dentro de cada destino y menos actividades, por lo que tu itinerario no estará saturado y podrás disfrutar a tu ritmo.

Asimismo, cuentan con viajes planeados especialmente para las personas de la tercera edad, además de opciones de cruceros y hasta viajes a nivel nacional.

Y si tu plan es estudiar en el extranjero, también podrás conocer las diferentes opciones, desde estudiar idiomas por unos meses, viajar a un campamento de verano o estudiar una maestría.

Finalmente, tendrás acceso a sus conferencias para que conozcas más sobre sus ofertas de estudio, viajes y tips para viajar protegido o aprovechar mejor tus vacaciones.

¿Qué promociones habrá en el Mundo Joven Fest 2026?

Lo más atractivo del Mundo Joven Fest son los descuentos que puedes encontrar. Este año, tendrán desde 50 por ciento de descuento o hasta 24 meses sin intereses con tarjetas bancarias, hasta tours al 2x1.

Además, puedes adquirir tu seguro de viaje para protegerte frente a cualquier percance o equiparte con maletas y mochilas, que, en ocasiones, también tienen descuento.

Si no encontraste boletos para el Mundial, quizá sea una señal para aprovechar que todos vienen a América y lanzarte a conocer algún destino en el extranjero. En el Mundo Joven Fest podrás cotizar tu viaje y, quién sabe, quizá este verano salgas del país.