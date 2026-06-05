México, tierra de Mundiales

Señoras y señores, México pasará a la historia el próximo jueves al inaugurarse el Mundial 2026, será el único país en ser sede, por tercera ocasión, del evento más importante de futbol. Cada Mundial de México ha sido testigo de una etapa diferente en la historia de nuestro país. Estamos a días de presenciar algo histórico e imborrable.

MÉXICO 70, EL MUNDIAL DE PELÉ

El del 70 dio un brinco al futuro, fue el primer Mundial que se transmitió vía satélite y a color. Tuvo un alcance de millones de personas, convirtiéndose en un espectáculo global que generó ganancias nunca antes alcanzadas.

Por primera vez se usaron las tarjetas amarilla y roja para resolver la diversidad de idiomas y se aprobaron los cambios de jugadores. También se diseñó por vez primera un balón especial, Telstar. El juego inaugural fue entre México y la URSS con marcador empatado a cero.

México venía de una situación delicada por la represión estudiantil de Tlatelolco de dos años atrás, por lo que buscó dar una imagen de estabilidad, modernidad y crecimiento. El país contaba con infraestructura pública desarrollada para los Juegos Olímpicos de 1968 y se estrenaron las primeras líneas del Metro.

El gobierno, junto con la iniciativa privada, habilitó buenos estadios para recibir a 16 selecciones en 5 sedes: Distrito Federal, Guadalajara, Puebla, Toluca y León. La organización superó todas las expectativas, a pesar de la imposición de horarios especiales por parte de las televisoras europeas, que afectaron con temperaturas extremas a varios futbolistas.

Guillermo Cañedo fue una de las figuras centrales de la organización, mientras Emilio Azcárraga Milmo impulsó la proyección internacional del torneo a través de la televisión. Los dos crearon un negocio global de telecomunicaciones relacionado con el futbol que, hasta la fecha, siguen sacándole jugo y… bueno, eso será tema de otra columna.

La Selección Mexicana contaba con Enrique Borja, Ignacio Calderón, Gustavo Peña y otros. Tuvo su mejor desempeño al avanzar a cuartos de final por primera vez.

La estrella del Mundial fue la selección campeona de Brasil, considerada la mejor de todos los tiempos, y su legendaria figura, Pelé. Un equipo alegre, fluido, ofensivo, cuyas estrellas, además del “Rey”, eran Gérson, Rivelino, Jairzinho, Carlos Alberto, Tostao. La final se llevó a cabo en el Estadio Azteca, goleando la Verdeamarela 4-1 a Italia y consagrando a Pelé como el mejor de la historia con su genialidad y talento. Un dato interesante es que Edson Arantes do Nascimento, Pelé, consiguió el récord de único jugador en lograr tres títulos Mundiales.

En esos años yo era estudiante de la Universidad de Puebla. Recibí un regalo de mi padre, un boleto a la semifinal entre Italia y Alemania Occidental en la parte más alta del Estadio Azteca. Beckenbauer jugó con el hombro dislocado, fue dramático y se convirtió en la figura. Italia iba ganando 3-2, Alemania empató con gol de Müller y, al minuto siguiente, Gianni Rivera selló el triunfo italiano con un 4-3. El encuentro fue tan espectacular, de tan alta calidad, lleno de adrenalina, que se le tituló “El Partido del Siglo”... y yo estuve allí.

El domingo siguiente asistí a la final. Ví jugar y consagrarse a Pelé, mi favorito por siempre. El primer gol lo anotó con un cabezazo impresionante. El cuarto gol de Brasil, de Carlos Alberto con un pase impecable de Pelé, es considerado el mejor gol colectivo de la historia. El resultado fue 4-1, otorgándole a Brasil el tricampeonato.

MÉXICO 86, EL MUNDIAL DE MARADONA

El Mundial del 86 estaba asignado a Colombia, pero por inseguridad y problemas económicos tuvo que renunciar. México buscó la candidatura y asumió el reto de dar un espectáculo alegre teniendo poco tiempo de planeación y el dolor a flor de piel por la tragedia del terremoto de septiembre de 1985. La unión de los mexicanos logró lo que parecía imposible, ofrecer uno de los eventos más entrañables de la historia.

México se convirtió en el primer país en organizar dos Mundiales. El evento tuvo una cobertura televisiva impresionante para aquellos años. Se caracterizó por días y noches de fiesta, estadios repletos de color, trompetas, tambores, canciones, banderas. Las ciudades se decoraron y ambientaron en su totalidad. La comida y música mexicana, la hospitalidad de la gente, así como la cultura, fueron protagonistas.

