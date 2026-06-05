Mundial 2026: Rutas turísticas en México para escapar del futbol

México despliega una inmensa agenda de actividades culturales, circuitos ecoturísticos y ferias gastronómicas durante la temporada del Mundial 2026. El país ofrece múltiples opciones para los viajeros que buscan disfrutar de la riqueza nacional completamente lejos de las ruidosas aglomeraciones generadas por la máxima justa deportiva.

La atención mediática internacional recae directamente sobre las tres sedes futbolísticas oficiales: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Mientras tanto, el resto del territorio mexicano mantiene intactas sus milenarias tradiciones y activa destinos enfocados en la relajación absoluta y el sano esparcimiento familiar.

Festivales folclóricos y turismo gastronómico

La capital michoacana inaugura el Festival Michoacán de Origen a partir del próximo 11 de junio en las gigantescas instalaciones del Ceconexpo de Morelia. Este masivo evento familiar expone la enorme belleza de las artesanías purépechas y la inigualable oferta culinaria del occidente de la república.

El próspero bajío nacional recibe a los amantes de la vitivinicultura en la Caravana Festival de Vinos dentro de los jardines de la Hacienda San Miguel en Querétaro. Durante dos días continuos, los asistentes degustan más de 300 etiquetas, asisten a catas guiadas y presencian espectáculos musicales en vivo.

Viñedo en Querétaro. Foto: Especial

La frontera norte celebra el colorido Festival Nacional de Folklore "Un Desierto para Bailar" en las calles principales de Ciudad Juárez, Chihuahua. El comité organizador programa funciones de gala totalmente gratuitas con la participación de mariachis monumentales y reconocidos grupos norteños los días 27 y 28 de junio.

El Estado de México alista el Tierra Mezcal FEST en el recinto cultural Centro Tolzú de la ciudad de Toluca para el mes de agosto. Esta especializada y prestigiosa convención reúne a los productores artesanales más destacados del país para promover degustaciones directas al consumidor final.

Aventura extrema y encanto en Pueblos Mágicos

Las dependencias gubernamentales mexiquenses activan una agresiva estrategia turística dentro de sus hermosos Pueblos Mágicos para seducir a los visitantes alternativos. Valle de Bravo y Malinalco abanderan la oferta de aventura con espectaculares vuelos libres en parapente, rutas de senderismo y exploraciones por imponentes zonas arqueológicas.

Postal aérea de Valle de Bravo. Foto: Especial

Los deportistas extremos conquistan la sexta edición del Reto Lobo el próximo 28 de junio en el pintoresco municipio de Tepotzotlán. Esta extenuante competencia de ciclismo de montaña reúne a cientos de pedalistas profesionales en las peligrosas inmediaciones boscosas de la Presa La Concepción.

La vida nocturna de la capital mexiquense programa presentaciones artísticas íntimas en diversos foros culturales como la Casa Merlot Toluca. Las relajantes veladas incluyen espectáculos acústicos de trova a la luz de las velas y vibrantes conciertos tributo al rock en español.

Las playas y la naturaleza de México

El sur de la república potencia la conectividad de la Ruta del Tren Maya entre los estados de Yucatán y Quintana Roo. Cancún y Mérida funcionan como puntos de partida hacia playas vírgenes, cenotes cristalinos y ruinas mayas totalmente apartadas del intenso bullicio mundialista.

Playa del Caribe mexicano. Foto: Especial

El turismo de inmersión natural encuentra su máxima expresión en la exuberante geografía de la Huasteca Potosina en San Luis Potosí. Los guías certificados organizan descensos en balsa por ríos de agua turquesa, excursiones a la Cascada de Tamul y caminatas por el icónico Jardín Surrealista en Xilitla.

Las gélidas poblaciones serranas del estado de Puebla completan esta enorme baraja de opciones para el viajero nacional y extranjero. Las húmedas nieblas cafetaleras de Cuetzalan, la majestuosa pirámide oculta en Cholula y las calles floridas de Atlixco garantizan una estadía pacífica y memorable.