En Imevisión, la televisión del gobierno, fundé Los Protagonistas, uno de los programas deportivos más influyentes e innovadores de la época. Se rompió con la forma tradicional de periodismo deportivo, ofreciendo mesas de debate, análisis y críticas profundas. El humor, Óscar Cadena con su Cámara infraganti y la participación de la mujer fueron decisivos para que la familia entera se reuniera para disfrutar la transmisión. Este nombre ha marcado mi trayectoria tanto, que es el título de mi más reciente libro y de la columna que empiezo hoy en Excélsior.

México 86 tuvo 11 ciudades como sede y se aprovecharon varios de los estadios de México 70. Participaron 24 selecciones. Los juegos a las 12 del día, con temperaturas extremas y la altura de la Ciudad de México, hicieron que el ritmo fuera muy lento.

Nació el famoso festejo en tribunas de “La Ola”, que se popularizó a nivel global. El balón Azteca fue fabricado con materiales sintéticos que impedían absorción de agua por primera vez.

La Selección de México estuvo dirigida por Bora Milutinovic y alcanzó el quinto partido, avanzando a cuartos de final. Los jugadores clave fueron Tomás Boy, Hugo Sánchez y Manuel Negrete, quien anotó uno de los goles más hermosos en la historia de los Mundiales, de tijera contra Bulgaria.

La Selección de Argentina se coronó campeona por segunda ocasión al vencer a Alemania por 3-2. La formación 3-5-2, que refleja fuerza en el medio campo y equilibrio ofensivo y defensivo, del técnico Bilardo, fue innovadora y se volvió tendencia. Los futbolistas más destacados fueron: Burruchaga, con el gol del triunfo; Jorge Valdano, Ruggeri, Batista y la experiencia de Pumpido en la portería.

Las anotaciones de Diego Armando Maradona forman parte de la colección más bella en el balompié. Dos de ellos fueron en el mismo encuentro contra Inglaterra y con cuatro minutos de diferencia: el polémico gol llamado “La Mano de Dios”, en el que Maradona utiliza, de forma antirreglamentaria, su puño. El segundo se considera el “Gol del Siglo”, en donde arranca desde la media cancha esquivando a seis ingleses.

MÉXICO 2026. EL MUNDIAL COMPARTIDO CON ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

Estamos por vivir un Mundial diferente, el más grande jamás organizado, por primera vez tres países serán los anfitriones. Vivimos una era global en la que la tecnología, las redes sociales y la inteligencia artificial serán clave. Habrá mejor análisis de jugadas, videos con calidad excelente, datos y estadísticas al momento. Se estima que recaudarán miles de millones de dólares, sobre todo en EU, y se romperán récords de audiencias.

Las distancias entre sedes son enormes y los viajes desgastarán a jugadores y aficionados.

Tendrá la mayor participación en la historia, 48 selecciones, a diferencia de las 16 de 1970 y las 24 de 1986. Se jugarán más partidos que en cualquier otro Mundial, 104. El partido inaugural será en la Ciudad de México y la final en Nueva Jersey.

El ídolo de este Mundial podría ser alguno de los siguientes participantes: Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Bellingham, Vinicius, Haaland, Cristiano Ronaldo, Messi.

Las Selecciones que son candidatas al título son las siguientes, aunque no hay que descartar alguna sorpresa que siempre aparece.

España tiene estrellas muy jóvenes en el ranking mundial.

Francia con futbolistas jóvenes y con experiencia. Fue finalista en Qatar y tiene a Mbappé.

Portugal tiene jugadores destacados, experimentados. Es sólido y está encabezado por Cristiano Ronaldo.

Alemania siempre está en la pelea.

Inglaterra con jugadores fuertes que nunca se quedan en el camino.

Brasil siempre es protagonista y candidata al trofeo. Tiene futbolistas de primer nivel.

Argentina. Defenderá el título, tiene a Messi. Mantiene la base de su equipo ganador y, también, siempre es protagonista.

México tiene una Selección sin grandes figuras internacionales. No existe un Maradona, un Pelé o un Messi. Este equipo apostará por el trabajo colectivo, la disciplina y el carácter competitivo.

La responsabilidad recaerá en futbolistas como Santi Gimenez, Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Johan Vásquez y Alexis Vega. También habrá que observar a la nueva generación encabezada por los jóvenes de Chivas, que buscarán aprovechar la oportunidad más importante de sus carreras.

No hay que esperar milagros, pero sí una Selección valiente, comprometida y capaz de competir dignamente ante las potencias. En los Mundiales, la historia no la escriben los favoritos, la escriben los que se atreven.

Disfrutemos este Mundial. Tenemos el privilegio de vivirlo en casa por tercera ocasión, algo que ningún otro país ha conseguido. Seremos anfitriones de la mayor fiesta deportiva del planeta y testigos de una nueva página en la historia del futbol.

Pelé dejó su huella en 1970. Maradona escribió la suya en 1986. Ahora le toca a una nueva generación ocupar el escenario.